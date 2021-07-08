Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Спецтема

Канни-2021

Топ-новина

WOW Єфросиніна

Топ-новина

Гаррі ображений

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Топ-новина

Де відпочити
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Чим корисна склянка теплої води вранці натщесерце

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
8 липня, 08:00
Копіювати лінк
Стакан води з ранку на голодний шлунок принесе користь, якщо вода буде теплою. Чим корисна така звичка для здоров'я і скільки потрібно пити – в матеріалі
Натщесерце пити потрібно саме теплу воду, це допоможе "запустити" травлення і не тільки
Натщесерце пити потрібно саме теплу воду, це допоможе "запустити" травлення і не тільки / Фото: Сьогодні

Багато хто з нас починає ранок зі склянки води, але частіше за все ви п'єте ту воду, що стоїть у вас в спальні в чашці або пляшці з ночі. Добре, якщо вода не холодна, але звичка пити воду натщесерце принесе користь, якщо пити доведену до приємної вам температури кип'ячену воду.

А поки п'єте воду, подумайте, що ви ще не запланували зробити влітку: в цьому вам допоможе календар літніх Лайфхаків. Навіщо ж пити вранці теплу воду на голодний шлунок, в чому користь такої звички і як це правильно робити – розповіла лікар тибетської медицини, фізіотерапевт, консультант зі здорового харчування Олена Бєляєва.

Чому вода повинна бути саме теплою

Холодна вода, та ще натщесерце, подразнююче діє на слизову оболонку шлунка, викликаючи спазм. Тому пити потрібно саме теплу воду: ці рекомендації прийшли в західну медицину з тибетської медицини і аюрведи, індійської народної медицини.

Натщесерце корисно пити кип'ячену свіжу воду, остигшу до приємної вам температури
Натщесерце корисно пити кип'ячену свіжу воду, остигшу до приємної вам температури / Фото: unsplash.com

Саме тепла вода допомагає "розбудити" шлунок: посилити вироблення ферментів підшлунковою залозою, перистальтику кишечника, знизити кислотність шлункового соку. Все це допоможе органам травлення швидше і легше перетравлювати їжу протягом дня. Тепліша вода (35-40 градусів) допомагає прискорити метаболізм, тобто обмінні процеси в організмі.

Тобто, склянка теплої води вранці допоможе схуднути?

Безумовно, прискорення метаболізму тягне за собою збільшення спалюваних калорій, що добре допомагає при схудненні. Але однієї тільки водою не обійтися, потрібно також дотримуватися звичок харчуватися раціонально і бути активними фізично. Але почати зі склянки теплої води вранці – відмінний крок, оскільки так ваші тканини і органи стануть краще забезпечуватися киснем, поживними речовинами. Взагалі не забувайте пити достатньо води протягом усього дня.

А ще тепла вода на порожній шлунок допоможе вивести токсини, які накопичилися в організмі за час сну, оскільки така вода ефективно очищає стінки шлунка і кишківника. Плюс склянка теплої води вранці допомагає розрідити кров і нормалізувати роботу кровоносної системи.

Читайте також:

Тому користь від води натщесерце комплексна: нормальна робота травної системи сприяє кращому всмоктуванню корисних мікроелементів та вітамінів з їжі; прискорює метаболізм тощо. У підсумку ми відчуваємо себе краще, здоровіше, поліпшується стан шкіри, вона омолоджується, йде зайва вага.

То яку воду пити – теплу або гарячу і скільки?

Тибетська медицина рекомендує щоранку заварювати саме свіжий окріп, а "стоялі" ніч в чайнику залишки води – зливати. Окріп не означає, що потрібно пити тільки що кипілу воду, випалюючи слизову: пийте кип'ячену свіжу теплу воду.

З ранку рекомендується випивати склянку (250 мл) теплої води натщесерце.
З ранку рекомендується випивати склянку (250 мл) теплої води натщесерце. / Фото: unsplash.com

Важливо, керуючись власними відчуттями, підібрати оптимальну для себе температуру води. Згодом ви відчуєте, що (за бажання) готові пити більше гарячу воду. Вранці рекомендується випивати склянку (250 мл) теплої води натщесерце.

Також раніше ми писали, як пити воду, щоб схуднути.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Хронометраж
6 - 18 червня

Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

Червона доріжка: найстильніші гості
Цитата дня

Ще до появи Меган було багато розмов про те, що Гаррі не подобалися деякі моменти. Він все більше розчаровувався у своїй другорядної ролі, особливо після того, як діти Вільяма та Кейт "скинули" його вниз по ієрархії престолу

Камілла Томіні королівський експерт
Дізнатися більше про королівську сім'ю
Белла Хадід на червоному хіднику Канн-2021
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Унікальне місце для фотосесії в лаванді
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити скраб для тіла
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти