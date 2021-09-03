Олена Зеленська в Стенфордському університеті обговорила питання інклюзії: образ першої леді

Олена та Володимир Зеленські під час офіційного візиту до США / Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська, яка раніше в елегантних чорних образах провела важливі зустрічі в США, зустрілася з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманітності та рівних можливостей. Перша леді України обговорила питання потреб студентів і викладачів з інвалідністю та інклюзії.

В Україні інклюзивні підходи стають пріоритетом, адже це відповідь на запит людей з особливими потребами і всього українського суспільства, – зазначила Олена Зеленська.

Для зустрічі Зеленська вибрала діловий брючний костюм зеленувато-сірого кольору. Піджак на ґудзиках і з кишенями Олена доповнила тонким чорним поясом. В якості взуття вона вибрала чорні туфлі-човники на невеликому каблуці.

/ Фото: president.gov.ua

В образі Зеленська дотримувалася протоколу – нюдові тона, елегантна зачіска і максимально непомітні прикраси.

/ Фото: president.gov.ua

Перша леді ознайомилася із тим, як в Стенфорді забезпечують навчальний процес для людей з інвалідністю. Наприклад, навчальний план складається індивідуально для кожного студента, є переклад лекцій жестовою мовою, кожному викладачеві надсилають спеціальні інструкції, асистенти займаються адаптацією тексту: збільшують, оцифровують, передають шрифтом Брайля.

/ Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, президент України разом з дружиною прибули з офіційним візитом в США, де проведуть низку зустрічей і заходів.

/ Фото: president.gov.ua

Дивіться в ролику, в якому образі перша леді України з'явилася на інавгурації:

Читайте також: