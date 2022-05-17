Гипертония – какие продукты снижают давление и зачем вообще его контролировать

Овощи, фрукты и продукты с калием снижают давление, а его контролировать нужно, чтобы избежать гипертонии / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Если ваше кровяное (артериальное) давление постоянно повышено, страдают сосуды в головном мозге, артерии и вены, почки и даже зрение. Как не допустить развития гипертонии, в том числе с помощью питания – разбираемся с экспертами сегодня, 17 мая, во Всемирный день борьбы с гипертонией.

Чем опасна гипертония и кто в зоне риска?

С возрастом от повышения артериального давления (АД) страдают все больше людей. Потому что мы постоянно живем в стрессе, питаемся нерационально, заводим много вредных привычек, мало двигаемся. Как отмечает физический терапевт Даниил Якубовский, это способствует развитию гипертонии.

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Важно не пропустить момент, когда гипертония только начинает развиваться. Поэтому желательно иметь тонометр и контролировать свое АД, особенно если вы старше 40 лет. Потому что к этому возрасту человек уже приобретает "букет" хронических заболеваний.

Важно не пропустить момент, когда гипертония только начинает развиваться – поможет тонометр / Фото: Pixabay

Гипертония не только ведет к повреждению сосудов в головном мозге, а еще повышает риск развития инсульта. Это состояние опасно пожизненной инвалидностью – так происходит в 90% случаев. Вредит гипертония и сердцу, приводя к увеличению объема сердечной мышцы (гипертрофии миокарда) и развитию сердечной недостаточности.

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В среднем нормы АД следующие:

показатели менее 120/80 – давление в норме;

120-139/80-89 – давление повышено;

140/90 (и далее по нарастающей̆) – повышенное, т.е. 1-я степень гипертонии и выше.

Но если вы только заметили, что ваше АД "скачет", откорректировать ситуацию можно с помощью питания и изменения образа жизни.

Как питаться при повышенном давлении

Фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк советует снизить снизить количество соли в своем рационе. Это не только та соль, которой мы солим нашу еду, достаточно много соли содержится в продуктах переработки: колбасе, сосисках, разных соусах и кетчупах и даже в сладкой выпечке.

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Чтобы избежать гипертонии, ешьте меньше соли и больше овощей, фруктов и зелени / Фото: unsplash.com

Именно соль способствует тому, что сосуды становятся менее эластичными. А вот овощей и фруктов в рационе как раз должно быть больше. Особенно важны те продукты, что богаты калием: морковь, тыква, свекла, сладкий перец, капуста, огурцы, авокадо. Богата калием и зелень, особенно петрушка и шпинат. Калий помогает выводить из организма натрий (то есть ту же соль).

Даниил Якубовский также советует ограничить картофель, шоколад, различные печенья – то есть быстрые углеводы. Также снизить высокое АД, вызванное стрессом, поможет гимнастика, дыхательные упражнения, медитация, прогулки пешком.

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