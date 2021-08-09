Чи дійсно потрібно носити сонцезахисні окуляри

Якщо не захищати очі і шкіру навколо них сонцезахисними окулярами, то можна заробити ранні зморшки і серйозні проблеми із зором. Чим шкідливий ультрафіолет – в статті

Носити сонцезахисні окуляри потрібно і у моря, і в місті / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви носите сонцезахисні окуляри, які не блокують УФ-промені, то це всього лише прикраса, а не захист зору. Чому потрібно носити сонцезахисні окуляри і до яких проблем може привести відмова про них – розповіла лікар-офтальмолог вищої категорії Марина Пфаффінгер .

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Чи справді сонце так шкідливо для очей

Найбільш шкідливо для очей не саме сонце або його промені, а саме ультрафіолет. З наближенням осені сонце стає менш активним, і деякі думають, що захищати очі від УФ-променів вже не потрібно. але зір потребує захисту не тільки влітку, коли яскраве сонце сильно сліпить і елементарно заважає нам бачити предмети навколо.

Ми не відчуваємо і не бачимо ультрафіолетове випромінювання, а воно може викликати серйозні проблеми. Наприклад, якщо ви тривалий час перебуваєте під відкритим сонцем (на море або в горах) без захисту зору, то можна "заробити" фотокератит. Це опік рогівки через інтенсивний вплив ультрафіолету.

УФ-промені псують зір, шкіру і викликають появу зморшок / Фото: unsplash.com

У такому випадку людина відчуває біль і сухість в очах, почервоніння слизової оболонки, сльозотечу, з'являється головний біль. При більш тривалому і постійному впливі ультрафіолету на очі може розвинутися помутніння кришталика і макулярна дистрофія сітківки, яка призводить до повної втрати зору.

Тобто жовта пляма ока (макули) під впливом УФ-променів і інших негативних чинників перестає виконувати свої функції в повній мірі. А саме макула – це місце найбільшої гостроти нашого зору. Також посилюватися ситуація може віковими змінами.

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Адже навіть якщо ми захищаємо очі від сонця, бережемо їх при роботі за комп'ютером і так далі, з віком все одно зір "падає". На жаль, але на сьогоднішній день макулярна дистрофія сітківки діагностується досить часто.

А при такому стані у людини погіршується центральний зір, видимість стає набагато гірше, звичайно ж це негативно відбивається на повсякденному житті. Плюс УФ-промені старять шкіру обличчя, особливо біля очей, яскраве сонце змушує жмуритися: все це веде до утворення передчасних зморшок.

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Тобто, захищати очі варто не тільки влітку і на морі?

УФ-випромінювання шкодить нашому зору і, до речі, шкірі в будь-який час року. А не тільки влітку або біля морського узбережжя. Чим яскравіше світить сонце і менше в небі хмар – тим сильніше вплив ультрафіолету. Якщо ж ви перебуваєте на море або в горах (особливо взимку), то носити сонцезахисні окуляри, які обов'язково мають захисне антиблікове і UV-покриття, дуже важливо.

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Тому як відбиті від води або снігу промені сліплять і додатково дратують очі. Якщо ви багато часу проводите на вулиці в межах міста, то теж подбайте про захист вашого зору. Важливо, щоб UV-покриття дійсно було інакше окуляри просто будуть затемнювати, а не захищати очі. В такому випадку зіницю буде розширюватися ще сильніше, в очі потрапить ще більше ультрафіолетових променів.

А як ще захистити зір від негативних факторів?

Щоб зір не підводив, важливо дотримуватися раціонального харчування, відмовитися від шкідливих звичок (особливо куріння), повноцінно відпочивати і регулярно відвідувати офтальмолога в профілактичних цілях. Для здоров'я очей важлива розчинна харчова клітковина, Омега-3 кислоти, В-каротин (провітамін А).

Для здоров'я очей важливо їсти фрукти і овочі / Фото: Depositphotos

Тому в раціоні обов'язково повинні бути фрукти, овочі, особливо корисні для зору яблука, чорниця, виноград. Джерело Омега-3, не тільки жирна риба, а також лляне масло: овочеві салати, заправлені таким маслом, відмінні спосіб підтримати здоров'я зору. Чи не перенапружуйте очі, не зловживайте гаджетами – особливо в темряві і перед сном.

Якщо вам вже більше 35 років, то профілактичні огляди у офтальмолога повинні стати з розряду "маст хев", як мінімум раз на рік. Це допоможе вчасно помітити будь-який негативний процес і запобігти ускладненням. Особливо важливо відвідувати лікаря з метою профілактики, якщо є спадкова схильність до розвитку проблем із зором.

Важливо! Коли зорові функції вже знижені, зір різко "впав", виправити ситуацію буде набагато складніше, ніж на початковому етапі розвитку захворювання. І тоді одними сонцезахисними окулярами або корисними продуктами не обійтися.

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