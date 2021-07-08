Чим корисна склянка теплої води вранці натщесерце

Стакан води з ранку на голодний шлунок принесе користь, якщо вода буде теплою. Чим корисна така звичка для здоров'я і скільки потрібно пити – в матеріалі

Натщесерце пити потрібно саме теплу воду, це допоможе "запустити" травлення і не тільки / Фото: Сьогодні

Багато хто з нас починає ранок зі склянки води, але частіше за все ви п'єте ту воду, що стоїть у вас в спальні в чашці або пляшці з ночі. Добре, якщо вода не холодна, але звичка пити воду натщесерце принесе користь, якщо пити доведену до приємної вам температури кип'ячену воду.

А поки п'єте воду, подумайте, що ви ще не запланували зробити влітку: в цьому вам допоможе календар літніх Лайфхаків. Навіщо ж пити вранці теплу воду на голодний шлунок, в чому користь такої звички і як це правильно робити – розповіла лікар тибетської медицини, фізіотерапевт, консультант зі здорового харчування Олена Бєляєва.

Чому вода повинна бути саме теплою

Холодна вода, та ще натщесерце, подразнююче діє на слизову оболонку шлунка, викликаючи спазм. Тому пити потрібно саме теплу воду: ці рекомендації прийшли в західну медицину з тибетської медицини і аюрведи, індійської народної медицини.

Натщесерце корисно пити кип'ячену свіжу воду, остигшу до приємної вам температури / Фото: unsplash.com

Саме тепла вода допомагає "розбудити" шлунок: посилити вироблення ферментів підшлунковою залозою, перистальтику кишечника, знизити кислотність шлункового соку. Все це допоможе органам травлення швидше і легше перетравлювати їжу протягом дня. Тепліша вода (35-40 градусів) допомагає прискорити метаболізм, тобто обмінні процеси в організмі.

Тобто, склянка теплої води вранці допоможе схуднути?

Безумовно, прискорення метаболізму тягне за собою збільшення спалюваних калорій, що добре допомагає при схудненні. Але однієї тільки водою не обійтися, потрібно також дотримуватися звичок харчуватися раціонально і бути активними фізично. Але почати зі склянки теплої води вранці – відмінний крок, оскільки так ваші тканини і органи стануть краще забезпечуватися киснем, поживними речовинами. Взагалі не забувайте пити достатньо води протягом усього дня.

А ще тепла вода на порожній шлунок допоможе вивести токсини, які накопичилися в організмі за час сну, оскільки така вода ефективно очищає стінки шлунка і кишківника. Плюс склянка теплої води вранці допомагає розрідити кров і нормалізувати роботу кровоносної системи.

Тому користь від води натщесерце комплексна: нормальна робота травної системи сприяє кращому всмоктуванню корисних мікроелементів та вітамінів з їжі; прискорює метаболізм тощо. У підсумку ми відчуваємо себе краще, здоровіше, поліпшується стан шкіри, вона омолоджується, йде зайва вага.

То яку воду пити – теплу або гарячу і скільки?

Тибетська медицина рекомендує щоранку заварювати саме свіжий окріп, а "стоялі" ніч в чайнику залишки води – зливати. Окріп не означає, що потрібно пити тільки що кипілу воду, випалюючи слизову: пийте кип'ячену свіжу теплу воду.

З ранку рекомендується випивати склянку (250 мл) теплої води натщесерце. / Фото: unsplash.com

Важливо, керуючись власними відчуттями, підібрати оптимальну для себе температуру води. Згодом ви відчуєте, що (за бажання) готові пити більше гарячу воду. Вранці рекомендується випивати склянку (250 мл) теплої води натщесерце.

Також раніше ми писали, як пити воду, щоб схуднути.