Анджеліна Джолі покрилася роєм бджіл для фотосесії. Акторці довелося не рухатися 18 хвилин (фото)

Анджеліна Джолі продовжує свою активну діяльність по захисту навколишнього середовища і майбутнього планети. Цього разу зірка зважилася на ризикований крок і повністю покрилася зникаючим видом комах

Голлівудська кінозірка Анджеліна Джолі, яка нещодавно зізналася, чим пожертвувала через розлучення з Піттом, знялася в оточенні рою бджіл. Так акторка спільно з National Geographic вирішили привернути увагу світу до проблеми зникнення цих комах. На кадрах, опублікованих в Instagram телеканалу, бджоли фактично повзають по тілу Анджеліни, якій для цього довелося стояти цілих 18 хвилин нерухомо.

Довгий час Анджеліна Джолі була спеціальним посланником в ООН, а тепер приєдналася до ініціативи з ЮНЕСКО і Guerlain "Жінки за бджіл". В рамках цього проєкту до 2025 року буде побудовано 2500 бджолиних вуликів і відновлено 125 мільйонів бджіл. Паралельно з цим 50 жінок-бджолярів проходитимуть навчання. А до Всесвітнього дня бджіл акторка захотіла зробити свій фотопортрет з бджолами.

Анджеліна Джолі знялася для National Geographic Фото: instagram.com/natgeo

"Усі на майданчику, крім Анджеліни, були в захисних костюмах. Було дуже тихо і досить темно, щоб бджоли не хвилювалися. Обійшлося без єдиного укусу", – розповіли в виданні.

Відео з акторкою, по шиї, плечах і обличчі якої повзають бджоли, дійсно вражає.

Анджеліна Джолі в бджолах Відео: instagram.com/natgeo

Нагадаємо, що раніше батько Анджеліни Джолі зробив несподівану заяву про Бреда Пітта.

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