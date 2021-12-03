68-річна Ізабель Юппер уперше знялася для обкладинки Vogue. Дивіться шикарні фото

Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

Ізабель Юппер стала героїнею грудневого номера Vogue Франція. Знаменита французька акторка знялася у дуже ефектній фотосесії. 68-річна зірка позувала у відвертих вбраннях культовому модному фотографу Паоло Роверсі.

Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

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Для зйомки Ізабель приміряла кутюрне вбрання дизайнера Шарля де Вільморене – нового креативного директора Rochas та фіналіста LVMH Prize. Прикраси для фото було обрано з колекції швейцарського ювелірного будинку Chopard.

Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

Також зірка дала відверте інтерв'ю виданню, в якому розповіла, про акторську майстерність, труднощі перетворення на героїв і, звичайно, моду.

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Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

У модній фотографії на короткий період часу ви перетворюєтеся на швидкоплинну низку особистостей. До того ж мода гіпертрофує зовнішність, чого ніколи не буває у повсякденному житті, навіть на знімальному майданчику", – прокоментувала зйомку актриса.

Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

Ізабель Юппер у зйомці для французького Vogue / Фото: Vogue

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