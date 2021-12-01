Да здравствует зима: 5 модных шапок, которые спасут и в дождь, и в снег (фото, цены)

Самые модные головные уборы зимы 2021-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Календарь говорит, что наступила зима. Но по погоде ее приближение ощущалось гораздо раньше. 1 декабря очень символично выпал снег и заставил достать из шкафа вещи потеплее, в том числе и шапки. Но если по какой-то причине вы еще не купили теплый головной убор, тогда советуем не откладывать это дело. Надеемся, хотя бы стильный пуховик вы уже приобрели?

Не хочется нудить, но есть один неоспоримый факт: чем старше мы становимся – тем больше осознаем, что нет ничего важнее здоровья. А в холодное время года нужно особенно тщательно за ним следить. Поэтому головные уборы – неотъемлемая часть осенне-зимнего гардероба. Обсудим самые модные шапки зимой 2021-2022.

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Шапка бини

Шапка бини – популярная модель. Во-первых, она идет практически всем. Во-вторых, не отвлекает внимания от образа в целом. Отлично может дополнить и завершить лук, если подобрана в ярком и трендовом цвете: зеленом, розовом, фиолетовом, оранжевом.

Вот как круто носит шапку бини фэшн-инфлюенсер из Швейцарии Мэри.

Шапка бини на фэшн-инфлюенсере из Швейцарии / Фото: Инстаграм

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А вот несколько вариантов таких шапок, которые можно купить прямо сейчас.

Шапка унисекс бини кэжуал за 895 грн / Фото: luckyLook

Шапка бини за 159 грн / Фото: sinsay.com

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Шапка бини за 359 грн / Фото: reserved.com/

Шапки с помпонами

Настоящая панацея от уныния и бесплатный билет в детство каждый раз, когда вы надеваете шапку с помпоном – вам обеспечены.

На примере Вероники Хейлбрюннер посмотрим, как прикольно можно ее носить.

Вероника Хейлбрюннер в шапке с помпоном / Фото: Инстаграм

Несколько крутых шапок с помпонами, которые можно купить хоть сейчас.

Шапка с помпоном за 209 грн / Фото: streetwear

Теплая шапка с помпоном за 299 грн / Фото: reserved.com/

Шапка с помпоном за 799 грн / Фото: zara.com

Дутая косынка

Кто бы мог подумать, что дутая косынка из плащески завоюет так много женских сердец? Но это случилось. Смело, ярко, необычно и, безусловно, тепло.

Вот какие суперские теплые косынки мы нашли для вас.

Теплая косынка из плащевки за 1295 грн / Фото: luckyLook

Теплая косынка за 500 грн / Фото: Modna KAZKA

Панамы

Панама официально закрепила за собой статус одного из самых популярных и модных аксессуаров осени-зимы. Еще несколько сезонов назад бренд Prada начал внедрять головной убор из фирменного нейлона в свои коллекции. И вот он везде.

Популярная модель Эльза Хоск обожает панамы!

Эльза Хоск в панаме / Фото: Инстаграм

Несколько крутых зимних панам для вас.

Панама с мехом за 999 грн / Фото: shop.mango.com/

Теплая панама за 630 грн / Фото: Инстаграм

Балаклава

Еще один максимально популярный головной убор. Несколько сезонов назад Раф Симонс переосмыслил дизайн балаклавы, говоря об идее безопасности и защиты, а балаклава, закрывающая половину лица, согласитесь, в современном мире очень актуальна.

Вы только посмотрите, как немыслимо шикарно смотрится балаклава на Рианне!

Рианна в балаклаве / Фото: vogue.ua

Если вы хотите купить балаклаву, то предлагаем заценить несколько вариантов.

Балаклава за 499 грн / Фото: mohito.com

Балаклава за 299 грн / Фото: rozetka.com.ua

Балаклава SHERPA BLACK за 5200 / Фото: ienki-ienki.ua

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