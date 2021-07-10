5 салатів з руколою для сніданку вихідного дня

Про користь руколи сказано багато, її навіть називають суперфудом. Тому варто потішити себе простими і смачними салатами з цієї зеленню. Рукола чудово поєднується з помідорами, морепродуктами, буряком і різним м'яким сиром. 5 рецептів цікавих салатів – знайдете нижче. А в календарі лайфхаків літа знайдете ідеї, як провести його гідно.
Салат з авокадо, руколи, буряка і чері
Інгредієнти
- Молодий відварний буряк – 100 г
- Авокадо
- Рукола – 100 г
- Чері – 100 г
- Вершковий сир – 30 г
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Буряк відварити або приготувати на парі. Очистити і нарізати тонкими кружальцями.
- Руколу замочити на півгодини в холодній воді, злити рідину.
- Помідори чері помити і розрізати навпіл.
- Авокадо очистити від шкірки і видалити кісточку. Нарізати м'якоть часточками.
- Викласти на тарілку промиту рукколу без стебел, очищену і нарізану буряк, половинки томатів чері і скибочки авокадо. Посолити і поперчити.
- Викласти зверху вершковий сир за допомогою чайної ложки. Полити салат оливковою олією і подавати.
Салат з бринзою і манго
Інгредієнти
- Пучок руколи
- Манго -150 г
- Бринза – 60 г
- Волоські горіхи – 2 ст. л.
- Бальзамічний соус, чорний перець, лимонний сік – за смаком
Спосіб приготування
- Манго і сир нарізати скибочками.
- Зелень викласти на тарілку, додати скибочки манго, сир, горіхи.
- Скропити лимоном, за смаком додати перець і бальзамічний соус.
5 ситних салатів із куркою для здорового сніданку
Салат з руколи і свіжих овочів
Інгредієнти
- Рукола – пучок
- Помідори чері – 10 шт.
- Кедрові горіхи
Для заправки
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Лимонний сік, мед – по 1 ч. л.
- Діжонська гірчиця – 2 ч. л.
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Руколу помити і замочити на півгодини в холодній воді. Обсушити і перекласти на тарілку.
- Помідори чері помити і розрізати навпіл.
- Викласти нарізані помідори на зелень.
- Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Полити салат, посипати сіллю і сумішшю мелених перців.
Салат з руколи і креветок c пармезаном
Інгредієнти
- Креветки – 5 шт.
- Подрібнений часник – 1 г
- Рукола – маленький пучок
- Кедрові горіхи – жменя
- Помідори чері – 2-3 шт.
- Оливкова олія – за смаком
- Лимонний сік – за смаком
- Сіль, перець – за смаком
- Пармезан – 15 г
Спосіб приготування
- Креветки посипте сіллю і меленим перцем; швидко обсмажте в оливковій олії разом з подрібненим часником.
- Помідори чері розрізати на чотири частини.
- Викладіть на тарілку підготовлену руколу, помідори і креветки; посоліть і поперчіть за смаком.
- Полийте салат лимонним соком і оливковою олією, потім посипте кедровими горіхами і тертим пармезаном.
Теплий салат з печінкою і руколою
Інгредієнти
- Куряча печінка – 400 г
- Салатне листя – 100 г
- Цибулина невелика
- Яблуко – 1 шт.
- Рукола – 80 г
- Жменя сухарів
Для заправки
- Лимонний і апельсиновий сік – по 2 ст. л.
- Соєвий соус – 30 мл
- Оливкова олія – 30 мл
- Вершкове масло – 30 г
- Кріп – 10 г
- Сіль, цукор, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Курячу печінку нарізати довільно, посолити. В сковороду покласти вершкове масло, коли воно почне підтоплюватися, викласти печінку. Обсмажити до золотистої скоринки.
- Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями і додати до печінки. Посолити і поперчити.
- Часточки яблука обсмажити в іншій сковорідці без додавання олії. Поперчити.
- Листя салату порвати руками і змішати з руколою. Додати обсмажену печінку з цибулею і обсмажені часточки яблук. Полити соусом і акуратно перемішати, краще – руками. При подачі посипати сухариками.
І ще один можливий варіянт сніданку – пиріжки самоси з овочами – варто приготувати. Подробиці – у відео.
Тут дізнаєтеся про те, чим заправити салат і зробити з нього коронну страву.