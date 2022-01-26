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Teen Vogue присвятили обкладинку Вірджилу Абло та розповіли, що він зробив для моди

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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26 січня, 15:03
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Портрет художнього керівника чоловічого одягу бренду Louis Vuitton написав ганський художник Отіс Кваме К'є Куайко
Teen Vogue присвятили обкладинку Вірджилу Абло
Teen Vogue присвятили обкладинку Вірджилу Абло / Фото: Колаж: Сьогодні

Художній керівник чоловічої лінії Louis Vuitton та засновник бренду Off-White Вірджіл Абло помер 28 листопада 2021 року після дворічної боротьби з рідкісною формою раку. Індустрія моди завмерла, адже він зробив для неї те, що раніше здавалося неможливим. Видання Teen Vogue присвятило нову обкладинку знаменитому дизайнеру.

Сестринське видання модного журналу Vogue не просто випустило спеціальну січневу обкладинку, а й зібрало спогади тих, хто знав та працював із Вірджилом Абло. Портрет легендарного модельєра написав ганський художник Отіс Кваме К'є Куайко.

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Teen Vogue присвятили обкладинку Вірджилу Абло
Teen Vogue присвятили обкладинку Вірджилу Абло / Фото: Vogue

Можливо, найважливіше те, що Абло змусив змінитись тих, кого індустрія в цілому може сприймати всерйоз. Він був молодим чорношкірим хлопцем, який порушив усі правила та вплинув на ціле покоління своїм інстинктивним талантом.

Він був "воротами" для всієї культури.

— заявив Кервін Фрост, який працював з Абло.

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Вірний своїм корінням, Абло створив свою марку Off-White, яка не була типовим люксом – це був бренд вуличного одягу високої моди та новий жанр у світі розкоші.

Teen Vogue нагадали, що Вірджіл Абло зробив для індустрії моди
Teen Vogue нагадали, що Вірджіл Абло зробив для індустрії моди / Фото: Vogue

Назва Off-White була створена не просто так. Вона "визначала сіру область між чорним та білим". На ранніх етапах Off-White значною мірою покладалися на сміливу промислову графіку накшталт стрілок і пішохідних переходів, схожу на вивіски, які можна побачити у містах. По міру зростання бренду, Абло розширив асортимент та змінив естетику, зробивши її більш вишуканою.

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Абло "проникнув" у світ високої моди, у світ, який "не був створений для нього". Його присутність у світі високої моди потім змусила індустрію серйозніше ставитися до вуличного одягу, чорного стилю та інших молодих чорношкірих дизайнерів.

— розповів Арія Хьюз, заступник редактора за стилем журналу Complex Magazine.

Teen Vogue нагадали, що Вірджіл Абло зробив для індустрії моди
Teen Vogue нагадали, що Вірджіл Абло зробив для індустрії моди / Фото: Vogue

Teen Vogue нагадали, що Вірджіл Абло зробив для індустрії моди
Teen Vogue нагадали, що Вірджіл Абло зробив для індустрії моди / Фото: Vogue

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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