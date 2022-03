Citizens of Kyiv: серия портретов киевлян, которые остались в городе во время войны

Жители столицы Украины, которые по разным причинам остались в городе / Фото: The New York Times , Коллаж: Сегодня

Мы никогда не могли себе представить, что нам придется спасать наших детей от войны в Украине, которую развязал Путин. С 24 февраля 2022 года наша жизнь поделилась на "до" и "после". Миллионам людей пришлось покинуть свои дома, чтобы спасти жизни свои и близких. Миллионы остались в своих городах.

Американское издание The New York Times опубликовало фото киевлян, которые по разным причинам остались в столице. Проект вышел под названием Citizens of Kyiv (в пер. с англ. "Жители Киева"). В него вошло 24 портрета, которые снял украинский фотограф-документалист Александр Чекменев.

Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

У каждого из них своя история. 30-летняя учительница Анна оказалась на улице, так как владелец квартиры, которую она снимала, сбежал и не оставил ей возможности попасть в жилье; актриса театра и кино Анна теперь помогает доставлять медикаменты военным; 46-летний Сергей, директор по информационным технологиям, вместе с женой основали полевую кухню, где готовят 7000 блюд в день...

История каждого – уникальна. Но объединяет их одно – стойкость, отчаяние и решительность.

Смотрите фотографии Александра Чекменева, на которых запечатлены киевляне, которые остались работать в столице; не знают, куда уехать; или решили стать волонтерами и помочь стране в этой страшной войне.

