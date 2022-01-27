Хто крутіший – Balenciaga, Prada або Gucci: названі найпопулярніші бренди 2021 року

Найпопулярніші бренди за версією Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: Колаж: Сьогодні
Жорстокі реалії світу моди кажуть, що, незважаючи на слізні прощання з Вірджила Абло у 2021 році та усвідомлення його значимості у промисловості, бренд Off-White не потрапив у рейтинг популярних марок за версією Lyst Index 2021 IV квартал. Натомість Balenciaga залишається найпопулярнішою маркою у світі.
Онлайн-платформа з пошуку модних товарів Lyst Index назвала Balenciaga найпопулярнішим брендом у світі у четвертому кварталі 2021 року. У попередньому звіті Lyst улюблений бренд Кім Кардаш'ян зайняв перше місце, взявши світ штурмом завдяки уявленню Демни на Met Gala та колаборації The Simpsons на весну/літо 2022 року.
Демна продовжував підкорювати світ моди, виготовляючи технічні потужні черевики, які зміцнили естетику взуття дизайнера. У грудні модний будинок відмовився від силуету Trooper із квадратним носком, який пізніше можна було побачити на таких людях як Каньє Вест і Future.
Модний бренд справив фурор не тільки у фізичному світі, а й у цифровому. Balenciaga нещодавно оголосили, що входять до метавсесвіту з новим бізнес-підрозділом, досліджуючи можливості комерції та маркування у Web3. Випустивши VHS-відео для колекції Fall/Winter 2022, Balenciaga продовжують лідирувати у світі моди. А сумка Balenciaga Neo Classic Bag була названа найпопулярнішим жіночим продуктом, що наголошує на прихильності дому моди естетиці 2000 року.
В останньому кварталі 2021 року Prada входить до трійки провідних брендів, піднявшись на одну строчку до 3-го місця, що є найвищим показником, який він колись займав в індексі Lyst. Gucci посів друге місце з відкриттям свого шоу Love Parade на Голлівудському бульварі та другим випуском колаборації The North Face.
Що стосується взуття, нейлонові чоботи Prada Slip-On Boots виявились дуже популярними як серед чоловіків, так і серед жінок. Черевики Adidas YEEZY NSTL і мюлі NSE III Tent від The North Face також увійшли до десятки найпопулярніших товарів для чоловіків в останньому кварталі року.
У четвертому кварталі світ моди оплакував смерть Вірджіла Абло, засновника Off-White та креативного директора чоловічого одягу Louis Vuitton. Так Louis Vuitton піднявся на 4-е місце, коли бренд представив колекцію Вірджіла Абло в Майамі лише через кілька днів після його смерті. Бренд також призначив Чон Хо Він зі Squid Game послом свого будинку.
На жаль, у 2021 році Off-White не потрапив до рейтингів найгарячіших брендів. Але за 18 кварталів, про які повідомляє Lyst Index, Off-White п'ять разів посідав перше місце.
Топ-10 найпопулярніших брендів за 2021 рік виглядає так:
- BALENCIAGA
- GUCCI
- PRADA
- LOUIS VUITTON
- MONCLER
- DIOR
- FENDI
- SAINT LAURENT
- VERSACE
- BOTTEGA VENETA
Детальніше ознайомитися The Lyst Index, щоб дізнатися більше про найпопулярніші бренди 2021 року, ви можете за посиланням.
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