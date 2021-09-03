Домашня гірчиця – всі важливі моменти в приготуванні і 3 рецепти

Домашня гірчиця - правила приготування і рецепти / Фото: depositphotos.com

Ми прекрасно знаємо, що вся їжа без винятку стає цікавіше, якщо до неї додати правильний соус. Звичайні салати набувають особливої нотки, м'ясо виходить соковитіше, сир краще розкриває свій смаковий потенціял. У складі багатьох соусів є гірчиця. Щоб кожен раз не купувати в магазині, її варто приготувати вдома. І ще – якщо порівняти вартість інгредієнтів домашньої гірчиці та упаковки магазинної, то виходить чудова економія.

Важливі моменти для домашньої гірчиці

Гірчичний порошок потрібно обов'язково просіяти / Фото: Pinterest

Це потрібно знати, щоб соус вийшов вдалим. Купуючи гірчичний порошок його слід добре просіяти від лушпиння та іншого сміття. Разом з цим ви збагатите порошок киснем, потім він буде краще запарюватися.

Вода. Радять брати гарячу, не окріп. Оптимальная температура – 50-60 градусів. Додавати її в порошок потрібно частинами, не перестаючи перемішувати. Потрібно контролювати консистенцію, майбутня гірчиця має бути однорідною, без грудочок.

Ще одна порада: що довше гірчична паста буде гарячою, то краще. Постійну температуру можна забезпечити за допомогою водяної бані.

Перед тим, як ви додаватимете в гірчицю інші інгредієнти, вона має охолонути . Експерти стверджують, що в цьому процесі з неї виходить зайва гіркота.

Готову й остиглу гірчицю потрібно тримати в холодильнику, а використовувати краще через кілька днів, щоб вона настоялась і розкрила свій смак. Зберігається домашня гірчиця не довше 10-12 днів.

Домашня гірчиця на огірковому розсолі

Домашня гірчиця на огірковому розсолі / Фото: instagram.com/avocado_food_recept/

Інгредієнти

Гірчичний порошок – 100 г

Огірковий розсіл – 200 мл

Цукор – половина ст. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

Спосіб приготування

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У невеликій кількості розсолу розтерти гірчичний порошок до однорідності. Влити решту розсолу, додати цукор і сіль. Прогріти гірчицю на водяній бані. Вона не повинна закипіти. Покласти в тару і прибрати в тепле місце на ніч. Додати оливкову олію і перемішати.

Домашня гірчиця

Домашня гірчиця / Фото: instagram.com/brunetka_vkusno/

Інгредієнти

Гірчичний порошок – 3 ст. л.

Гаряча – 150 мл

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Гірчична олія або рослинна олія – 2 ч. л.

Яблучний оцет або лимонний сік – 2 ч. л.

Спосіб приготування

У керамічну ємність висипати гірчичний порошок. Помішуючи, влити частинами гарячу воду. Після отримання однорідної маси, додати цукор і ще раз розмішати. Потім додати сіль і олію. Наприкінці – оцет або лимонний сік. Залишити в теплому місці до охолодження.

Домашня зерниста гірчиця

Домашня зерниста гірчиця / Фото: instagram.com/sasha.finogenova/

Інгредієнти

Насіння гірчиці – 70 г

Порошок гірчиці – 70 г

Мед – 2-3 ст. л.

Оцет яблучний (натуральний) – 1 ст. л.

Сік лимона – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Насіння гірчиці (35 г) подрібнити в блендері, залити теплою водою (70 мл), змішати. Додати порошок гірчиці, 35 г цільних зерен гірчиці. Поступово додавати воду, перемішуючи і регулюючи густоту. Додати мед, оцет, сік лимона і перемішати. За допомогою води домогтися потрібної консистенції.

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