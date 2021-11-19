Дочка зірки "Форсажу" Пола Уокера вперше знялася для обкладинки Vogue (фото)

Мідоу Вокер будує модельну кар'єру / Фото: Колаж: Сьогодні
Дочка голлівудського актора та зірки бойовика "Форсаж" Пола Уокера, який загинув в ДТП, вперше знялася для обкладинки Vogue. 23-річна Мідоу знялася для грудневого номера корейського журналу.
Модель позувала фотографу Гі Сок Чо, який славиться своїми сюрреалістичними знімками. На світлині Мідоу відображена в білій сукні Dior у грецькому стилі.
Модельну кар'єру Мідоу розпочала нещодавно, але вже встигла знятися в лукбуку Zara, над яким працював культовий модний фотограф Стівен Мейзел. У жовтні дівчина вийшла заміж за актора Луї Торнтон-Аллана. До вівтаря її вів друг Пола Уокера Він Дізель.
Для церемонії одруження Мідоу обрала сукню Givenchy.
Також Мідоу поєднує модельну кар'єру з благодійністю. Успадкувавши статки батька у розмірі $25 мільйонів, вона заснувала фонд на його пам'ять. Основна діяльність організації – порятунок океанів від забруднення.
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