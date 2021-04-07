Інстаграмні локації Одеси для фото — ви їх точно бачили у блогерів

Про естетику , яку люблять в Instagram

Поки Україна сидить на карантині – ми шукаємо найбільш інстаграмні місця країни! Щоб ви могли спланувати свій відпочинок і відвідати їх на травневі свята або влітку. Минулого разу ми показали ТОП-локації незвіданого Запоріжжя, колоритних Чернівців і Маріуполь з підтекстом Гренландії. А сьогодні у нас – Одеса, місцева зірка, яку всі хочуть побачити, особливо влітку, і зробити фотосесію.

Але не фотосесією єдиною! Сплануйте поїздку до Одеси з подкастом "Місцеві в курсі" та відчуєте колорит місця на максимум. Тому Анастасія Бобкова запросила корінного одесита – Євгена Зінченка, який розповів, які пляжі міста гідні уваги, де шукати кращу місцеву кухню і знайти справжній одеський ринок (і це не Привоз).



Вмикайте подкаст і за 46 хвилин прослухайте ТОП-поради для планування поїздки.

Поки будете насолоджуватися розповідями про Одесу в подкасті – виберіть локацію для фотосесії. Ми зібрали кращі місця, які часто зустрічаються у профілях блогерів, і вони гідні вашої стрічки в Instagram.

Ця місцева локація приваблює одеситів і гостей міста своєю архітектурою. "Пасаж" часто порівнюють з торговою галереєю Віктора Еммануїла, яка в Мілані є улюбленою для фешен-блогерів.

Ще його називають візитною карткою міста, архітектура його поєднує бароко, модерн і класику. І об'єднує тисячі шанувальників мистецтва, які люблять таку естетику, чим і пояснюється популярність локації в Мережі, про що говорить кількість фото.

"Пассаж" Фото: Instagram: masha.kravchenko

Але для декого головною особливістю місця є скляний атріум, який нагадує музей. І коли будете робити фото інста-формату не дивуйтеся, якщо зустрінете молодят.

"Пассаж" Фото: Instagram: i_4e_kuda_odessa

"Пассаж" Фото: Instagram: odessa.talks

Знайдете локацію на вулиці Преображенській, 34 .

Воронцовський палац

Колони! Куди без них! І в Одесі ми знайшли по-справжньому естетичні! У Воронцовському палаці XIX століття. Знайдете локацію поруч з Приморським бульваром і Тещиним мостом.

Ідея для фото Фото: Instagram: missis_chemis

Колони завжди були родзинкою для фото в будь-якому місті. Завдяки габаритам локації в Одесі, коли бачиш кінцевий результат на фото, затримуєш дихання. І, звичайно, ефектнішою фотосесія буде на заході.

Ідея для фото Фото: Instagram: viktoriya_eromenko

Колони Воронцовського палацу Фото: Instagram:pshevalkovska_ya

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що красиві колони для ваших фото також є в Маріуполі і колоритному Запоріжжі.

Пляж "Дельфін" – локація Noir Beach

Noir Beach – не тільки улюблене місце для фотосесії туристів, а й локація гучних вечірок, особливо в теплий період. Але і в холодні сезони місцина популярна, тому що контент в Instagram чекати не буде. Тим паче, якщо локація на популярному пляжі "Дельфін".

Локація пляжу Noir Beach Фото: Instagram: ariana.zorina

Тут реально знайти місце для фото, схоже за настроєм на галасливі пляжі в Америці, наприклад, у Флориді. В повітрі тут відчувається свобода і локація сприяє відпочинку. Чи не так?

Ідеї для фотографій тут у всіх різні: хтось намагається зловити найкращий кадр предметки і потрапити до популярних профілів з естетики задля однієї позначки на фото. Інші акцентують увагу на собі та колоритних заходах в одному фото.

Ідея для фото Фото: Instagram: yana.larcher

Ідея для фото Фото: Instagram: kisterova_li

Незвичайна локація з 2017 року стала найпопулярнішим місцем для фото. За задумом автора, щоранку через ці двері в Одесу заходить сонце. Радимо приходити сюди на світанку, або на заході, щоб фото були вражаючими і ви зловили кольорове небо у кадрі. А ще тут особлива атмосфера, яка відчувається з урахуванням концепту дверей.

"Двері сонця" Фото: Facebook: Одеський дворик

До слова, ця інсталяція є копією класичних парадних одеських дверей, які знайомі всім з XIX століття. І місце відчувається завдяки класній енергетиці, яка напевно посприяє вдалій фотосесії.

"Двері сонця" Фото: odessa.web2ua.com

Знайдете локаціюна пляжі Ланжерон, біля готелю Club Hotel .

Фотобонус

Не могли залишити поза увагою Санжійки, яка за 35 кілометрів від Одеси. Але відстань від центру не лякає любителів фотографуватися. І всі їдуть сюди, знаючи, що людей тут менше, ніж на одеських пляжах. Хороший кадр виходить не тільки завдяки відсутності відпочиваючих, але й природі.

Санжійка Фото: Instagram: lana_musienko

Ідея для фото Фото: Instagram: annyrepina

Фотосесія у Санжейці Фото: Instagram: ᴠᴀʟᴇʀɪʏᴀ ᴋᴏᴍᴀʀᴏᴠᴀ

Одні роблять фото на пляжі знизу, інші, як одеська блогера Валерія Комарова на тлі величезних скель з фоном на море. Ефекту "вау" після фотосесії бути. Хіба це не головна емоція після побаченого?

Сподіваємося, ви зберегли собі варіанти для фотографування і вже послухали випуск "Місцеві в курсі" з Одеси. Якщо ні, зробіть це прямо зараз на одній з наших платформ: Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud.

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