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Аллергия на амброзию: почему она актуальна осенью и что делать

Светлана Евсеева
30 сентября, 17:35
Пик цветения амброзии приходится на сентябрь и октябрь, когда аллергический насморк путают с простудой. Как заподозрить аллергию и что делать – в материале

Чтобы вернуть полноценную жизнь при аллергии на амброзию, важно лечиться / Фото: Коллаж: Сегодня

Пыльца амброзии – очень мощный аллерген, вред которого многие аллергики недооценивают, а само растение быстро приспосабливается к любому климату. Как узнать, что вы страдаете именно от амброзии, почему этому сорняку уделяют столько внимания, как с этим бороться, рассказала врач-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергологии и директор клиники иммунологии и аллергологии AirDOC Анастасия Левченко.

Анастасия Левченко / Фото: пресс-служба

Почему именно об опасности амброзии столько говорят

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Ученые прогнозируют, что уже в 2040 году чувствительность людей к амброзии удвоится. Впрочем, уже сейчас аллергию на пыльцу этого опасного сорняка имеет каждый пятый украинец. Пик цветения амброзии приходится именно на сентябрь и октябрь и этот сорняк с невероятной скоростью распространяется на территории Украины.

Например, если в вашем регионе никогда не росла амброзия (этого растения из семейства астровых существует 45 видов), это не значит, что так будет и в будущем. Вы даже не заметите, как через несколько лет рядом с вами будет поле амброзии. Есть такое выражение: "Где посеешь, там и родит!". Это именно о ней.

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Уже к 2040 году чувствительность людей к амброзии удвоится / Фото: Pinterest

Амброзия легко приспосабливается к любым условиям разного климата. Ей нужно только несколько лет, чтобы уничтожить растения, которые растут с ней рядом, и полностью занять территорию. Ученые провели опыт: на отдельном участке уничтожили 90 процентов амброзии. И она полностью восстановилась уже за год!

В сезон цветения одно растение выпускает в воздух около миллиарда зерен, которые ветер разносит за сотни километров. Вскоре там тоже начинает расти амброзия, а люди начинают страдать от аллергии на ее пыльцу.

Почему пыльца амброзии такой мощный аллерген?

Пыльца амброзии имеет в своем составе ферменты, которые помогают проникать в слизистые оболочки и даже сквозь кожу. К тому же пыльца может сочетаться с полютантами. Это грязные частицы окружающей среды: вредные выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы автомобилей. Именно они делают пыльцу амброзии такой агрессивной.

Неужели не существует способа избавиться от амброзии?

Косить амброзию нельзя – от этого пыльца гораздо быстрее попадает в воздух. Для борьбы с этим растением ученые предлагают использовать жуков-листоедов. В США, например, амброзию пытаются уничтожить одновременно на всей территории до начала ее цветения. В Украине тоже есть программа по борьбе с амброзией, но она пока не реализована.

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Поэтому сенсибилизированные к амброзии люди вынуждены спасаться сами. Что им можно посоветовать:

  • проверяйте уровень пыльцы в воздухе на специальных сайтах,
  • держите в период цветения окна дома и автомобиля закрыты,
  • после прогулки сразу переодевайтесь (пыльца оседает на одежде) и принимайте душ,
  • сушите белье не на открытом воздухе, а в сушилке.
  • То есть, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно применять различные лайфхаки.

Какие симптомы аллергии на амброзию?

В первую очередь классические: заложенность носа, чихание, зуд, покраснение глаз. В тяжелых случаях могут возникать приступы бронхиальной астмы. Стоит сказать, что период цветения амброзии достаточно длительный – полтора-два месяца. В это время у людей значительно ухудшается уровень жизни.

Насморк, чихание и слезотечение – основные симптомы аллергии на амброзию / Фото: Depositphotos

Снижается их работоспособность, ухудшается сон. В результате появляюсь раздражение и агрессия. Достаточно часто возникают проблемы с кожей и пищеварительной системой. Я имею в виду перекрестные пищевые аллергические реакции на продукты, подобные по своей молекулярной структуре с амброзией.

Какие продукты могут вызвать перекрестную пищевую аллергическую реакцию?

Исследователи из Европы и США установили, что от синдрома перекрестной пищевой аллергии в сезон цветения амброзии страдают от 30 до 50 пациентов из ста. В Украине подобные наблюдения не проводились, но думаю, что мы получим примерно такое же количество случаев. То есть, у людей, сенсибилизированные к амброзии, есть большая вероятность появления перекрестной пищевой аллергической реакции.

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Она возникает потому, что молекулы амброзии по своей структуре сходны с молекулами некоторых продуктов. Особенно дыни и арбуза. А их сезон, как известно, начинается в августе-сентябре, как раз в то самое время, когда амброзия в полной силе. В этот список можно добавить бананы, мед и полынь, который входит в состав многих настоек и вермутов.

Как проявляется перекрестная пищевая аллергическая реакция?

После употребления вышеупомянутых продуктов начинается зуд во рту или горле, отекают губы, язык, горло. Это признаки синдрома оральной аллергии. Впрочем, могут возникать и более сложные реакции.

Мед, который входит в состав настоек и вермутов, может вызывать перекрестную аллергию с амброзией / Фото: Depositphotos

Такие как анафилактический шок, который без скорой помощи заканчивается летально в 10 процентах случаев. Поэтому если вы подозреваете, что у вас есть реакция на амброзию, нужно пройти обследование и вычеркнуть из своего меню продукты-аллергены.

Как узнать, на пыльцу какого растения реагирует организм?

У врачей-аллергологов есть определенный алгоритм действий. Я, например, считаю, что пациенту не стоит сдавать все анализы подряд. Сначала нужна содержательная консультация со специалистом. В этом разговоре врач поставит необходимые вопросы и на основе ответов может понять, какие аллергены вызывают подобную реакцию.

После этого назначит прик-тест, или тест на коже для определения конкретного аллергена. Если у пациента есть противопоказания (например, обострение болезни), врач может назначить лабораторное тестирование. Оно проводится по использованию экстрактов соответствующих аллергенов.

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Именно тех, которые находятся под подозрением. Если вы не получили исчерпывающий ответ, существует еще один метод диагностики – молекулярный. Он определяет, какие молекулы находятся в аллергенах и помогает выбрать лучший способ лечения. В выборе алгоритма диагностики и проявляется настоящее мастерство и профессионализм врача.

Какой метод лечения аллергии на амброзию сегодня самый эффективный?

Одно из крупнейших достижений современной аллергологии – АСИТ-терапия. Ее специфика заключается в том, что пациенту вводят специальный препарат, который содержит микродозы аллергена. Это своеобразная "вакцинация" от аллергии.

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Людям, которые сенсибилизированные к пыльце амброзии, нужно начинать курс лечения за несколько месяцев до начала цветения этого растения. Сейчас доступны сублингвальные методы АСИТ-терапии в форме спрея или драже, или инъекционные. Какой метод более эффективен? Все очень индивидуально.

Могу сказать, что инъекционный метод позволяет быстрее достичь нужного результата. С другой стороны, для некоторых пациентов этот метод достаточно дискомфортнее. Особенно для детей, которые не любят уколы. В этом случае мы советуем сублингвальную терапию. Процесс длится дольше, но результат тоже отличный.

Также мы писали, каких еще растений стоит опасаться.

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