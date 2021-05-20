Алергія на медичну маску: гайд по засобам, які знімуть подразнення шкіри
Потепліло і масковий режим додав нам проблем: обличчя пітніє, шкіра подразнена, з'являється висип. Як уникнути алергії і здолати сип- у матеріалі
З настанням теплої погоди в масках стає особливо душно, обличчя сильно пітніє, особливо важко доводиться в громадському транспорті. А у тих, кого професія зобов'язує цілий день перебуває в масці , з'являється подразнення на шкірі. Як уникнути подразнення і запалення шкіри і які засоби допоможуть впоратися з масочний дерматитом – розповіла косметолог Юлія Євсюкова .
Навіть якщо ви здорові і ніколи раніше не скаржилися на алергію, подразнення від носіння маски може з'явитися і у вас. Тому що, по-перше, в тканинах, з яких шиють і виготовляють маски, містяться різні хімічні речовини. А по-друге тепла пора року, сонце сприяють підвищенню потовиділення.
У людей з чутливою, ніжною шкірою при постійному контакті з маскою, та ще на спітніле обличчя, шкіра запалюється, лущиться, покривається висипом.
Головні провокатори реакції – це висока температура і синтетична тканина маски, а також недотримання гігієни. Прання, кип'ятіння, часте проглажування праскою (особливо одноразових масок) руйнує їх тканину, в результаті утворюються крихітні пилові частинки, сама тканина або покриття стають більш шорсткими. При носінні це викликає ще більше тертя і запальний процес на шкірі.
Тому слід частіше міняти маски: як протягом дня, так і взагалі: доведеться запастися цілим арсеналом і регулярно його поповнювати. У спеку особливо ретельно потрібно стежити за гігієною шкіри, якщо помітили, що виникає реакція – то краще перестати користуватися косметикою і парфумерією на цей час.
Якщо з'явилася алергія на маску, то насамперед потрібно її зняти і викинути. Взагалі при схильності до алергії або сильних запальних реакцій після носіння маски краще проконсультуватися у дерматолога / алерголога, які саме матеріали для маски і засоби для боротьби з алергією підійдуть саме вам.
Якщо ж висип або роздратування незначні і тільки з'явилися, спочатку промийте обличчя прохолодною водою. А потім можна використовувати будь-який з цих засобів:
Мазі наносять на чисту шкіру, на уражені ділянки 1-2 рази на добу: вони допоможуть зняти подразнення, свербіж, заспокоїти і відновити шкіру.
Невелику кількість сироватки з шприцу наносять на очищену шкіру перед сном і на підборіддя або на зону запалення. Крем "Physiogel" також наносити на місця запалення, можна ще використовувати кожен день перед надяганням маски, як засіб профілактики.
Зняти подразнення також добре допомагають дитячі креми, відвари з лікувальних трав і зелений чай.
Лікувальні трави і зелений чай заварюють при температурі 80 градусів, проціджують, остуджують і зберігають в холодильнику. Використовувати можна як очищающий протизапальний тонік для обличчя, строк зберігання такого засобу – 5 днів.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чому все частіше виникає алергія на пилок рослин.
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