Джорджіо Армані отримав найвищу нагороду Італії – фото

Президент Італії Серджо Маттарелла вручив Джорджіо Армані орден Великого Хреста / Фото: Колаж: Сьогодні

Вищу нагороду у Італії отримав модельєр Джорджіо Армані. Президент Серджо Маттарелла нагородив його орденом Великого Хреста. Тим часом Louis Vuitton випустили набір шкарпеток за 54 тисячі грн.

Армані отримав орден Великого Хреста за безперечний внесок у сферу моди та мистецтва. Церемонія вручення пройшла у Палаццо дель Квірінале в Римі.

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Джорджіо Армані вручили найвищу нагороду Італії / Фото: Инстаграм

Ця нагорода має особливе значення. Її вручив наш президент, який є не лише главою держави, а й людиною, чиї принципи, відкритість та доброта, безперечно, високі. Для мене велика честь здобути цей престижний титул.

— заявив Джорджіо Армані.

Джорджіо Армані вручили найвищу нагороду Італії / Фото: Инстаграм

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Цікаво, що Джорджіо Армані став третьою людиною зі світу моди, яка отримала орден Великого Хреста. До нього нагороду вручали Валентино Гаравані 1986-го та Міучче Прада у 2015 році.

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