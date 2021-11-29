Джорджио Армани удостоен высшей награды Италии – фото

Президент Италии Серджо Маттарелла вручил Джорджио Армани орден Большого Креста / Фото: Коллаж: Сегодня

Высшую награду в Италии получил модельер Джорджио Армани. Президент Серджо Маттарелла наградил его орденом Большого Креста. Тем временем Louis Vuitton выпустили набор носков за 54 тысячи грн.

Армани получил орден Большого Креста за неоспоримый взнос в сферу моды и искусства. Церемония вручения прошла в Палаццо дель Квиринале в Риме.

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Джорджио Армани вручили высшую награду Италии / Фото: Инстаграм

Эта награда имеет особое значение. Ее вручил наш президент, который является не только главой государства, но и человеком, чьи принципы, открытость и доброта, несомненно, высоки. Для меня большая честь получить этот престижный титул.

— заявил Джорджио Армани.

Джорджио Армани вручили высшую награду Италии / Фото: Инстаграм

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Интересно, что Джорджио Армани стал третьим человеком из мира моды, получившем орден Большого Креста. До него награду вручали Валентино Гаравани в 1986-м и Миучче Прада в 2015 году.

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