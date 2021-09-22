9 трендових пальто для тих, хто не хоче мерзнути восени

Самі трендові моделі пальто на осінь 2021 / Фото: massimodutti.com, zara.com

Ви, можливо, як і ми трималися за літо заради останньої спроби надіти улюблені сукні і купальники. Але оскільки гідрометцентр з кожним днем пригнічує настрій, ми придивилися до теплих речей на осінь від українських дизайнерівсезону осінь/зима 2021.

З приходом перших холодів ми все більше уваги звертаємо на такі важливі предмети осіннього гардеробу, як куртки і пальто. Погодьтеся, саме вони – предмети першої необхідності.

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Почнемо з відмінного пальто. Цій речі притаманні розкіш, легкість і простота. Саме пальто завжди можна швидко накинути, виходячи з дому, знаючи, що воно ідеально доповнить ваш наряд – і неважливо, що під ним.

Дизайнери та стилісти не перестають радити інвестувати в правильно підібране пальто. Нехай ця покупка і дорога, зате залишиться з вами на багато років.

Ми вибрали 9 варіантів найбільш трендових пальто на осінь, які, безсумнівно, будуть найпопулярнішими в цьому сезоні. Хутряне, з принтами, шкіряне, джинсове, кольорове, класичне чорне, коротке або пончо. Вибір залишається за вами.

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Andre Tan, 3999 грн / Фото: andretan.ua

Zara, 4699 грн / Фото: zara.com

Ksenia Schnaider, 14 700 грн / Фото: instagram.com/kseniaschnaider

Zara, 3699 грн / Фото: zara.com

Massimo Dutti, 38 990 грн / Фото: massimodutti.com

Andre Tan, 5999 грн / Фото: andretan.ua

Dafna May, 3500 грн / Фото: dafnamay.com

Zara, 4999 грн / Фото: zara.com

Sole, 8000 грн / Фото: kapsula.com.ua

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