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Алергія на медичну маску: гайд по засобам, які знімуть подразнення шкіри

Сьогодні, 13:15

Потепліло і масковий режим додав нам проблем: обличчя пітніє, шкіра подразнена, з'являється висип. Як уникнути алергії і здолати сип- у матеріалі

Перемогти масковий дерматит допоможе регулярна зміна масок, креми та інші засоби
Перемогти масковий дерматит допоможе регулярна зміна масок, креми та інші засоби
Фото: Сьогодні

З настанням теплої погоди в масках стає особливо душно, обличчя сильно пітніє, особливо важко доводиться в громадському транспорті. А у тих, кого професія зобов'язує цілий день перебуває в масці , з'являється подразнення на шкірі. Як уникнути подразнення і запалення шкіри і які засоби допоможуть впоратися з масочний дерматитом – розповіла косметолог Юлія Євсюкова .

Чому з'являється реакція навіть у тих, хто не схильний до алергії?

Навіть якщо ви здорові і ніколи раніше не скаржилися на алергію, подразнення від носіння маски може з'явитися і у вас. Тому що, по-перше, в тканинах, з яких шиють і виготовляють маски, містяться різні хімічні речовини. А по-друге тепла пора року, сонце сприяють підвищенню потовиділення.

У спеку маска на обличчі сприяє тому, що шкіра пітніє і запалюється
У спеку маска на обличчі сприяє тому, що шкіра пітніє і запалюється
Фото: Getty Images

У людей з чутливою, ніжною шкірою при постійному контакті з маскою, та ще на спітніле обличчя, шкіра запалюється, лущиться, покривається висипом.

Якщо є схильність до алергії або шкіра надто чутлива, то краще не користуватися синтетичними масками (як масками одноразовими, так і багаторазовими).

А чи можна якось уникнути масочного дерматиту?

Головні провокатори реакції – це висока температура і синтетична тканина маски, а також недотримання гігієни. Прання, кип'ятіння, часте проглажування праскою (особливо одноразових масок) руйнує їх тканину, в результаті утворюються крихітні пилові частинки, сама тканина або покриття стають більш шорсткими. При носінні це викликає ще більше тертя і запальний процес на шкірі.

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Тому слід частіше міняти маски: як протягом дня, так і взагалі: доведеться запастися цілим арсеналом і регулярно його поповнювати. У спеку особливо ретельно потрібно стежити за гігієною шкіри, якщо помітили, що виникає реакція – то краще перестати користуватися косметикою і парфумерією на цей час.

А що робити, якщо шкіра вже запалилася, який засіб використовувати?

Якщо з'явилася алергія на маску, то насамперед потрібно її зняти і викинути. Взагалі при схильності до алергії або сильних запальних реакцій після носіння маски краще проконсультуватися у дерматолога / алерголога, які саме матеріали для маски і засоби для боротьби з алергією підійдуть саме вам.

Якщо ж висип або роздратування незначні і тільки з'явилися, спочатку промийте обличчя прохолодною водою. А потім можна використовувати будь-який з цих засобів:

Крем
Крем "Солантра Galderma ", ціна 880 грн; Тайська мазь 29-А, ціна 50 грн.
Фото: Сьогодні

Мазі наносять на чисту шкіру, на уражені ділянки 1-2 рази на добу: вони допоможуть зняти подразнення, свербіж, заспокоїти і відновити шкіру.

Гіпоалергенний крем
Гіпоалергенний крем "Physiogel", ціна – 410 грн; сироватка "Bravity derma green 5 calming еlixir", ціна – 250 грн.
Фото: Сьогодні

Невелику кількість сироватки з шприцу наносять на очищену шкіру перед сном і на підборіддя або на зону запалення. Крем "Physiogel" також наносити на місця запалення, можна ще використовувати кожен день перед надяганням маски, як засіб профілактики.

Протизапальний крем
Протизапальний крем "Судоркем", ціна – 40 грн; квіти календули лікарської – 30 грн.
Фото: Сьогодні

Зняти подразнення також добре допомагають дитячі креми, відвари з лікувальних трав і зелений чай.

Листя шавлії лікарської, ціна – 28 грн; зелений чай
Листя шавлії лікарської, ціна – 28 грн; зелений чай "Greenfield", ціна – 55 грн, чай зелений байховий китайський, ціна – від 25 до 200 грн.
Фото: Сьогодні

Лікувальні трави і зелений чай заварюють при температурі 80 градусів, проціджують, остуджують і зберігають в холодильнику. Використовувати можна як очищающий протизапальний тонік для обличчя, строк зберігання такого засобу – 5 днів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чому все частіше виникає алергія на пилок рослин.

А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі і рідним, в цьому вам допоможуть подарунки: ловить ідеї цікавих презентів в нашому календарі подарунків на найпопулярніші свята травня.

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