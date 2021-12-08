Где в Украине праздновать Новый год-2022 – эксперт рассказала о 5 направлениях, которые все обожают

Где в Украине праздновать Новый год-2022
До Нового года-2022 остается все меньше дней, а вы до сих пор не знаете, где будете его праздновать? Пора это исправить! Мы с тревел-экспертом Татьяной Кихно расскажем о 5 направлениях в Украине, куда следует поехать на праздник. Узнаете не только о тусовочных направлениях, но и о местах для покоя и релакса.
Если планируете полететь в экзотические страны, то читайте нашу предыдущую статью.
Начнем с №1 зимой для всех – Буковель
В Буковеле любят праздновать Новый год все. И не только украинцы, но и иностранцы. Ибо на самом большом горнолыжном курорте Украины каждый найдет чем заняться.
Экстремалы будут кататься на лыжах и сноубордах в ожидании 00:00, а любители релакса – запланируют отдых в спа. Ценители гастро-традиций отправятся на поиски баноша и настоящей бриндзы в усадьбе. Путешественники, любящие приключения, будут гулять возле туристических объектов и наслаждаться красотой вокруг.
Из-за спроса среди людей цены на услуги в Буковеле подняли. Иногда прайс на отдых сравнивают с мальдивским. На праздники цены еще выше, например за жилье должны переплатить 30%.
Сколько необходимо заплатить за однодневный отдых в Буковеле на Новый год?
Дальше – Поляна на Закарпатье для любителей покоя на Новый год
Пока одни отдыхают в Буковеле, где гам и высокие цены, другие – едут в курортный поселок Поляна. Его обожают за спокойную атмосферу, потому что туристов здесь минимум и существует возможность абстрагироваться. И, конечно, цены более приятные, чем в Буковеле.
Но особенность Поляны – санатории для оздоровления. Одни из самых популярных – "Поляна", "Хрустальный источник" и "Созвездие". Поселок называют бальнеологическим курортом благодаря местным минеральным водам.
Многие туристы планируют экскурсии из поселка в Ужгород, Берегово, Мукачево или озеро Синевир. Также посещают дегустации вина и катаются на лыжах.
Сколько необходимо заплатить за однодневный отдых в Поляне на Новый год?
Почему бы вам не отметить Новый год в Луцке?
Луцк оценят туристы, которые планируют потратить минимум средств на празднование Нового года. Путешественники найдут множество бюджетных развлечений. Некоторые из них безвозмездны. К примеру, ярмарки, официальное открытие трех елок и праздничные концерты. Карантинные ограничения ввели свои коррективы, но настроение обеспечит новогодняя атмосфера в городе и достопримечательности.
Каждый из туристов в Луцке должен продегустировать самогон с квашеной капустой и посетить замок Любарта. И не важно, какой сегодня день календаря.
Сколько необходимо заплатить за однодневный отдых в Луцке на Новый год?
Дальше – файне місто Тернопіль
В Тернополь на Новый год приедет молодежь со всей Украины. Почему? Все просто: в центре города вы найдете интересные заведения, где можно попробовать зеленое пиво, или настойку со вкусом мандарина. Также развит в городе гастротуризм, поэтому попробуете большой ассортимент локальных вкусностей, конкурирующих с едой из Львова. И туристических мест в Тернополе достаточно. Чего только стоит улица Валовая, которая является самой старой в Тернополе.
Сколько необходимо заплатить за отдых в Тернополе?
И в завершение – Одесса
Идеальное место для посещения Одессы – зима. Потому что цены в данный сезон самые низкие, а туристов – минимум. Запланируйте здесь празднование Нового года, и вы увидите город с другой стороны. Романтический, заснеженный и с запахом глинтвейна.
Рекомендуем запланировать гастротур в Одессе: попробовать устрицы и другие морепродукты, а также посетить дегустацию коньяка, вина или шампанского. И утром 1 января отправиться на инстаграмные локации города, которые обожают блогеры.
Сколько необходимо заплатить за отдых в Одессе?
Недавно мы рассказывали о ТОП-5 фантастических платьев с пайетками, которые стоит одеть на Новый год-2022.