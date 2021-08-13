Еспресо макіато або плямиста кава – класичний рецепт на сніданок

Що таке еспресо макаіто і як його приготувати / Фото: pexels.com

Щось середнє між еспресо і ніжним капучино – макіато – може стати знахідкою для тих, хто любить "приборкувати" гіркоту міцної кави невеликою кількістю молока. Приготувати його максимально просто: потрібно зварити еспресо і додати зовсім небагато молока або молочної піни. Отже, в чому особливість еспресо макіато і як його правильно зварити – читайте нижче. Як вигідно підготуватися до пікніка та купити продукти за хорошими цінами – читайте в цьому матеріалі.

Це не лате і навіть не лате макіато

Плутати ці два напої не варто. Зрозуміло, що різниця тут у кількості молока. У лате його максимально багато, а в макіато зовсім трохи.

Адже "макіато" з італійського можна перекласти, як плямистий, пофарбований – що і пояснює суть напою. Тобто еспресо макіато "зафарбовує" молоко.

Особливості еспресо макіато

Правильні пропорції еспресо макіато: одна порція еспресо і 2 чайні ложки молока / Фото: Pexels

Передусім це стосується пропорцій. Правильні пропорції: одна порція еспресо, до якого додають 2 чайні ложки молока і трохи молочної піни. Пропорції можна трохи змінювати залежно від своїх уподобань. Друге – це чашка. В Італії, батьківщині еспресо макіато, його подають у чашках демітасе, як і еспресо.

Цікаво – якщо в більшості кавових рецептів молоко доливається в каву, то з еспресо макіато все не так. Спочатку потрібно збити молоко, налити його в чашку, а потім тонкою цівкою влити каву.

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Якщо ви правильно приготували напій, то він буде з трьох шарів: внизу молоко, посередині кава, зверху піна. Пити макіато потрібно одразу, піна в домашніх умовах виходить нестійкою.

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Еспресо макіато – як приготувати вдома

При приготуванні еспресо макыато кава вливається в молоко тонкою цівкою

Інгредієнти

Мелена кава – 2 ч. л.

Вода – 70 мл

Молоко – 30 мл

Цукор, кориця – за смаком

Як приготувати

Зварити міцну каву. Молоко злегка підігріти в мікрохвильовці. Збити молоко з допомогою вінчика або блендера з насадкою до утворення піни. Перелити молоко в підігріту чашку. Або покласти 2 чайні ложки молочної піни на дно чашки. Акуратно – можна використовувати тонкий ніж – влити в молоко готову каву. На поверхні напою мають залишитися кавові плями.

Перед кавою можна приготувати і з'їсти грінки з тартаром з лосося. Подробиці рецепта – у відео.

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