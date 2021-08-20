Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

Вышиванки "Вільні люди" и Etnodin / Фото: instagram.com/etnodim/
Приближается день рождения страны, а это значит, что пора подумать о традиционной одежде на праздник. Ранее мы рассказывали, с чем носить вышиванки. Теперь же разберемся, где купить самые стильные варианты.
Мы сделали подборку украинских брендов, которые создают вышиванки на любой вкус.
Varenyky Fashion
Этот бренд успешно объединяет в себе современные мировые тренды с вековыми народными традициями. А все узоры, нанесенные на его одежду, создаются совместно с этнологами, и являются теми самыми оберегами, которые использовали наши предки, наделяя их магическими способностями охранять своего владельца.
Поэтому, если вы хоть немного верите в силу таких вещей, эти вышиванки должны появиться в вашем шкафу. И каждый раз, надевая такую, вы будете читать ее орнамент, ведь каждый вышитый символ имеет особое значение. Цветы означают красоту, звезды – счастье, сердца и лебеди – любовь.
Для своей одежды Varenyky Fashion используют исключительно натуральные ткани и нитки. Каждый образец создается вручную, а сочетания цветов варьируются от классических черного, белого и красного до таких редких, как индиго или пудровый. Цена на вышиванки и платья начинается от 5 тысяч гривен.
Еtnodim
История бренда насчитывает уже более десяти лет. Он имеет собственное производство и специализируется на продаже изделий исключительно ручной работы. Вся одежда изготавливается из натуральных тканей, в частности льна, а орнаменты имеют многовековую историю.
По словам создателей, они стремятся приобщиться к возрождению украинских традиций, создавая современную одежду с оглядкой на опыт прошлых поколений. Не исключено, что именно благодаря таким энтузиастам вышиванка стала мировым трендом.
В Еtnodim можно купить женскую вышиванку, а также одежду для детей и мужчин. Цены на вышитые рубашки и платья стартуют от 1980 грн.
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"Вільні люди"
Мастерская вышиванок "Вільні люди" производит традиционную одежду в национальном украинском стиле для женщин и мужчин. Как заявляют сами создатели, целью бренда является возрождение забытых традиций и осознание себя современным поколением предков народа с давними глубокими культурными корнями.
Вся одежда производится исключительно из натурального льна. Цены на изделия стартуют от 1450 гривен.
FOBERINI
Специалисты этого бренда, разумеется, также стараются переосмыслить древние традиции при помощи современного дизайна. Создавая свои вышитые блузки, платья, юбки и комбинезоны, в FOBERINI используют натуральный шелк, лен и шерсть. А также натуральные нити и ракушки для пуговиц.
Здесь тоже считают, что все вещи несут в себе мощную энергетику и хранят зашифрованные обереги. Купить и рубашку, и платье можно от 3 тысяч гривен. В ассортименте есть также мужские вышиванки.
Plahta
Магазин-ателье, в котором для вас пошьют все, что захотите. Помимо вышиванок для всей семьи, здесь создают вышитые галстуки и верхнюю одежду. А узоры можно выбрать как классические, так и авторские.
Обилие цветовых сочетаний бренда может свести вас с ума. Поэтому приготовьтесь к тому, что зайдя в магазин или на сайт хотя бы раз, просто выйти оттуда с пустыми руками уже не получится. Цены стартуют от 5 тысяч гривен.
Смотрите в ролике, как и когда вышиванка стала модной:
Ранее мы рассказывали, как украинская вышиванка стала мировым фэшн-трендом.