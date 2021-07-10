5 салатів з руколою для сніданку вихідного дня

Крім того, що рукола – це корисно, будь-яка її поява в салаті робить його особливим. Ця зелень універсальна і подружиться з різними видами м'якого сиру, зі смаженою курячою печінкою і авокадо

Салат з руколи з куркою / Фото: freepik.com Про користь руколи сказано багато, її навіть називають суперфудом. Тому варто потішити себе простими і смачними салатами з цієї зеленню. Рукола чудово поєднується з помідорами, морепродуктами, буряком і різним м'яким сиром. 5 рецептів цікавих салатів – знайдете нижче. А в календарі лайфхаків літа знайдете ідеї, як провести його гідно. Салат з авокадо, руколи, буряка і чері Салат з руколи і буряка / Фото: instagram.com/petit_furia Інгредієнти Молодий відварний буряк – 100 г

Авокадо

Рукола – 100 г

Чері – 100 г

Вершковий сир – 30 г

Оливкова олія – 1 ст. л.

Сіль, перець Спосіб приготування Буряк відварити або приготувати на парі. Очистити і нарізати тонкими кружальцями. Руколу замочити на півгодини в холодній воді, злити рідину. Помідори чері помити і розрізати навпіл. Авокадо очистити від шкірки і видалити кісточку. Нарізати м'якоть часточками. Викласти на тарілку промиту рукколу без стебел, очищену і нарізану буряк, половинки томатів чері і скибочки авокадо. Посолити і поперчити. Викласти зверху вершковий сир за допомогою чайної ложки. Полити салат оливковою олією і подавати. Салат з бринзою і манго Салат з манго та руколою / Фото: instagram.com/qtuzova_pp/ Інгредієнти Пучок руколи

Манго -150 г

Бринза – 60 г

Волоські горіхи – 2 ст. л.

Бальзамічний соус, чорний перець, лимонний сік – за смаком Спосіб приготування Манго і сир нарізати скибочками. Зелень викласти на тарілку, додати скибочки манго, сир, горіхи. Скропити лимоном, за смаком додати перець і бальзамічний соус. Читайте також: 5 ситних салатів із куркою для здорового сніданку Салат з руколи і свіжих овочів Салат з руколи / Фото: freepik.com Інгредієнти Рукола – пучок

Помідори чері – 10 шт.

Кедрові горіхи Для заправки Для перемоги Англії роблять все: уболівальників Італії не пустять на фінал Євро в Лондоні Оливкова олія – 3 ст. л.

Лимонний сік, мед – по 1 ч. л.

Діжонська гірчиця – 2 ч. л.

Сіль, перець Спосіб приготування Руколу помити і замочити на півгодини в холодній воді. Обсушити і перекласти на тарілку. Помідори чері помити і розрізати навпіл. Викласти нарізані помідори на зелень. Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Полити салат, посипати сіллю і сумішшю мелених перців. Салат з руколи і креветок c пармезаном / Фото: Depositphotos Інгредієнти Креветки – 5 шт.

Подрібнений часник – 1 г

Рукола – маленький пучок

Кедрові горіхи – жменя

Помідори чері – 2-3 шт.

Оливкова олія – за смаком

Лимонний сік – за смаком

Сіль, перець – за смаком

Пармезан – 15 г Спосіб приготування Креветки посипте сіллю і меленим перцем; швидко обсмажте в оливковій олії разом з подрібненим часником. Помідори чері розрізати на чотири частини. Викладіть на тарілку підготовлену руколу, помідори і креветки; посоліть і поперчіть за смаком. Полийте салат лимонним соком і оливковою олією, потім посипте кедровими горіхами і тертим пармезаном. Теплий салат з печінкою і руколою Салат з курячої печінки з яблуком та руколою / Фото: Depositphotos Інгредієнти Куряча печінка – 400 г

Салатне листя – 100 г

Цибулина невелика

Яблуко – 1 шт.

Рукола – 80 г

Жменя сухарів Для заправки Лимонний і апельсиновий сік – по 2 ст. л.

Соєвий соус – 30 мл

Оливкова олія – 30 мл

Вершкове масло – 30 г

Кріп – 10 г

Сіль, цукор, перець – за смаком Спосіб приготування Курячу печінку нарізати довільно, посолити. В сковороду покласти вершкове масло, коли воно почне підтоплюватися, викласти печінку. Обсмажити до золотистої скоринки. Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями і додати до печінки. Посолити і поперчити. Часточки яблука обсмажити в іншій сковорідці без додавання олії. Поперчити. Листя салату порвати руками і змішати з руколою. Додати обсмажену печінку з цибулею і обсмажені часточки яблук. Полити соусом і акуратно перемішати, краще – руками. При подачі посипати сухариками. І ще один можливий варіянт сніданку – пиріжки самоси з овочами – варто приготувати. Подробиці – у відео. Тут дізнаєтеся про те, чим заправити салат і зробити з нього коронну страву.