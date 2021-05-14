3 популярні медитації для експрес-релаксу

Ми щодня стрессуем, а як розслабитися швидко і ефективно, часом не знаємо. Наповнюватися енергією допоможуть медитації mindfullness і дихальні практики

Медитація допоможе розслабитися і відчути себе щасливим Фото: unsplash.com

Всі ми, ніде правди діти, просто "професіонали" в тому, щоб напружувати свій мозок і заганяти себе в кут щоденних проблем і надмірну зайнятість. Але наш розум вимагає такої ж турботи і релаксу, як і тіло. Чому важливо не ігнорувати втому і вміти розслабляти розум, що призводить до втоми на рівні тіла і мозку і які медитаційні практики допоможуть нам бути щасливими і повними енергії кожен день – розповіла тренер з фітнесу, засновниця SILOVAYA marafon – школи здоров'я та здорового способу життя Вікторія Шелдешова .

Вікторія Шелдешова Фото: пресслужба

Чим же небезпечна емоційна втома і навіщо з нею боротися?

Досягти цілісного здоров'я без турботи не тільки про тіло, а й нашому емоційному стані, неможливо. Покладіть руку на серце і зізнайтеся – часто ви втомлюєтеся не тільки фізично, скільки морально. І сьогодні хронічна втома, на яку може поскаржитися практично кожен, підриває не лише фізичне, а й емоційне здоров'я. Це сьогодні такий же бич, як хвороби серця або діабет другого типу, викликані нашим способом життя.

Коли ми ігноруємо потребу у відпочинку і релакс, ми ще більше "заганяємо" свій організм. А якщо і далі продовжувати не реагувати на "тривожні дзвінки", якими нам організм сигналізує про допомогу, то можна самим себе загнати в глибока енергетична криза. Тому, щоб наш життєвий тонус завжди був на висоті, важливо навчитися уважно слухати як своє тіло, так і розум. Інакше зупинити процес виснаження і повернуть бадьорість не вийде, що не намагайтеся.

Що ж краде наші сили і енергію?

До втоми і напруги як в тілі, так і в мозку призводять, здавалося б, добре відомі нам речі:

токсини, які потрапляють в організм з їжею і з навколишнього середовища,

проблеми з травленням,

коливання рівня цукру в крові,

гормональний дисбаланс,

хронічні запальні процеси,

дисбактеріоз кишечника,

адреналіновий втома, до якої призводить стрес,

недолік дофаміну – гормону радості.

Зрозуміло, що якщо здоров'я серйозно похитнулося, то потрібно йти до лікаря. Але щоденні негаразди на роботі, які змушують нас стрессовать або невчасно з'їдений обід теж "крадуть" наші сили і провокують емоційну втому. З такими моментами допоможуть справлятися прості улюблені речі і вправи для мозку.

Ок, що ж використовувати для того, щоб мозок релакснул?

Допоможуть добре відомі кожному улюблена музика, сміх і жарти, реалізація будь-яких творчих ідей і звичайно ж, медитації. Здавалося б, банальність – але переживши стрес, ми не відразу можемо збагнути, що варто лише пару хвилин послухати улюблений трек – і настрій покращиться, ви розслабитеся.

Щоб медитувати, необов'язково йти в студію або на природу Фото: Pexels

Давно хочеться почати малювати або знайти якусь духовну захоплення, щоб реалізувати свої емоційні потреби в самовираженні. До сих пір не придумали хобі? Спробуйте зробити своїм нові захопленням корисні для розслаблення розуму практики maidfullness, або медитацію на дихання.

3 медитації, які допоможуть розслабитися і прокачати мозок

Створити гарний настрій на весь день і наповнити енергією, а також розслабитися протягом дня або ввечері допоможуть ці практики. Вони не вимагають спеціальної підготовки і фінансових витрат, отже:

1. ізюмні практика – це дуже проста медитація з практик mindfullness. Використовується родзинки (але ви можете взяти горішки, ягоди, шматочки шоколаду або сухофруктів). Перед собою кладеться родзинка, потім почніть її уважно вивчати. Який у неї розмір, форма, наскільки глибокий її колір, прозора вона або щільна ... Розгляньте все "зморшки", уявіть, наскільки ця родзинка легка або важка. Візьміть її в руки, повивчати на світло, покатайте між пальців, вдихніть аромат.

Одна з популярних медитацій – практика з родзинками Фото: unsplash.com

А потім покладіть в рот – але не їжте відразу. Покатайте родзинки мовою, відчуєте, як вона чіпляється за ваші зуби і щоки, лоскоче небо і лише потім розжуйте. Поки жуєте родзинку, відчуйте, як змінюється її смак, посилюється він або послаблюється в процесі жування. Ізюмні практика відмінно розвиває чуттєвість, тому для дівчат така практика просто з розряду маст хев.

2. Сканування тіла. Ця медитація дуже проста, але дуже ефективно об'єднує наше тіло і розум. Медитація полягає в тому, щоб переміщати фокус уваги по своєму тілу, недовго фіксуючи на кожній ділянці поки повністю не "просканіруете" від голови до п'ят. Така вправа розвиває концентрацію, усвідомленість, а не просто допомагає розслабити мозок.

3. дихальна медитація . Виконувати цю практику здоров'я можна в будь-якому зручному місці:

Кінчиком язика торкаємося верхнього неба, за зубами і тримаємо його там в процесі всієї практики.

Спочатку видихаємо повітря ротом (мова тримаємо на небі, не забувайте), потрібно постаратися, щоб легені повністю звільнилися від повітря. В ідеалі при видихання відбувається галасливий свистячий звук. Якщо з мовою у неба вам це робити складно, то намагайтеся злегка піджати губи, але мова залишається в тому ж положенні.

Потім і робимо вдих носом, (рот при цьому закритий) якомога глибше вдихаємо повітря, при цьому вважаємо до 4-х.

вважаємо в розумі до 7-ми, весь цей час не дихаємо, тобто дихання затримуємо.

Після шумно видихаємо ротом, але не різко, а вважаючи при цьому в розумі до 8-ми. Це один дихальний цикл, повторюємо його тричі, щоб все вийшло 4 дихальних циклу.

Розслаблюючі практики допоможуть перемогти хронічну втому Фото: unsplash.com

Виконувати медитації краще сидячи в позі "лотос" або зі схрещеними ногами (по-турецьки), тут головне, щоб спина була рівною. Так ми звільняємо наш головний енергетичний канал в тілі.

Зручно сидіти на спеціальній подушці, якщо ноги і коліна не стосуються статі – то під них теж можна підкладати подушечки. Головне, щоб вам було зручно, ноги не терпли і не напружувалися, інакше який тут відпочинок і розслаблення? Увечері розслаблятися зручно в йоговской позі Шавасана: лежачи на спині зі злегка розведеними руками і ногами. Насолоджуєтеся!

Нагадаємо, що раніше ми писали як розвантажити свій мозок і що таке медитація .

А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі і рідним за допомогою подарунків: ловите ідеї цікавих презентів на найпопулярніші свята травня в нашому календарі подарунків.

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