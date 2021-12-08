Где в Украине праздновать Новый год-2022 – эксперт рассказала о 5 направлениях, которые все обожают

Где в Украине праздновать Новый год-2022

До Нового года-2022 остается все меньше дней, а вы до сих пор не знаете, где будете его праздновать? Пора это исправить! Мы с тревел-экспертом Татьяной Кихно расскажем о 5 направлениях в Украине, куда следует поехать на праздник. Узнаете не только о тусовочных направлениях, но и о местах для покоя и релакса.

Если планируете полететь в экзотические страны, то читайте нашу предыдущую статью.

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С тревел-экспертом Татьяной Кихно расскажем о 5 направлениях в Украине, куда следует поехать на праздник / Фото: пресс-служба

Начнем с №1 зимой для всех – Буковель

В Буковеле любят праздновать Новый год все. И не только украинцы, но и иностранцы. Ибо на самом большом горнолыжном курорте Украины каждый найдет чем заняться.

Экстремалы будут кататься на лыжах и сноубордах в ожидании 00:00, а любители релакса – запланируют отдых в спа. Ценители гастро-традиций отправятся на поиски баноша и настоящей бриндзы в усадьбе. Путешественники, любящие приключения, будут гулять возле туристических объектов и наслаждаться красотой вокруг.

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Буковель №1 зимой для туристов / Фото: Unsplash

Из-за спроса среди людей цены на услуги в Буковеле подняли. Иногда прайс на отдых сравнивают с мальдивским. На праздники цены еще выше, например за жилье должны переплатить 30%.

Сколько необходимо заплатить за однодневный отдых в Буковеле на Новый год?

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Жилье: Самый бюджетный вариант – арендовать усадьбу. Цена за сутки стартует от 550 гривен за одного (с учетом завтрака). В отеле за номер заплатите дороже – от 2800 гривен в сутки (с учетом завтрака).

Еда: за порцию обеда в ресторане для одного заплатите от 250 гривен, если закажете комплексный набор блюд, то 500 гривен. Скажете, дорого? Питайтесь при усадьбе – цена за обед от 120 гривен или в отеле – от 200 гривен.

Празднование Нового года в усадьбе: если хотите заказать новогодний банкет, то за одного заплатите от 1800 гривен.

Дальше – Поляна на Закарпатье для любителей покоя на Новый год

Пока одни отдыхают в Буковеле, где гам и высокие цены, другие – едут в курортный поселок Поляна. Его обожают за спокойную атмосферу, потому что туристов здесь минимум и существует возможность абстрагироваться. И, конечно, цены более приятные, чем в Буковеле.

Но особенность Поляны – санатории для оздоровления. Одни из самых популярных – "Поляна", "Хрустальный источник" и "Созвездие". Поселок называют бальнеологическим курортом благодаря местным минеральным водам.

/ Фото: kiyavia.com

Многие туристы планируют экскурсии из поселка в Ужгород, Берегово, Мукачево или озеро Синевир. Также посещают дегустации вина и катаются на лыжах.

Сколько необходимо заплатить за однодневный отдых в Поляне на Новый год?

Жилье: осенью гостиничные номера туристы бронировали не менее 1200 гривен в сутки с завтраками для одного. Сегодня прайс на аналогичные условия проживания стартует от 2000 гривен.

Еда: за обед для одного заплатите от 150 гривен, а ужин – от 170 гривен.

Празднование Нового года в усадьбе: если хотите заказать новогодний банкет, то за одного заплатите от 1800 до 2200 гривен.

Активности: дегустация вина от 150 гривен за одного, а один спуск на лыжах для одного – от 40 грн. За экскурсию в Ужгород заплатите от 250 гривен, озера Синевир от 350 гривен, а Берегового – от 220 гривен.

Почему бы вам не отметить Новый год в Луцке?

Луцк оценят туристы, которые планируют потратить минимум средств на празднование Нового года. Путешественники найдут множество бюджетных развлечений. Некоторые из них безвозмездны. К примеру, ярмарки, официальное открытие трех елок и праздничные концерты. Карантинные ограничения ввели свои коррективы, но настроение обеспечит новогодняя атмосфера в городе и достопримечательности.

/ Фото: Google Maps

Каждый из туристов в Луцке должен продегустировать самогон с квашеной капустой и посетить замок Любарта. И не важно, какой сегодня день календаря.

Сколько необходимо заплатить за однодневный отдых в Луцке на Новый год?

Жилье: за номер в отеле для двоих заплатите от 800 гривен с завтраками.

Еда: за обед в заведении заплатите от 90 гривен, а ужин – от 100 гривен.

Празднование Нового года в заведении: если хотите заказать новогодний банкет, то за одного заплатите от 700 гривен.

Дальше – файне місто Тернопіль

В Тернополь на Новый год приедет молодежь со всей Украины. Почему? Все просто: в центре города вы найдете интересные заведения, где можно попробовать зеленое пиво, или настойку со вкусом мандарина. Также развит в городе гастротуризм, поэтому попробуете большой ассортимент локальных вкусностей, конкурирующих с едой из Львова. И туристических мест в Тернополе достаточно. Чего только стоит улица Валовая, которая является самой старой в Тернополе.

/ Фото: artefact.org

Сколько необходимо заплатить за отдых в Тернополе?

Приблизительная цена тура за три дня для одного – 3500 гривен (с учетом пребывания в Тернополе на Новый год). В прайс входит: билеты на проезд в обе стороны из Киева, завтраки, страхование и экскурсии.

Проживание: за номер в отеле для двоих с завтраками в сутки заплатите от тысячи гривен.

Еда: за обеды в заведениях заплатите от 100 гривен, а ужины от 120 гривен.

Празднование Нового года в заведении: если хотите заказать новогодний банкет, то за одного заплатите от тысячи гривен.

И в завершение – Одесса

Идеальное место для посещения Одессы – зима. Потому что цены в данный сезон самые низкие, а туристов – минимум. Запланируйте здесь празднование Нового года, и вы увидите город с другой стороны. Романтический, заснеженный и с запахом глинтвейна.

Рекомендуем запланировать гастротур в Одессе: попробовать устрицы и другие морепродукты, а также посетить дегустацию коньяка, вина или шампанского. И утром 1 января отправиться на инстаграмные локации города, которые обожают блогеры.

/ Фото: hipwallpaper.com

Сколько необходимо заплатить за отдых в Одессе?

Жилье: за номер в отеле для двоих в сутки заплатите от 800 грн.

Еда: цена за обед стартует от 75 гривен в столовых, от 120 гривен в кафе.

Празднование Нового года в заведении: если хотите заказать новогодний банкет, то за одного заплатите от тысячи гривен.

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