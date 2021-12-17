Де ви навчалися, ми викладали: Україна показала, як правильно носити кольори Pantone (фото)

Україна показала, як носила трендові кольори задовго до появи Інституту Pantone / Фото: Колаж: Сьогодні

Інститут кольору Pantone — всесвітньо відома організація та експерт у галузі кольору. Щороку фахівці проводять дослідження та обирають головний колір року. Наприклад, головний колір 2022 року — Very Peri або, як би назвали його в народі — бузковий. Точно назвали б так, незважаючи на те, що дослідницький центр створив його із безлічі відтінків. Але народу видніше, народ завжди розумніший.

В Україні не всі знають, що таке Pantone і з чим його їсти, але модничати люблять страшно! Куди не глянь — суцільні тренди та писки моди. Ви пам'ятаєте історію, коли французький бренд одягу Vetements оскандалився тим, що вкрав образи бездомного з України? Країна контрастів, коротше кажучи.

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Французький бренд одягу сплагіатив образи у бездомного з України / Фото: открытые источники

На сторінці See Kyiv в Instagram поділилися кумедною публікацією про те, як наш народ слідує колірним тенденціям Pantone. Точніше, був у тренді задовго до появи Інституту. Отже, сірий ранок п'ятниці пропонуємо розбавити яскравими кольорами нашого веселого матеріалу.

Бабусі не знають, що таке ваші "пантони", але завжди у тренді / Фото: Инстаграм

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А наші художники-ілюстратори про колірну гамму та поєднання кольорів розкажуть вам більше, ніж будь-які експерти / Фото: Инстаграм

Тарас Григорович не надто задоволений таким портретом, зате хоча б по Pantone. Хоч за це маєте дякую / Фото: Инстаграм

Така елітна мала була тільки в Івана з третього під'їзду та директора школи / Фото: Инстаграм

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Ну а цю легендарну річ ми ще не поспішаємо викидати – полюбас "вистрелить" / Фото: Инстаграм

Наші історичні особи ходили в цьому кольорі, коли деяким ще й не снилися вишневі піджаки / Фото: Инстаграм

А в Карпатах на зимових святках вам розкажуть, що було, що є, і що буде в моді. / Фото: Инстаграм

Навіть не спорьте, що не відсюда черпали вдохновение в Інституті Pantone, створюючи цей колір / Фото: Инстаграм

Місто не сіре, місто – у тренді / Фото: Инстаграм

Українська вишивка багатьох надихала і продовжує надихати. Але нам не шкода / Фото: Инстаграм

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