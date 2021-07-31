Що потрібно зробити в перші дві години після пробудження

Випити склянку води, поснідати, прийняти контрастний душ, помедитувати і обов'язково налаштуватися на позитив. Які ще ритуали корисні зранку – в матеріалі

У перші 2 години після пробудження потрібно випити стакан води і помедитувати / Фото: Сьогодні

Відкрити очі, відразу перевірити пошту або фейсбук, не встигнувши прокинутися, вилетіти з дому, не поснідавши – це найгірше для себе, що, на жаль, ми часто робимо. Навіть якщо ви економите кожну хвилину сну, можна побудувати ранок так, що прості і корисні "ритуали" робили вас здоровіше і радісніше. Що ж потрібно зробити в перші дві години після пробудження – порадами поділилися наші експерти.

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, як провести останній місяць літа із задоволенням.

Чому зранку важливо зробити самомасаж

Коли ви тільки відкрили очі, подумки побажайте собі доброго ранку і приділіть пару хвилин масажу. Лежачи в ліжку, як радить масажист, консультант із доглядових процедур Марія Алтухова, зробіть кілька простих рухів. Легкий самомасаж розжене лімфу, допоможе прокинутися і підбадьоритися. Можна акуратно, погладжуючи розігнати лімфу від шиї до грудей.

Лежачи в ліжку – помасажуйте шию, а потім пройдіться по масажних ліням обличчя / Фото: Сьогодні

Потім, сидячи в ліжку – по задній поверхні шиї до плечей і нижче. Роблячи такий масаж, ви "розженете" лімфу та кров, яка в ранкові години густіша і в'язка, поліпшите кровообіг. А пізніше, після вмивання і при нанесенні крему злегка помасажуйте обличчя, провівши безіменними пальцями масажними лініями:

Також вранці обов'язково потрібно пити чисту воду, не йти з дому голодним і знайти хоча б кілька хвилин для усамітнення з самим собою (навіть якщо ви живете один/одна).

А навіщо пити воду і "ритуально" снідати?

Перед тим, як йти в душ, зайдіть на кухню і випийте склянку теплої води. Як радить лікар тибетської медицини, консультант зі здорового харчування Олена Бєляєва, пийте саме теплу воду, холодна викликає спазми і дратує шлунок. Тепла вода "розбудить" шлунок, очистить його стінки, "запустить" кишечник, допоможе розчинити кров і покращити кровообіг.

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Поки вода перетравлюється, а ви чистите зуби, подумайте, ніж снідати і як це зробити максимально корисно. Прокинутися остаточно і зібратися з думками допоможе прохолодний або контрастний душ. Потім обов'язково поснідайте. Справа не тільки в корисній їжі: зрозуміло, що снідати чіпсами або вчорашнім недоїденим бургером – погана ідея.

Каву пийте після їжі, можна мовчки – а можна, обдумуючи плани на день / Фото: freepik.com

До речі, кава на голодний шлунок теж шкідливо пити. Тому, поки смажиться омлет або рум'яняться грінки (бажано з цільнозернового хліба), зваріть кави або заваріть чай, виберіть для себе ритуал, який допоможе зарядитися позитивом на весь день.

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Як зазначає кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко, ранкові ритуали потрібні для того, щоб організм перейшов на потрібний і правильний "режим польоту". Тобто довести до звички "ланцюжок" певних дій, можливо доведеться ці навички здобувати і тренувати. Ранок – момент активного виділення кортизолу, гормону стресу: але саме він призводить нас в стан бойової готовності вранці.

Тому активувати свій організм можна додаткової дозою сонячного світла, відкривши вікна.

Коли поснідали і каву або чай заварений – можна випити його на балконі під сонячними променями. Або навпаки – в повній тиші. Комусь до душі більше підійде п'ятихвилинна медитація, а кому-то – прогулянка пішки на роботу. Якщо ж у вас вистачає сил на ранкову, навіть п'яти-десятихвилинну розминку – просто чудово!

Щоб медитувати, необов'язково йти в студію або на природу / Фото: Pexels

Медитацій зараз безліч у вільному доступі: шукайте відео на ютубі і спробуйте, або сходіть на майстер-клас до йога-Тічер. Можна просто глибоко вдихати і видихати із закритими очима, концентруючись на кінчику носа кілька хвилин.

Головне, щоб ранкові ритуали викликали почуття задоволення, а не стали тортурами для тіла і мозку.

Тобто вранці достатньо кількох хвилин якоїсь дії наодинці з собою: такі ритуали допомагають налаштуватися на роботу і знизити стрес протягом дня.

А які можна придумати ритуали, крім медитації і кави?

Якщо пити каву в тиші і обмірковувати плани на день, розставляючи пріоритети – вам ідея не дуже, то можна спробувати практику "ранкові сторінки". Щоранку до сніданку і початку активної діяльності, спробуйте записувати на папері все, що приходить у голову. Ці записи не потрібно перечитувати і тим більше – давати кому-небудь читати.

Ранкові сторінки – це щоденний ритуал написання ваших думок / Фото: freepik.com

Ранкові сторінки – це щоденний ритуал написання ваших думок в зошиті. Ви повинні виконувати його щоранку до сніданку і інших справ. Ви їх не повинні перечитувати, давати читати будь-кому і припиняти вести.

Суть цього ритуалу в тому, щоб розкласти по поличках ранковий хаос у вашій голові, знизити градус напруги і "включити" критичне мислення.

Рекомендується записувати по три сторінки своїх думок. Саме вранці такий ритуал сприймається, як спілкування наодинці з собою (ввечері щось писати явно не захочеться). Навіть якщо настрій поганий – то тим більше віддайте свої думки папері. Якщо є час і бажання – то добре зайнятися спортом: але бігати, йти в спортзал і так далі потрібно не з самого ранку, а вже через одну-дві години після пробудження.

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Як зазначає спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ "Академія фітнесу України" Ігор Бабенко, у ранковий час кровотік уповільнений і навантажувати судини і серце небажано. Тому треба прокинутися, прийти в себе, перекусити – а через годину можна і потренуватися, якщо ввечері не виходить. але тільки, якщо на вулиці не вище 30 градусів тепла.

Отже, все досить просто: прокинулися – зробили масаж – випили води – вмилися і підбадьорилися душем – поснідали – помедитувати/попили кави в тиші/записали думки на папері.

І пішли на роботу – можна пішки, якщо є час і можливість. Зробіть ці дії ранкової звичкою і самі побачите – загальне самопочуття та психологічний стан стануть краще.

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