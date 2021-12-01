Зустрічаємо зиму: 5 модних шапок, які врятують і в дощ, і в сніг (фото, ціни)

Наймодніші головні убори зими 2021-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Календар каже, що настала зима. Але за погодою її наближення відчувалося набагато раніше. 1 грудня дуже символічно випав сніг і змусив дістати з шафи теплі речі, у тому числі й шапки. Але якщо з якоїсь причини ви ще не купили головний убір, тоді радимо не відкладати цю справу. Сподіваємося, хоча б стильний пуховик ви вже придбали?

Не хочеться нудити, але є один незаперечний факт: чим старшими ми стаємо – тим більше усвідомлюємо, що немає нічого важливішого за здоров'я. А в холодну пору року потрібно особливо ретельно за ним стежити. Тому головні убори – невід'ємна частина осінньо-зимового гардеробу. Обговоримо наймодніші шапки зими 2021-2022.

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Шапка біні

Шапка біні – популярна модель. По-перше, вона личить практично всім. По-друге, не відволікає уваги від образу загалом. Відмінно може доповнити і завершити лук, якщо підібрана у яскравому та трендовому кольорі: зеленому, рожевому, фіолетовому, оранжевому.

Ось як круто носить шапку біні фешн-інфлюєнсер зі Швейцарії Мері.

Шапка біні на фешн-інфлюєнсері зі Швейцарії / Фото: Инстаграм

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А ось кілька варіантів таких шапок, які можна купити зараз.

Шапка унісекс біні кежуал за 895 грн / Фото: luckyLook

Шапка біні за 159 грн / Фото: sinsay.com

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Шапка біні за 359 грн / Фото: reserved.com/

Шапки з помпонами

Справжня панацея від зневіри та безкоштовний квиток у дитинство щоразу, коли ви одягаєте шапку з помпоном, вам забезпечені.

На прикладі Вероніки Хейлбрюннер подивимося, як прикольно її можна носити.

Вероніка Хейлбрюннер у шапці з помпоном / Фото: Инстаграм

Декілька крутих шапок з помпонами, які можна купити хоч зараз.

Шапка з помпоном за 209 грн / Фото: streetwear

Тепла шапка із помпоном за 299 грн / Фото: reserved.com/

Шапка із помпоном за 799 грн / Фото: zara.com

Дута косинка

Хто б міг подумати, що дута косинка завоює так багато жіночих сердець? Але це сталося. Сміливо, яскраво, незвичайно та, безумовно, тепло.

Ось які суперські теплі хустки ми знайшли для вас.

Тепла косинка за 1295 грн / Фото: luckyLook

Тепла косинка за 500 грн / Фото: Modna KAZKA

Панами

Панама офіційно закріпила за собою статус одного з найпопулярніших та наймодніших аксесуарів осені-зими. Ще кілька сезонів тому бренд Prada почав впроваджувати головний убір із фірмового нейлону у свої колекції. І ось він скрізь.

Популярна модель Ельза Хоск обожнює панами!

Ельза Хоск у панамі / Фото: Инстаграм

Декілька крутих зимових панам для вас.

Панама з хутром за 999 грн / Фото: shop.mango.com/

Тепла панама за 250 грн / Фото: Инстаграм

Балаклава

Ще один максимально популярний головний убір. Кілька сезонів тому Раф Сімонс переосмислив дизайн балаклави, говорячи про ідею безпеки та захисту, а балаклава, що закриває половину обличчя, погодьтеся, у сучасному світі дуже актуальна.

Ви тільки подивіться, як неймовірно шикарно виглядає балаклава на Ріанні!

Ріанна в балаклаві / Фото: vogue.ua

Якщо ви бажаєте придбати балаклаву, то пропонуємо зацінити кілька варіантів.

Балаклава за 499 грн / Фото: mohito.com

Балаклава за 299 грн / Фото: rozetka.com.ua

Балаклава SHERPA BLACK за 5200 / Фото: ienki-ienki.ua

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