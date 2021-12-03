Келих за 12 тис. грн та інші дрібнички: Dolce & Gabbana випустили аксесуари для дому

Аксесуари для дому Dolce & Gabbana Casa / Фото: Колаж: Сьогодні
Dolce & Gabbana презентували до Різдва колекцію аксесуарів для дому Casa. Дому моди можна купити тільки до 31 грудня онлайн на сайті бренду та на Farfetch. Не варто також затягувати із покупкою святкового адвент-календаря.
Колекція Dolce & Gabbana Casa втілює чотири теми: Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano, Zebra. Кожна річ – від порцелянової тарілки до шовкового пледу – є свідченням поваги до традицій та інновацій.
Строкаті подушки з яскравими квітами натякають на сонячну Сицилію, а неймовірні фактурні тарілки дарують сонячне світло вашому будинку навіть у найпохмуріший день.
Досить одного погляду на предмет, щоб зрозуміти, що нам хотіли сказати автори. Ось вовняна ковдра із зображенням леопарда чи подушка із принтом зебри – запрошують на сафарі.
Яскраві аксесуари для дому з найякісніших матеріалів, колекція шедеврального посуду з кольорових келихів, фарфорових чешок та тарілок, дерев'яних та металевих підносів, фігурних ваз та аромосвіч – все це стане насолодою для очей та душі справжніх естетів.
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