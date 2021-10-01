Анджеліна Джолі вперше за два роки вийшла на червону доріжку

Захід "Сила жінок" видання Variety / Фото: Getty Images, Variety

Анджеліна Джолі, zка продовжує підігрівати чутки про роман з The Weeknd, вперше за два роки вийшла на червону доріжку заходу "Сила жінок" видання Variety.

46-річна актриса з'явилася на подію з 16-річною дочкою Захарою в Центрі мистецтв Уолліса Анненберг в Беверлі-Хіллз. Анджеліна вручала нагороду поетесі Аманді Горман, яка виголосила надихаючу промову на інавгурації Джо Байдена.

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Анджеліна Джолі з дочкою Захарою на червоній доріжці події "Сила жінок" / Фото: Getty Images

Володарка "Оскара" не зраджувала своєму стилю – елегантності і нейтральній колірній гамі. Для вечора вона одягла шовкове плаття молочно-кавового кольору з довгими рукавами.

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Дочка актриси була в білому total look: топ, широкі штани і пояс в тон.

На самій церемонії Джолі виголосила промову, віддавши данину поваги 23-річній Аманді Горман за талант.

Ті, у кого є сила слова – зброя свободи слова – повинні об'єднатися, щоб захистити тих, у кого його немає. Нам потрібні голоси, подібні голосу Аманди, вони як вогні в темряві. Горіть ясно і освітлюйте шлях іншим,

- сказала в своїй промові Анджеліна.

Вечір "Сила жінок" також відвідали Орландо Блум, Лорде, Аліса Мілано, Рита Морено і багато інших. Одним з найяскравіших виходів заходу стала поява Кеті Перрі, яка вибрала плаття Schiaparelli бузкового кольору.

Премія "Сила жінок" видання Variety проводиться, щоб віддати данину поваги і нагородити жінок, які внесли неоціненний вклад в зміни світу.

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