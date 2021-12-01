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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Як привернути увагу чоловіків за допомогою одягу – 5 порад стиліста

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
1 грудня, 12:28
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Безглуздий одяг – наслідок самотності. Стиліст Юрій Царьов розповів, як змінити уявлення про себе за допомогою одягу
Як за допомогою одягу можна змінити сприйняття вас оточуючим
Як за допомогою одягу можна змінити сприйняття вас оточуючим / Фото: Колаж: Сьогодні

Одяг – це зброя, за допомогою якого ми передаємо навколишнім певний меседж. Вона може, як старити так і зіграти на руку. Ви втомилися від самотності і хочете зустріти своє кохання, як поглянути на себе інакше і зрозуміти, що про вас думають чоловіки. Ведучий програми "Я везу тобі красу" на каналі "Україна" Юрій Царьов поділився лайфхаками.

"Людина повинна полюбити мене за мій внутрішній світ, а не за те, як я виглядаю" – цю помилку часто чує від дівчат ведущий мейковер-шоу. Учасниці проєкту впевнені, що зовнішній вигляд мало що означає, головне – яка ти людина. Але одяг може дуже багато розповісти про нас.

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Поради топ-стиліста Юрія Царьова допоможуть розібратися з вашим гардеробом та уявленням про себе.

Порада 1

Деякі дівчата не люблять яскравих акцентів у одязі тому що бояться привертати до себе увагу. Спробуйте почати з якоїсь однієї яскравої речі у вашому образі.

Самотні дівчата підсвідомо роблять свій образ нецікавим, щоб їх ніхто не помітив, – пояснив Юрій Царьов. – Чому вони так чинять? Тому що переконали себе, що вони негарні (старі, надто високі, худі чи товсті), тому гідний чоловік не зверне на них уваги. Усі ці страхи лише в них у голові.

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Рада 2

Елегантний стиль часто створює деталі. Вибирайте такі аксесуари, які підкреслять ваш статус, і образ привабливої дівчини.

Порада 3

Якщо верхній одяг непримітного кольору, а під ним ще й непоказна на вигляд сукня, то такі речі роблять дівчину не лише непомітною, але додають роки та роблять образ сумним.

Надягаючи річ, подивіться на неї очима чоловіка. Він би звернув на вас увагу у цьому одязі? – порадив стиліст.

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Вибираючи непоказний одяг, дівчина ховається від людей. Вона ніби відштовхує від себе чоловіків, – пояснив вибір деяких героїнь-шоу гість програми Сергій Донгаузер.

Порада 4

Якщо ви себе любите, то вам хочеться дарувати оточуючим позитивні емоції, прикрашати себе, чи не так? – зазначив Юрій Царьов. – Тому почніть піклуватися про себе.

Порада 5

Самотні дівчата бояться компліментів. Вони не готові їх почути і тому відразу відповідають: "Я просто голову помила", "Цій сукні вже сто років", "Взагалі спідниці мені не йдуть".

Спочатку бажано просто говорити: "Дякую". Це буде приємно почути і людині, яка побачила ваші переваги, і допоможе вам почати позбавлятися невпевненості в собі.

У багатьох дівчат дуже гарні форми, але дехто просто не вміє їх демонструвати, – пояснив Царьов. – Почніть помічати свої переваги та підкреслювати їх за допомогою вашого гардеробу.

Дивіться мейковер-шоу "Я везу тобі красу" з понеділка по четвер о 10:00 на каналі "Україна" .

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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