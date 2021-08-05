Это нужно видеть! Кайли Дженнер в бикини из золота, которое создала украинка (фото)

Золотой костюм для звезды создала дизайнер из Украины, которая работает с Бейонсе, Дженнифер Лопес, Карди Би и другими голливудскими знаменитостями

Кайли Дженнер в рекламе Kylie Cosmetics / Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер, которая ранее устроила шикарный праздник в честь 3-летия дочери, опубликовала в своем Instagramновые снимки. На фото инфлюенсерша позирует вся в золоте – примеряет бикини с мини-юбкой, созданные из золотых 24-каратных цепей.

Кайли Дженнер в бикини из 24-каратного золота / Фото: instagram.com/kyliejenner

Съемка приурочена к 24-летию Кайли, которое она отпразднует 10 августа, и выходу бьюти-новинок ее бренда Kylie Cosmetics в золотых оттенках. Каждая вещь из драгоценного металла стоит около 1700 долларов.

Золотой костюм для Кайли создала украинка из Черновцов Наталия Феднер. Сейчас девушка живет и работает в Лос-Анджелесе. Она уже не впервые работает со звездой. Ранее Кайли снималась в розовом костюме дизайна Феднер в рекламе Kylie Skin.

Кайли Дженнер в рекламе бьюти-новинок Kylie Cosmetics / Фото: instagram.com/kyliejenner Реклама

Дизайнер Наталия Феднер создает сценические костюмы для Бейонсе, Дженнифер Лопес, Карди Би и других голливудских знаменитостей.

Смотрите в ролике, как Кайли Дженнер заработала состояние.

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