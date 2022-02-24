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Лікар Комаровський назвав 8 правил профілактики варикозу

Світлана Євсєєва, Євген Комаровський
24 лютого, 06:00
Щоб уникнути варикозу, Євген Комаровський радить якомога рідше взувати взуття на високих підборах, стежити за вагою, більше рухатися та кинути курити

Серед правил профілактики варикозу від Євгена Комаровського – менше носити підбори, стежити за вагою, більше рухатися та кинути палити / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Якщо у вас є схильність до варикозу або ви ведете малоактивний спосіб життя, тоді поради лікаря Комаровського у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" допоможуть переглянути свої звички та покращити стан здоров'я.

Як відомо, у венах ніг є певні клапани, які не дають крові повернутися, а скорочуються вени тому, що поруч знаходяться м'язи. Тобто коли ми рухаємося, м'язи ніг змушують кров текти по вені.

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Слід за будь-яку ціну уникати ситуацій, коли ви тривалий час перебуваєте у нерухомому положенні з опущеними ногами, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Тому якщо вам доводиться багато сидіти, треба час від часу вставати та ходити.

Щоб уникнути варикозу, важливо уникати ситуацій, коли ви тривалий час перебуваєте у нерухомому положенні з опущеними ногами / Фото: unsplash.com

Але у чому особливість сучасного життя? Багато хто з нас годинами нерухомо сидять на робочому місці. В результаті виникає ураження вен.

За малорухливого способу життя кров застоюється у венах, вони розширюються. Тобто, виникають ділянки судин, де кров практично не рухається, – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Там можуть утворюватися тромби та запальні процеси.

Кандидат медичних наук назвав вісім правил профілактики варикозу, яким бажано слідувати, щоб уникнути ускладнень

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  1. Стежте за вагою, тому що ожиріння – один із факторів ризику. Що більша маса тіла, то важче м'язам придавити вену.
  2. Пийте багато води. Наприклад, сухе повітря у приміщенні збільшує ризик згущення крові та ймовірність утворення тромбів.
  3. Відмовтеся від куріння. Це один із серйозних факторів ризику розвитку варикозу.
  4. Більше рушайте.
  5. Займіться спортом. Наприклад, плавання, їзда велосипедом.
  6. 3 рази на день по 15 хв. полежати в такому положенні, щоб ноги були вищими за рівень серця.
  7. Як можна рідше одягати взуття на високих підборах. Нога у такому становищі більше втомлюється.
  8. Носіть компресійні панчохи і для профілактики, і для лікування варикозу. Особливо якщо ви рухаєтеся повітряним транспортом. Будь-який політ тривалістю понад дві години – пряме показання до використання компресійних панчох.

Якщо під шкірою є розширена вена, де застоюється кров, то при носінні компресійних панчох ми здавлюємо цю вену, і кров переміщається глибокими венами, які працюють надійніше", – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також ми раніше писали, як полегшити симптоми варикозу, читайте: "Як швидко зняти важкість у ногах – допоможе самомасаж стоп у домашніх умовах".

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