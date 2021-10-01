Анджелина Джоли впервые за два года вышла на красную дорожку

Мероприятие "Сила женщин" издания Variety / Фото: Getty Images, Variety

Анджелина Джоли, которая продолжает подогревать слухи о романе с The Weeknd, впервые за два года вышла на красную дорожку мероприятия "Сила женщин" издания Variety.

46-летняя актриса появилась на событии с 16-летней дочерью Захарой ​​в Центре искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз. Анджелина вручала награду поэтессе Аманде Горман, которая произнесла вдохновляющую речь на инаугурации Джо Байдена.

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Анджелина Джоли с дочерью Захарой на красной дорожке события "Сила женщин" / Фото: Getty Images

Обладательница Оскара не изменяла своему стилю – элегантности и нейтральной цветовой гамме. Для вечера она надела шелковое платье молочно-кофейного цвета с длинными рукавами.

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Дочь актрисы была в белом total look: топ, широкие брюки и пояс в тон.

На самой церемонии Джоли произнесла речь, отдав дань уважения 23-летней Аманде Горман за талант.

Те, у кого есть сила слова – оружие свободы слова – должны объединиться, чтобы защитить тех, у кого его нет. Нам нужны голоса, подобные голосу Аманды, они как огни в темноте. Горите ясно и освещайте путь другим

- сказала в своей речи Анджелина.

Вечер "Сила женщин" также посетили Орландо Блум, Лорде, Алиса Милано, Рита Морено и многие другие. Одним из самых ярких выходов мероприятия стало появление Кэти Перри, которая выбрала платье Schiaparelli сиреневого цвета.

Премия "Сила женщин" издания Variety проводится, чтобы отдать дань уважения и наградить женщин, которые внесли неоцененный вклад в изменения мира.

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