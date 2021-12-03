Келих за 12 тис. грн та інші дрібнички: Dolce & Gabbana випустили аксесуари для дому

Аксесуари для дому Dolce & Gabbana Casa / Фото: Колаж: Сьогодні

Dolce & Gabbana презентували до Різдва колекцію аксесуарів для дому Casa. Дому моди можна купити тільки до 31 грудня онлайн на сайті бренду та на Farfetch. Не варто також затягувати із покупкою святкового адвент-календаря.

Колекція Dolce & Gabbana Casa втілює чотири теми: Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano, Zebra. Кожна річ – від порцелянової тарілки до шовкового пледу – є свідченням поваги до традицій та інновацій.

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Строкаті подушки з яскравими квітами натякають на сонячну Сицилію, а неймовірні фактурні тарілки дарують сонячне світло вашому будинку навіть у найпохмуріший день.

Подушка з бавовняного дюшесу €565 (17 479 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Плед із шовку з другим шаром із вовни € 2,970 (91 873 грн) / Фото: dolcegabbana.com

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Набір з 2 глибоких тарілок з порцеляни €345 (10 672 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Досить одного погляду на предмет, щоб зрозуміти, що нам хотіли сказати автори. Ось вовняна ковдра із зображенням леопарда чи подушка із принтом зебри – запрошують на сафарі.

Подушка з шовку €590 (18 254 грн) / Фото: dolcegabbana.com

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Плед із жаккардового кашеміру €2,575 (79 665 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Маленька подушка з шовку €460 (14 229 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Яскраві аксесуари для дому з найякісніших матеріалів, колекція шедеврального посуду з кольорових келихів, фарфорових чешок та тарілок, дерев'яних та металевих підносів, фігурних ваз та аромосвіч – все це стане насолодою для очей та душі справжніх естетів.

Келих для білого вина із муранського скла €390 (12 065 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Набір з 2 склянок для води із муранського скла €370 (11 448 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Піднос із дерева €1,650 (51 045 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Ароматизована свічка – дикий жасмин €130 (4 022 грн) / Фото: dolcegabbana.com

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