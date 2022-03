Citizens of Kyiv: серія портретів киян, що залишилися у місті під час війни

Мешканці столиці України, які з різних причин залишились у місті / Фото: The New York Times , Колаж: Сьогодні

Ми ніколи не могли собі уявити, що нам доведеться рятувати наших дітей від війни в Україні, яку розв'язав Путін. З 24 лютого 2022 року наше життя поділилося на "до" та "після". Мільйонам людей довелося покинути свої оселі, щоб урятувати свої життя та близьких. Мільйони залишилися у своїх містах.

Американське видання The New York Times опублікувало фото киян, які з різних причин залишились у столиці. Проєкт вийшов під назвою Citizens of Kyiv (в пер. з англ. "Мешканці Києва"). До нього увійшло 24 портрети, які зняв український фотограф-документаліст Олександр Чекменьов.

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

У кожного з них своя історія. 30-річна вчителька Ганна опинилася на вулиці, тому що власник квартири, яку вона винаймала, втік і не залишив їй можливості потрапити до житла; актриса театру та кіно Ганна тепер допомагає доставляти медикаменти військовим; 46-річний Сергій, директор з інформаційних технологій, разом із дружиною заснували польову кухню, де готують 7000 страв на день...

Історія кожного – унікальна. Але поєднує їх одне – стійкість, відчай та рішучість.

Дивіться фотографії Олександра Чекменьова, на яких зображені кияни, які залишилися працювати у столиці; не знають, куди виїхати; або вирішили стати волонтерами та допомогти країні у цій страшній війні.

