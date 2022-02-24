Доктор Комаровский назвал 8 правил профилактики варикоза

Среди правил профилактики варикоза от Евгения Комаровского - меньше носить каблуки, следить за весом, больше двигаться и бросить курить / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Если у вас есть склонность к варикозу или вы ведете малоактивный образ жизни, тогда советы доктора Комаровского в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" помогут пересмотреть свои привычки и улучшить состояние здоровья.

Как известно, в венах ног есть определенные клапаны, которые не дают крови вернуться, а сокращаются вены потому, что рядом находятся мышцы. То есть когда мы двигаемся, мышцы ног заставляют кровь течь по вене.

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Следует любой ценой избегать ситуаций, когда вы длительное время находитесь в неподвижном положении с опущенными ногами, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Поэтому если вам приходится много сидеть, нужно время от времени вставать и ходить.

Чтобы избежать варикоза, важно избегать ситуаций, когда вы длительное время находитесь в неподвижном положении с опущенными ногами / Фото: unsplash.com

Но в чем особенность современной жизни? Многие из нас часами неподвижно сидят на рабочем месте. В результате возникает поражение вен.

При малоподвижном образе жизни кровь застаивается в венах, они расширяются. То есть возникают участки сосудов, где кровь практически не движется, – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Там могут образовываться тромбы и воспалительные процессы.

Кандидат медицинских наук назвал восемь правил профилактики варикоза, которым желательно следовать, чтобы избежать осложнений.

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Следите за весом, потому что ожирение – один из факторов риска. Чем больше масса тела, тем труднее мышце придавить вену. Пейте много воды. Например, сухой воздух в помещении увеличивает риск сгущения крови и вероятность образования тромбов. Откажитесь от курения. Это один из серьезных факторов риска развития варикоза. Больше двигайтесь. Займитесь спортом. Например, плавание, езда на велосипеде. Три раза в день по 15 мин полежать в таком положении, чтобы ноги были выше уровня сердца. Как можно реже надевать обувь на высоком каблуке. Нога в таком положении больше устает. Носите компрессионные чулки и для профилактики, и для лечения варикоза. Особенно если вы перемещаетесь воздушным транспортом. Любой полет продолжительностью более двух часов – прямое показание к использованию компрессионных чулок.

Если под кожей есть расширенная вена, где застаивается кровь, то при ношении компрессионных чулок мы сдавливаем эту вену, и кровь перемещается по глубоким венам, которые работают более надежно", – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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