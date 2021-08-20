Готуємося до свята: де купити найкрасивішу українську вишиванку

/ Фото: instagram.com/etnodim/

Наближається день народження країни, а це значить, що пора подумати про традиційний одяг на свято. Раніше ми розповідали, з чим носити вишиванки. Тепер же розберемося, де купити найстильніші варіанти.

Ми зробили підбірку українських брендів, які створюють вишиванки на будь-який смак.

Varenyky Fashion

Цей бренд успішно поєднує в собі сучасні світові тренди з віковими народними традиціями. А всі візерунки, нанесені на його одяг, створюються спільно з етнологами, і вони є тими самими оберегами, які використовували наші предки, наділяючи їх магічними здібностями охороняти свого власника.

/ Фото: facebook.com/varenykyfashion

Якщо ви хоч трохи вірите в силу таких речей, ці вишиванки повинні з'явитися у вашій шафі. І кожен раз, надягаючи таку, ви будете читати її орнамент, адже кожен вишитий символ має особливе значення. Квіти означають красу, зірки – щастя, серця і лебеді – любов.

/ Фото: facebook.com/varenykyfashion

Для свого одягу Varenyky Fashion використовують виключно натуральні тканини і нитки. Кожен зразок створюється вручну, а поєднання кольорів варіюються від класичних чорного, білого і червоного до таких рідкісних, як індиго або пудровий. Ціна на вишиванки і сукні починається від 5 тисяч гривень.

Еtnodim

Історія бренду налічує вже більше десяти років. Він має власне виробництво і спеціалізується на продажу виробів виключно ручної роботи. Весь одяг виготовляється з натуральних тканин, зокрема льону, а орнаменти мають багатовікову історію.

/ Фото: instagram.com/etnodim/

За словами творців, вони прагнуть долучитися до відродження українських традицій, створюючи сучасний одяг з оглядкою на досвід минулих поколінь. Не виключено, що саме завдяки таким ентузіастам вишиванка стала світовим трендом.

/ Фото: instagram.com/etnodim/

У Еtnodim можна купити жіночу вишиванку, а також одяг для дітей і чоловіків. Ціни на вишиті сорочки та сукні стартують від 1980 гривень.

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"Вільні люди"

Майстерня вишиванок "Вільні люди" виробляє традиційний одяг в національному українському стилі для жінок і чоловіків. Як заявляють самі творці, метою бренду є відродження забутих традицій і усвідомлення себе сучасним поколінням предків народу з давніми глибокими культурними коренями.

/ Фото: instagram.com/vishivanku_vilni_ludi/

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Весь одяг виробляється виключно з натурального льону. Ціни на вироби стартують від 1450 гривень.

/ Фото: instagram.com/vishivanku_vilni_ludi/

FOBERINI

Фахівці цього бренду, зрозуміло, також намагаються переосмислити давні традиції за допомогою сучасного дизайну. Створюючи свої вишиті блузки, сукні, спідниці та комбінезони, в FOBERINI використовують натуральний шовк, льон і шерсть. А також натуральні нитки і черепашки для гудзиків.

/ Фото: facebook.com/foberini

Тут теж вважають, що всі речі несуть в собі потужну енергетику і зберігають зашифровані обереги. Купити і сорочки і плаття можна від 3 тисяч гривень. В асортименті є також чоловічі вишиванки.

/ Фото: facebook.com/foberini

Plahta

Магазин-ательє, в якому для вас пошиють все, що захочете. Крім вишиванок для всієї родини, тут створюють вишивані краватки і верхній одяг. А візерунки можна вибрати як класичні, так і авторські.

/ Фото: facebook.com/plahta

Велика кількість кольорових сполучень бренду може звести з розуму. Тому приготуйтеся до того, що зайшовши в магазин або на сайт хоча б раз, просто вийти звідти з порожніми руками вже не можливо. Ціни стартують від 5 тисяч гривень.

/ Фото: facebook.com/plahta

Дивіться в ролику, як і коли вишиванка стала модною:

Раніше ми розповідали, як українська вишиванка стала світовим фешн-трендом.