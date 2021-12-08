Де в Україні святкувати Новий рік-2022 – експертка розповіла про 5 напрямків, які всі обожнюють

Де в Україні святкувати Новий рік-2022
До Нового року-2022 залишається все менше днів, а ви ще досі не знаєте, де будете його святкувати? Час це виправити! Ми з тревел-експертом Тетяною Кіхно розповімо про 5 напрямків в Україні, куди варто поїхати на свято. Дізнаєтеся не лише про тусовочні напрямки, а також про місця для спокою та релаксу.
Якщо плануєте полетіти в екзотичні країни, то читайте нашу попередню статтю.
Розпочнемо з №1 взимку для всіх – Буковеля
В Буковелі люблять святкувати Новий рік усі. І не лише українці, а й іноземці. Бо на найбільшому гірськолижному курорті України кожен знайде чим зайнятися.
Екстремали будуть кататися на лижах та сноубордах в очікуванні 00:00 години, а любителі релаксу – запланують відпочинок у спа. Поціновувачі гастро-традицій вирушать на пошуки баношу та справжньої бриндзі у садиби. Мандрівники, які люблять пригоди, гулятимуть біля туристичних об’єктів та будуть насолоджуватися красою навколо.
Через попит серед людей, ціни на послуги в Буковелі підняли. Інколи прайс на відпочинок порівнюють з "мальдівським". На свята ціни ще вищі, наприклад за житло муситимете переплатити 30%.
Скільки треба заплатити за одноденний відпочинок в Буковелі на Новий рік?
Далі – Поляна на Закарпатті для поціновувачів спокою на Новий рік
Поки одні відпочивають в Буковелі, де гам та високі ціни, інші – їдуть в курортне селище Поляна. Його обожнюють за спокійну атмосфера, бо туристів тут мінімум та є можливість абстрагуватися. І, звісно, ціни, приємніші, ніж у Буковелі.
Але особливість Поляни – санаторії для оздоровлення. Одні з найпопулярніших – "Поляна", "Кришталеве джерело" та "Сузір’я". Селище називають бальнеологічним курортом завдяки місцевим мінеральним водам.
Чимало туристів планують екскурсії з селища в Ужгород, Берегове, Мукачево чи озеро Синевир. Також відвідують дегустації вина та катаються на лижах.
Скільки треба заплатити за одноденний відпочинок в Поляні на Новий рік?
Чому б вам не відсвяткувати Новий рік у Луцьку?
Луцьк оцінять туристи, які планують витратити мінімум коштів на святкування Нового року. Мандрівники знайдуть багато бюджетних розваг. Деякі з них безоплатні. Наприклад, ярмарки, офіційне відкриття трьох ялинок та святкові концерти. Карантинні обмеження ввели свої корективи, але настрій забезпечить новорічна атмосфера в місті та атракції.
Кожен з туристів у Луцьку має продегустувати самогон з квашеною капустою та відвідати замок Любарта. І не важливо, який сьогодні день календаря.
Скільки треба заплатити за одноденний відпочинок в Луцьку на Новий рік?
Далі – файне місто Тернопіль
В Тернопіль на Новий рік приїде молодь з усієї України. Чому? Все просто: в центр міста ви знайдете цікаві заклади, де можна спробувати зелене пиво, чи настоянку зі смаком мандарину. Також розвинений у місті гастротуризм, тож скуштуєте великий асортимент локальних смаколиків, які конкурують з їжею зі Львова. І туристичних місць в Тернополі вдосталь. Чого лише варта вулиця Валова, яка є найстарішою в Тернополі.
Скільки треба заплатити за відпочинок в Тернополі на Новий рік?
І на завершення – Одеса
Ідеальне місце для відвідин Одеси – зима. Бо ціни в цей сезон найнижчі, а туристів – мінімум. Заплануйте тут святкування Нового року і ви побачите місто з іншого боку. Романтичне, засніжене та з запахом глінтвейну.
Рекомендуємо запланувати гастротур в Одесі: спробувати устриці та інші морепродукти, а ще відвідати дегустацію коньяку, вина чи шампанського. І вранці 1 січня вирушити на інстаграмні локації міста, які обожнюють блогери.
Скільки треба заплатити за відпочинок в Одесі на Новий рік?
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