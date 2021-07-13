5 теплих салатів до сніданку, на які ви витратите не більше 30 хвилин

Теплий салат з баклажанів / Фото: Depositphotos
Це, скоріше, для тих, хто любить ситні сніданки і легкі вечері. Теплі салати добре насичують, а ті, що знайдете нижче, ще й збалансовані – в них є овочі та корисні заправки. Отже, якщо ви хочете різноманітності і приготувати, наприклад, не улюблену сирну запіканку, а смачний салат, скористайтеся цим рецептами. Також можна скористатися лайфхаками – як провести літо незабутньо – вони в нашому календарі літа.
Теплий салат із грибами
Теплий грибний салат / Фото: instagram.com/pp_chudeem/
Інгредієнти
- 250 г печериці;
- 150 г спаржа;
- 200 г авокадо;
- 100 г листя салату;
- 100 г помідорів;
- 10 г лимонного соку;
- оливкова олія;
- спеції – за смаком.
Спосіб приготування
- Печериці очистити, нарізати дрібно.
- На розігрітій сковороді протушкувати гриби і спаржу, додати спеції і готувати ще п'ять хвилин.
- Авокадо та помідори нарізати кубиками. Листя салату порвати руками.
- Змішати всі інгредієнти і заправити лимонним соком.
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Теплий салат із куркою та яблуками
Салат з курки і яблук / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 400 г курячої грудки;
- 1 цибулина;
- 4 відварних картоплини в мундирі;
- 2 зелені яблука;
- 2-3 зубчики часнику;
- суміш салатного листя;
- олія – для смаження;
- сіль – за смаком.
Для соусу
- 300 г густого натурального йогурту;
- 1 пучок кінзи або петрушки;
- 1 пучок кропу;
- 2 ч. л. меду;
- 2 ст. л. лимонного соку;
- сіль – за смаком;
- свіжомелена суміш перців – за смаком.
Спосіб приготування
- Куряче філе розрізати уздовж на тонкі пласти, а потім нарізати довгими смужками. Не солити.
- На сковороді розігріти олію, викласти кожну смужку, надаючи їй різні форми. Обсмажити з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти курку на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Злегка посолити.
- Цибулю дрібно нашаткувати, обсмажити до золотистого кольору і змішати з куркою.
- Яблука очистити від серцевини і нарізати кубиками. Скропити яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Картоплю нарізати кубиками.
- Змішати курку, картоплю, яблука і додати подрібнений часник.
- Для соусу з'єднати йогурт, лимонний сік, рубану зелень, мелений перець і мед.
- Прикрасити салатним листям.
Теплий салат із курячої печінки і помідорів чері
Салат з печінки з помідорами / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 150-200 г курячої печінки;
- 6-7 помідорів чері;
- пучок салату + пучок руколи;
- жменя кедрових горішків;
- 1 невелике яблуко;
- 1/2 ст. л. соєвого соусу;
- 1/2 ст. л. рідкого меду;
- 1 ст. л оливкової олії;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
- Горішки обсмажити на сковороді до рум'янцю. Чері розрізати навпіл. Яблуко нарізати тонкими скибочками.
- Для соусу з'єднати в чашці соєвий соус, сироп і олію, перемішати.
- Печінку нарізати середніми шматочками. На сковороді розігріти трохи олії, викласти печінку, посолити і поперчити, обсмажувати три-чотири хвилини (помішуючи).
- Салат і руколу порвати руками і викласти на тарілку. Зверху викласти печінку, чері, яблуко і горішки. За смаком досолити і поперчити. Заправити соусом.
Теплий салат із лосося і броколі з гірчичною заправкою
Теплий салат з лосося і броколі / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 300 г філе лосося;
- 300 г броколі;
- пучок салату;
- 1 червона цибулина;
- 1 ст. л. соєвого соусу;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- 2 ч. л. зернистої гірчиці;
- сіль і перець – за смаком.
Спосіб приготування
- Філе лосося відварити.
- Броколі розібрати на суцвіття і проварити в підсоленій воді п'ять хвилин від моменту закипання.
- Змішати в чашці оливкову олію з лимонним соком, гірчицею, сіллю і перцем.
- Порвати руками листя салату, додати броколі і тонко нарізану цибулю.
- Готове філе лосося поламати на шматочки і додати в салат. Перемішати і полити заправкою.
Теплий салат із сиром
Салат з літніх овочів / Фото: Depositphotos
Інгредієнти на 1 порцію
- кабачок – 100 г;
- баклажан – 100 г;
- перець болгарський – 100 г;
- помідор – 100 г;
- фета – 50 г;
- оливкова олія – 50 г;
- сіль, перець – за смаком;
- зелень – для прикраси.
Спосіб приготування
- Овочі миємо, нарізаємо на кружальця та обсмажуємо з обох боків, можна на сковороді гриль.
- Одразу ж, не даючи охолонути, нарізаємо невеликими брусочками і перемішуємо.
- Заправляємо оливковою олією і спеціями і викладаємо на тарілку.
- Зверху кладемо нарізаний кубиками сир, прикрашаємо зеленню і подаємо.
І ще один швидкий варіянт – грінки з тартаром з лосося – можна приготувати на сніданок. Подробиці – у відео.
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