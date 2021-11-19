Дочь звезды "Форсажа" Пола Уокера впервые снялась для обложки Vogue (фото)

Мидоу Уокер строит модельную карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Дочь голливудского актера и звезды боевика "Форсаж" Пола Уокера, который погиб в ДТП, впервые снялась для обложки Vogue. 23-летняя Мидоу снялась для декабрьского номера корейского издания журнала.

Модель позировала фотографу Ги Сок Чо (Gi Seok Cho), который славится своими сюрреалистичными снимками. На фото Мидоу запечатлена в белом платье Dior в греческом стиле.

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Мидоу Уокер на обложке корейского Vogue / Фото: Vogue

Модельную карьеру Мидоу начала недавно, но уже успела сняться в лукбуке Zara, над которым работал культовый модный фотограф Стивен Мейзел. В октябре девушка вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. К алтарю ее вел друг Пола Уокера Вин Дизель.

Для церемонии бракосочетания Мидоу выбрала платье Givenchy.

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Также Мидоу совмещает модельную карьеру с благотворительностью. Унаследовав состояние отца в размере $25 миллионов, она основала фонд в его память. Основная деятельность организации – спасение океанов от загрязнения.

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