5 теплих салатів до сніданку, на які ви витратите не більше 30 хвилин

Для деяких із них вам потрібна курка і куряча печінка – їх можна розморозити з вечора. Решта інгредієнтів – сезонні овочі, які, як і курка, готуються швидко. Для заправки можна взяти йогурт або олію

Теплий салат з баклажанів / Фото: Depositphotos

Це, скоріше, для тих, хто любить ситні сніданки і легкі вечері. Теплі салати добре насичують, а ті, що знайдете нижче, ще й збалансовані – в них є овочі та корисні заправки. Отже, якщо ви хочете різноманітності і приготувати, наприклад, не улюблену сирну запіканку, а смачний салат, скористайтеся цим рецептами. Також можна скористатися лайфхаками – як провести літо незабутньо – вони в нашому календарі літа.

Теплий салат із грибами

Теплий грибний салат / Фото: instagram.com/pp_chudeem/

Інгредієнти

250 г печериці;

150 г спаржа;

200 г авокадо;

100 г листя салату;

100 г помідорів;

10 г лимонного соку;

оливкова олія;

спеції – за смаком.

Спосіб приготування

Печериці очистити, нарізати дрібно. На розігрітій сковороді протушкувати гриби і спаржу, додати спеції і готувати ще п'ять хвилин. Авокадо та помідори нарізати кубиками. Листя салату порвати руками. Змішати всі інгредієнти і заправити лимонним соком.

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Теплий салат із куркою та яблуками

Салат з курки і яблук / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

400 г курячої грудки;

1 цибулина;

4 відварних картоплини в мундирі;

2 зелені яблука;

2-3 зубчики часнику;

суміш салатного листя;

олія – для смаження;

сіль – за смаком.

Для соусу

300 г густого натурального йогурту;

1 пучок кінзи або петрушки;

1 пучок кропу;

2 ч. л. меду;

2 ст. л. лимонного соку;

сіль – за смаком;

свіжомелена суміш перців – за смаком.

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати уздовж на тонкі пласти, а потім нарізати довгими смужками. Не солити. На сковороді розігріти олію, викласти кожну смужку, надаючи їй різні форми. Обсмажити з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти курку на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Злегка посолити. Цибулю дрібно нашаткувати, обсмажити до золотистого кольору і змішати з куркою. Яблука очистити від серцевини і нарізати кубиками. Скропити яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Картоплю нарізати кубиками. Змішати курку, картоплю, яблука і додати подрібнений часник. Для соусу з'єднати йогурт, лимонний сік, рубану зелень, мелений перець і мед. Прикрасити салатним листям.

Теплий салат із курячої печінки і помідорів чері

Салат з печінки з помідорами / Фото: Depositphotos Реклама

Інгредієнти

150-200 г курячої печінки;

6-7 помідорів чері;

пучок салату + пучок руколи;

жменя кедрових горішків;

1 невелике яблуко;

1/2 ст. л. соєвого соусу;

1/2 ст. л. рідкого меду;

1 ст. л оливкової олії;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Горішки обсмажити на сковороді до рум'янцю. Чері розрізати навпіл. Яблуко нарізати тонкими скибочками. Для соусу з'єднати в чашці соєвий соус, сироп і олію, перемішати. Печінку нарізати середніми шматочками. На сковороді розігріти трохи олії, викласти печінку, посолити і поперчити, обсмажувати три-чотири хвилини (помішуючи). Салат і руколу порвати руками і викласти на тарілку. Зверху викласти печінку, чері, яблуко і горішки. За смаком досолити і поперчити. Заправити соусом.

Теплий салат із лосося і броколі з гірчичною заправкою

Теплий салат з лосося і броколі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г філе лосося;

300 г броколі;

пучок салату;

1 червона цибулина;

1 ст. л. соєвого соусу;

1 ст. л. лимонного соку;

3 ст. л. оливкової олії;

2 ч. л. зернистої гірчиці;

сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування

Філе лосося відварити. Броколі розібрати на суцвіття і проварити в підсоленій воді п'ять хвилин від моменту закипання. Змішати в чашці оливкову олію з лимонним соком, гірчицею, сіллю і перцем. Порвати руками листя салату, додати броколі і тонко нарізану цибулю. Готове філе лосося поламати на шматочки і додати в салат. Перемішати і полити заправкою.

Теплий салат із сиром

Салат з літніх овочів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 1 порцію

кабачок – 100 г;

баклажан – 100 г;

перець болгарський – 100 г;

помідор – 100 г;

фета – 50 г;

оливкова олія – 50 г;

сіль, перець – за смаком;

зелень – для прикраси.

Спосіб приготування

Овочі миємо, нарізаємо на кружальця та обсмажуємо з обох боків, можна на сковороді гриль. Одразу ж, не даючи охолонути, нарізаємо невеликими брусочками і перемішуємо. Заправляємо оливковою олією і спеціями і викладаємо на тарілку. Зверху кладемо нарізаний кубиками сир, прикрашаємо зеленню і подаємо.

І ще один швидкий варіянт – грінки з тартаром з лосося – можна приготувати на сніданок. Подробиці – у відео.

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