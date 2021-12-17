Где вы учились, мы преподавали: Украина показала, как правильно носить цвета Pantone (фото)

Украина показала, как носила трендовые цвета задолго до появления Института Pantone / Фото: Коллаж: Сегодня
Институт цвета Pantone — всемирно известная организация и эксперт в области цвета. Ежегодно специалисты проводят исследования и выбирают главный цвет года. Например, главный цвет 2022 года — Very Peri или, как бы назвали его в народе — сиреневый. Точно назвали бы так, несмотря на то, что исследовательский центр создал его из множества оттенков. Но народу виднее, народ всегда умнее.
В Украине не все знают, что такое Pantone и с чем его есть, но модничать любят страшно! Куда ни глянь — сплошные тренды и писки моды. Вы помните историю, когда французский бренд одежды Vetements оскандалился тем, что украл образы у бездомного из Украины? Страна контрастов, короче говоря.
На странице See Kyiv в Instagram поделились забавной публикацией о том, как наш народ следует цветовым тенденциям Pantone. Точнее — был в тренде задолго до появления Института. Так что, серое утро пятницы предлагаем разбавить яркими цветами нашего веселого материала.
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