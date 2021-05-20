Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Анджеліна Джолі покрилася роєм бджіл для фотосесії. Акторці довелося не рухатися 18 хвилин (фото)

Сьогодні, 16:53

Анджеліна Джолі продовжує свою активну діяльність по захисту навколишнього середовища і майбутнього планети. Цього разу зірка зважилася на ризикований крок і повністю покрилася зникаючим видом комах

Голлівудська кінозірка Анджеліна Джолі, яка нещодавно зізналася, чим пожертвувала через розлучення з Піттом, знялася в оточенні рою бджіл. Так акторка спільно з National Geographic вирішили привернути увагу світу до проблеми зникнення цих комах. На кадрах, опублікованих в Instagram телеканалу, бджоли фактично повзають по тілу Анджеліни, якій для цього довелося стояти цілих 18 хвилин нерухомо.

Довгий час Анджеліна Джолі була спеціальним посланником в ООН, а тепер приєдналася до ініціативи з ЮНЕСКО і Guerlain "Жінки за бджіл". В рамках цього проєкту до 2025 року буде побудовано 2500 бджолиних вуликів і відновлено 125 мільйонів бджіл. Паралельно з цим 50 жінок-бджолярів проходитимуть навчання. А до Всесвітнього дня бджіл акторка захотіла зробити свій фотопортрет з бджолами.

Анджеліна Джолі знялася для National Geographic
Анджеліна Джолі знялася для National Geographic
Фото: instagram.com/natgeo

"Усі на майданчику, крім Анджеліни, були в захисних костюмах. Було дуже тихо і досить темно, щоб бджоли не хвилювалися. Обійшлося без єдиного укусу", – розповіли в виданні.

Відео з акторкою, по шиї, плечах і обличчі якої повзають бджоли, дійсно вражає.

Анджеліна Джолі в бджолах
Відео: instagram.com/natgeo

Нагадаємо, що раніше батько Анджеліни Джолі зробив несподівану заяву про Бреда Пітта.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Укрпошта вже другий день просить відправника забрати ожилих бджіл На Закарпатті почали оживати бджоли, яких перевозили "Укрпоштою" (відео) Катастрофа ближче, ніж здається: в Україні з'явилися "кліматичні біженці" через воду
экология бджоли фотосесія Анджеліна Джолі National Geographic
Реклама

Новини партнерів

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса

Популярні статті

Сьогодні, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

Вчора, 19:21Зірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

Вчора, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Вчора, 08:15Здорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

Вчора, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

18 травняЗірково

Пугачова без макіяжу грайливо позувала для Галкіна в своєму саду (фото)

18 травняЗірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

18 травняEvents

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

18 травняЗірково

Як склалася доля українок після участі в Міс Всесвіт

18 травняСмачно

Смачніше за яєчню та омлет – 5 рецептів запіканки з яєць

17 травняЗірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Были даже драки: концертный директор Поляковой шокировал
Были даже драки: концертный директор Поляковой шокировал
Мейхер показала стильный летний лук в цветочном платье. Фото
Мейхер показала стильный летний лук в цветочном платье. Фото
Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении"
Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении"
Знак Зодиака с самым высоким либидо — кто он?
Знак Зодиака с самым высоким либидо — кто он?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти