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5 теплих салатів до сніданку, на які ви витратите не більше 30 хвилин

13 липня, 07:01

Ірина Маслова

Для деяких із них вам потрібна курка і куряча печінка – їх можна розморозити з вечора. Решта інгредієнтів – сезонні овочі, які, як і курка, готуються швидко. Для заправки можна взяти йогурт або олію

Теплий салат з баклажанів / Фото: Depositphotos

Це, скоріше, для тих, хто любить ситні сніданки і легкі вечері. Теплі салати добре насичують, а ті, що знайдете нижче, ще й збалансовані – в них є овочі та корисні заправки. Отже, якщо ви хочете різноманітності і приготувати, наприклад, не улюблену сирну запіканку, а смачний салат, скористайтеся цим рецептами. Також можна скористатися лайфхаками – як провести літо незабутньо – вони в нашому календарі літа.

Теплий салат із грибами

Теплий грибний салат / Фото: instagram.com/pp_chudeem/

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Печериці очистити, нарізати дрібно.
  2. На розігрітій сковороді протушкувати гриби і спаржу, додати спеції і готувати ще п'ять хвилин.
  3. Авокадо та помідори нарізати кубиками. Листя салату порвати руками.
  4. Змішати всі інгредієнти і заправити лимонним соком.

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Теплий салат із куркою та яблуками

Салат з курки і яблук / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для соусу

Спосіб приготування

  1. Куряче філе розрізати уздовж на тонкі пласти, а потім нарізати довгими смужками. Не солити.
  2. На сковороді розігріти олію, викласти кожну смужку, надаючи їй різні форми. Обсмажити з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти курку на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Злегка посолити.
  3. Цибулю дрібно нашаткувати, обсмажити до золотистого кольору і змішати з куркою.
  4. Яблука очистити від серцевини і нарізати кубиками. Скропити яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Картоплю нарізати кубиками.
  5. Змішати курку, картоплю, яблука і додати подрібнений часник.
  6. Для соусу з'єднати йогурт, лимонний сік, рубану зелень, мелений перець і мед.
  7. Прикрасити салатним листям.

Теплий салат із курячої печінки і помідорів чері

Салат з печінки з помідорами / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Горішки обсмажити на сковороді до рум'янцю. Чері розрізати навпіл. Яблуко нарізати тонкими скибочками.
  2. Для соусу з'єднати в чашці соєвий соус, сироп і олію, перемішати.
  3. Печінку нарізати середніми шматочками. На сковороді розігріти трохи олії, викласти печінку, посолити і поперчити, обсмажувати три-чотири хвилини (помішуючи).
  4. Салат і руколу порвати руками і викласти на тарілку. Зверху викласти печінку, чері, яблуко і горішки. За смаком досолити і поперчити. Заправити соусом.

Теплий салат із лосося і броколі з гірчичною заправкою

Теплий салат з лосося і броколі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Філе лосося відварити.
  2. Броколі розібрати на суцвіття і проварити в підсоленій воді п'ять хвилин від моменту закипання.
  3. Змішати в чашці оливкову олію з лимонним соком, гірчицею, сіллю і перцем.
  4. Порвати руками листя салату, додати броколі і тонко нарізану цибулю.
  5. Готове філе лосося поламати на шматочки і додати в салат. Перемішати і полити заправкою.

Теплий салат із сиром

Салат з літніх овочів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 1 порцію

Спосіб приготування

  1. Овочі миємо, нарізаємо на кружальця та обсмажуємо з обох боків, можна на сковороді гриль.
  2. Одразу ж, не даючи охолонути, нарізаємо невеликими брусочками і перемішуємо.
  3. Заправляємо оливковою олією і спеціями і викладаємо на тарілку.
  4. Зверху кладемо нарізаний кубиками сир, прикрашаємо зеленню і подаємо.

І ще один швидкий варіянт – грінки з тартаром з лосося – можна приготувати на сніданок. Подробиці – у відео.

Рецепти 5 смачних і корисних салатів з куркою знайдете тут.

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