68-летняя Изабель Юппер впервые снялась для обложки Vogue. Смотрите потрясающие фото

Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

Изабель Юппер стала героиней декабрьского номера Vogue Франция. Знаменитая французская актриса снялась в очень эффектной фотосессии. 68-летняя звезда позировала в откровенных нарядах культовому модному фотографу Паоло Роверси.

Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

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Для съемки Изабель примерила кутюрные наряды дизайнера Шарля де Вильморене – нового креативного директора Rochas и финалиста LVMH Prize. Украшения для фото были выбраны из коллекции швейцарского ювелирного дома Chopard.

Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

Также звезда дала откровенное интервью изданию, в котором рассказала, об актерском мастерстве, трудностях перевоплощения в героев и, конечно, моде.

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Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

В модной фотографии на короткий период времени вы превращаетесь в мимолетную череду личностей. Вдобавок мода гипертрофирует внешность, чего никогда не бывает в повседневной жизни, даже на съемочной площадке" – прокомментировала съемку актриса.

Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

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