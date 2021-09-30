Алергія на амброзію: чому вона актуальна восени і що робити

Щоб повернути повноцінне життя при алергії на амброзію, важливо лікуватися / Фото: Колаж: Сьогодні
Пилок амброзії – дуже потужний алерген, шкода якого багато алергіків недооцінюють, а сама рослина швидко пристосовується до будь-якого клімату. Як дізнатися, що ви страждаєте саме від амброзії, чому цього бур'яну приділяють стільки уваги, як із цим боротися, розповіла лікар-алерголог, кандидат медичних наук, член Європейської академії алергології та директор клініки імунології та алергології AirDOC Анастасія Левченко.
Чому саме про небезпеку амброзії стільки говорять
Вчені прогнозують, що вже в 2040 році чутливість людей до амброзії подвоїться. Втім, вже тепер алергію на пилок цього небезпечного бур'яну має кожен п'ятий українець. Пік цвітіння амброзії припадає саме на вересень і жовтень, і цей бур'ян із неймовірною швидкістю поширюється на території України.
Наприклад, якщо у вашому регіоні ніколи не росла амброзія (цієї рослини з родини айстрових існує 45 видів), це не означає, що так буде і в майбутньому. Ви навіть не помітите, як через кілька років поруч із вами буде поле амброзії. Є такий вислів: "Де посієш, там і вродить!". Це саме про неї.
Амброзія легко пристосовується до будь-яких умов різного клімату. Їй потрібно тільки кілька років, щоб знищити рослини, які ростуть із нею поруч, і повністю зайняти територію. Вчені провели експеримент: на окремій ділянці знищили 90 відсотків амброзії. І вона повністю відновилася вже за рік!
У сезон цвітіння одна рослина випускає в повітря близько мільярда часточок, які вітер розносить за сотні кілометрів. Незабаром там теж починає рости амброзія, а люди починають страждати від алергії на її пилок.
Чому пилок амброзії – такий потужний алерген?
Пилок амброзії має в своєму складі ферменти, які допомагають проникати в слизові оболонки і навіть крізь шкіру. До того ж, пилок може поєднуватися з полютантами. Це брудні частинки навколишнього середовища: шкідливі викиди промислових підприємств, вихлопні гази автомобілів. Саме вони роблять пилок амброзії такої агресивної.
Невже не існує способу позбутися від амброзії?
Косити амброзію можна – від цього пилок набагато швидше потрапляє в повітря. Для боротьби з цією рослиною вчені пропонують використовувати жуків-листоїдів. У США, наприклад, амброзію намагаються знищити одночасно на всій території до початку її цвітіння. В Україні теж є програма по боротьбі з амброзією, але вона поки не реалізована.
Тому сенсибілізовані до амброзії люди змушені рятуватися самі. Що їм можна порадити:
- перевіряйте рівень пилку в повітрі на спеціальних сайтах;
- тримайте в період цвітіння вікна будинку і автомобіля закритими;
- після прогулянки відразу переодягайтеся (пилок осідає на одязі) і приймайте душ;
- сушіть білизну не на відкритому повітрі, а в сушарці.
Тобто, щоб відчувати себе добре, потрібно застосовувати різні лайфхаки.
Які симптоми алергії на амброзію?
В першу чергу класичні: закладеність носа, чхання, свербіж, почервоніння очей. У важких випадках можуть виникати напади бронхіальної астми. Варто сказати, що період цвітіння амброзії досить тривалий – півтора-два місяці. У цей час у людей значно погіршується рівень життя.
Знижується їх працездатність, погіршується сон. В результаті з'являються роздратування і агресія. Досить часто виникають проблеми зі шкірою і травною системою. Я маю на увазі, перехресні харчові алергічні реакції на продукти, подібні за своєю молекулярною структурою з амброзією.
Які продукти можуть викликати перехресну харчову алергічну реакцію?
Дослідники з Європи і США встановили, що від синдрому перехресної харчової алергії в сезон цвітіння амброзії страждають від 30 до 50 пацієнтів зі ста. В Україні подібні спостереження не проводились, але думаю, що ми отримаємо приблизно така ж кількість випадків. Тобто, у людей, чутливих поверхнях до амброзії, є велика ймовірність появи перехресної харчової алергічної реакції.
На що найчастіше буває сезонна алергія і як її лікувати
Вона виникає тому, що молекули амброзії за своєю структурою схожі з молекулами деяких продуктів. Особливо дині і кавуна. А їхній сезон, як відомо, починається в серпні-вересні, якраз у той самий час, коли амброзія в повній силі. У цей список можна додати банани, мед і полин, який входить до складу багатьох настоянок і вермутів.
Як проявляється перехресна харчова алергічна реакція?
Після вживання вищезазначених продуктів починається свербіж у роті або горлі, набрякають губи, язик, горло. Це ознаки синдрому оральної алергії. Втім, можуть виникати і складніші реакції.
Такі як анафілактичний шок, який без швидкої допомоги закінчується летально в 10 відсотках випадків. Тому якщо ви підозрюєте, що у вас є реакція на амброзію, потрібно пройти обстеження і викреслити зі свого меню продукти-алергени.
Як дізнатися, на пилок якої рослини реагує організм?
У лікарів-алергологів є певний алгоритм дій. Я, наприклад, вважаю, що пацієнтові не варто здавати всі аналізи поспіль. Спочатку потрібна змістовна консультація з фахівцем. У цій розмові лікар задасть необхідні питання і на основі відповідей може зрозуміти, які алергени викликають подібну реакцію.
Після цього призначить прик-тест, або тест на шкірі для визначення конкретного алергену. Якщо у пацієнта є протипоказання (наприклад, загострення хвороби), лікар може призначити лабораторне тестування. Воно проводиться з використання екстрактів відповідних алергенів.
Саме тих, які знаходяться під підозрою. Якщо ви не отримали вичерпну відповідь, існує ще один метод діагностики – молекулярний. Він визначає, які молекули знаходяться в алергенах і допомагає вибрати кращий спосіб лікування. У виборі алгоритму діагностики і проявляється справжня майстерність і професіоналізм лікаря.
Який метод лікування алергії на амброзію сьогодні найефективніший?
Одне з найбільших досягнень сучасної алергології – АСИТ-терапія. Її специфіка полягає в тому, що пацієнтові вводять спеціальний препарат, який містить мікродози алергену. Це своєрідна "вакцинація" від алергії.
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Людям, які сенсибілізовані до пилку амброзії, потрібно починати курс лікування за кілька місяців до початку цвітіння цієї рослини. Тепер доступні сублінгвальні методи АСИТ-терапії в формі спрею або драже, або ін'єкційні. Який метод більш ефективний? Все дуже індивідуально.
Можу сказати, що ін'єкційний метод дозволяє швидше досягти потрібного результату. З іншого боку, для деяких пацієнтів цей метод досить більш дискомфортний. Особливо для дітей, які не люблять уколи. В цьому випадку ми радимо сублінгвальну терапію. Процес триває довше, але результат теж відмінний.
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