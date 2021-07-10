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5 салатів з руколою для сніданку вихідного дня

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
10 липня, 07:01
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Крім того, що рукола – це корисно, будь-яка її поява в салаті робить його особливим. Ця зелень універсальна і подружиться з різними видами м'якого сиру, зі смаженою курячою печінкою і авокадо
Салат з руколи з куркою
Салат з руколи з куркою / Фото: freepik.com

Про користь руколи сказано багато, її навіть називають суперфудом. Тому варто потішити себе простими і смачними салатами з цієї зеленню. Рукола чудово поєднується з помідорами, морепродуктами, буряком і різним м'яким сиром. 5 рецептів цікавих салатів – знайдете нижче. А в календарі лайфхаків літа знайдете ідеї, як провести його гідно.

Салат з авокадо, руколи, буряка і чері

Салат з руколи і буряка
Салат з руколи і буряка / Фото: instagram.com/petit_furia

Інгредієнти

  • Молодий відварний буряк – 100 г
  • Авокадо
  • Рукола – 100 г
  • Чері – 100 г
  • Вершковий сир – 30 г
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Буряк відварити або приготувати на парі. Очистити і нарізати тонкими кружальцями.
  2. Руколу замочити на півгодини в холодній воді, злити рідину.
  3. Помідори чері помити і розрізати навпіл.
  4. Авокадо очистити від шкірки і видалити кісточку. Нарізати м'якоть часточками.
  5. Викласти на тарілку промиту рукколу без стебел, очищену і нарізану буряк, половинки томатів чері і скибочки авокадо. Посолити і поперчити.
  6. Викласти зверху вершковий сир за допомогою чайної ложки. Полити салат оливковою олією і подавати.

Салат з бринзою і манго

Салат з манго та руколою
Салат з манго та руколою / Фото: instagram.com/qtuzova_pp/

Інгредієнти

  • Пучок руколи
  • Манго -150 г
  • Бринза – 60 г
  • Волоські горіхи – 2 ст. л.
  • Бальзамічний соус, чорний перець, лимонний сік – за смаком

Спосіб приготування

  1. Манго і сир нарізати скибочками.
  2. Зелень викласти на тарілку, додати скибочки манго, сир, горіхи.
  3. Скропити лимоном, за смаком додати перець і бальзамічний соус.

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Салат з руколи і свіжих овочів

Салат з руколи
Салат з руколи / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Рукола – пучок
  • Помідори чері – 10 шт.
  • Кедрові горіхи

Для заправки

  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Лимонний сік, мед – по 1 ч. л.
  • Діжонська гірчиця – 2 ч. л.
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Руколу помити і замочити на півгодини в холодній воді. Обсушити і перекласти на тарілку.
  2. Помідори чері помити і розрізати навпіл.
  3. Викласти нарізані помідори на зелень.
  4. Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Полити салат, посипати сіллю і сумішшю мелених перців.

Салат з руколи і креветок c пармезаном

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Креветки – 5 шт.
  • Подрібнений часник – 1 г
  • Рукола – маленький пучок
  • Кедрові горіхи – жменя
  • Помідори чері – 2-3 шт.
  • Оливкова олія – за смаком
  • Лимонний сік – за смаком
  • Сіль, перець – за смаком
  • Пармезан – 15 г

Спосіб приготування

  1. Креветки посипте сіллю і меленим перцем; швидко обсмажте в оливковій олії разом з подрібненим часником.
  2. Помідори чері розрізати на чотири частини.
  3. Викладіть на тарілку підготовлену руколу, помідори і креветки; посоліть і поперчіть за смаком.
  4. Полийте салат лимонним соком і оливковою олією, потім посипте кедровими горіхами і тертим пармезаном.

Теплий салат з печінкою і руколою

Салат з курячої печінки з яблуком та руколою
Салат з курячої печінки з яблуком та руколою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Куряча печінка – 400 г
  • Салатне листя – 100 г
  • Цибулина невелика
  • Яблуко – 1 шт.
  • Рукола – 80 г
  • Жменя сухарів

Для заправки

  • Лимонний і апельсиновий сік – по 2 ст. л.
  • Соєвий соус – 30 мл
  • Оливкова олія – 30 мл
  • Вершкове масло – 30 г
  • Кріп – 10 г
  • Сіль, цукор, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Курячу печінку нарізати довільно, посолити. В сковороду покласти вершкове масло, коли воно почне підтоплюватися, викласти печінку. Обсмажити до золотистої скоринки.
  2. Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями і додати до печінки. Посолити і поперчити.
  3. Часточки яблука обсмажити в іншій сковорідці без додавання олії. Поперчити.
  4. Листя салату порвати руками і змішати з руколою. Додати обсмажену печінку з цибулею і обсмажені часточки яблук. Полити соусом і акуратно перемішати, краще – руками. При подачі посипати сухариками.

І ще один можливий варіянт сніданку – пиріжки самоси з овочами – варто приготувати. Подробиці – у відео.

Тут дізнаєтеся про те, чим заправити салат і зробити з нього коронну страву.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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