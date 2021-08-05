Це потрібно бачити! Кайлі Дженнер в бікіні з 24-каратного золота. Його створила українка з Чернівців (фото)

/ Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер, яка раніше влаштувала шикарне свято в честь 3-річчя доньки, опублікувала у своєму Instagram нові знімки. На фото інфлюенсерша позує вся в золоті – приміряє бікіні з міні-спідницею, створені із золотих 24-каратних ланцюжків.
/ Фото: instagram.com/kyliejenner
Зйомка присвячена до 24-річчя Кайлі, яке вона відсвяткує 10 серпня, і виходу б'юті-новинок її бренду Kylie Cosmetics в золотих відтінках. Кожна річ з дорогоцінного металу коштує близько 1700 доларів.
Золотий костюм для Кайлі створила українка з Чернівців Наталія Феднер. Зараз дівчина живе і працює в Лос-Анджелесі. Вона вже не вперше працює із зіркою. Раніше Кайлі знімалася в рожевому костюмі дизайну Феднер в рекламі Kylie Skin.
/ Фото: instagram.com/kyliejenner
Дизайнер Наталія Феднер створює сценічні костюми для Бейонсе, Дженніфер Лопес, Карді Бі та інших голлівудських знаменитостей.
Дивіться в ролику, як Кайлі Дженнер заробила статки.
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