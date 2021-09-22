9 трендовых пальто для тех, кто не хочет мерзнуть осенью

Самые трендовые модели пальто на осень 2021 / Фото: massimodutti.com, zara.com
Вы, возможно, как и мы держались за лето ради последней попытки надеть любимые платья и купальники. Но поскольку гидрометцентр с каждым днем угнетает этот настрой, мы присмотрелись к теплым вещам на осень от украинских дизайнеровсезона осень/зима 2021.
С приходом первых холодов, мы все больше внимания обращаем на такие важные предметы осеннего гардероба, как куртки и пальто. Согласитесь, именно они – предметы первой необходимости.
Начнем с отличного пальто. Этой вещи присущи роскошь, легкость и простота. Именно пальто всегда можно быстро набросить, выходя из дома, зная, что оно идеально дополнит ваш наряд – и неважно, что на вас надето под ним.
Дизайнеры и стилисты не перестают советовать инвестировать в правильно подобранное пальто. Пусть это покупка и дорогостоящая, зато останется с вами на многие годы.
Мы выбрали 9 вариантов самых трендовых пальто на осень, которые, несомненно, будут самыми популярными в этом сезоне. Меховое, с принтами, кожаное, джинсовое, цветное, классическое черное, короткое или пончо. Выбор остается за вами.
Читайте также:
- С чем носить шерстяное пальто: модный урок от королевы Летиции
- 10 цветных вязаных свитеров для ранней осени
- Какую сумку купить этой осенью