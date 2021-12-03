Бокал за 12 тыс. грн и прочие безделушки: Dolce & Gabbana выпустили аксессуары для дома

Аксессуары для дома Dolce & Gabbana Casa / Фото: Коллаж: Сегодня
Dolce & Gabbana презентовали к рождеству коллекцию аксессуаров для дома Casa. Произведения Дома моды можно купить только до 31 декабря онлайн на сайте бренда и на Farfetch. Не стоит также затягивать с покупкой праздничного адвент-календаря.
Коллекция Dolce & Gabbana Casa воплощает четыре темы: Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano, Zebra. Каждая вещь – от фарфоровой тарелки до шелкового пледа – является свидетельством уважения к традициям и инновациям.
Пестрые подушки с яркими цветами намекают на солнечную Сицилию, а невероятные фактурные тарелки дарят солнечный свет вашему дому даже в самый угрюмый день.
Хватит одного взгляда на предмет, чтобы понять, что нам хотели сказать авторы. Вот шерстяное одеяло с изображением леопарда или подушка с принтом зебры – приглашают на сафари.
Яркие аксессуары для дома из самых качественных материалов, коллекция шедевральной посуды из цветных бокалов, фарфоровых чешек и тарелок, деревянных и металлических подносов, фигурных ваз и аромосвечей – все это станет усладой для глаз и души истинных эстетов.
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