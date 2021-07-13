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5 теплых салатов к завтраку, на которые вы потратите не более получаса

13 июля, 07:01

Ирина Маслова

Для некоторых из них вам нужна курица и куриная печень – их можно разморозить с вечера. Остальные ингредиенты – сезонные овощи, которые, как и курица, готовятся быстро. Для заправки можно взять йогурт или растительное масло

Теплый салат из баклажанов / Фото: Depositphotos

Это, скорее, для тех, кто любит плотные завтраки и легкие ужины. Теплые салаты отлично насыщают, а те, что найдете ниже, еще и сбалансированы – в них есть овощи и полезные заправки. Итак, если вы хотите разнообразия и приготовить, например, не любимую творожную запеканку, а вкусный салат, воспользуйтесь этим рецептами. Также можно воспользоваться лайфхаками – как провести лето незабываемо – они в нашем календаре лета.

Теплый салат с грибами

Теплый грибной салат / Фото: instagram.com/pp_chudeem/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Шампиньоны очистить, нарезать мелко.
  2. На разогретой сковороде протушит грибы и спаржу, добавить специи и готовить еще пять минут.
  3. Авокадо и помидоры нарезать кубиками. Листья салата порвать руками.
  4. Смешать все ингредиенты и заправить лимонным соком.

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Теплый салат с курицей и яблоками

Салат из курицы и яблок / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить.
  2. На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить.
  3. Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей.
  4. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Картофель нарезать кубиками.
  5. Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок.
  6. Для соуса соединить йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед.
  7. Украсить листьями салата.

Теплый салат из куриной печени и помидоров черри

Салат из печени с помидорами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Орешки обжарить на сковороде до подрумянивания. Черри разрезать пополам. Яблоко нарезать тонкими ломтиками.
  2. Для соуса соединить в чашке соевый соус, сироп и масло, перемешать.
  3. Печень нарезать средними кусочками. На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить печень, посолить и поперчить, обжаривать три-четыре минуты (помешивая).
  4. Салат и рукколу порвать руками и выложить на блюдо. Сверху выложить печень, черри, яблоко и орешки. По вкусу досолить и поперчить. Заправить соусом.

Теплый салат из лосося и брокколи с горчичной заправкой

Салат из брокколи и лосося / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Филе лосося отварить.
  2. Брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде в течение пяти минут от момента закипания.
  3. Смешать в чашке оливковое масло с лимонным соком, горчицей, солью и перцем.
  4. Порвать руками листья салата, добавить брокколи и тонко нарезанный лук.
  5. Готовое филе лосося поломать на кусочки и добавить в салат. Перемешать и полить заправкой.

Теплый салат с сыром

Салат из летних овощей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 1 порцию

Способ приготовления

  1. Овощи моем, нарезаем на кружочки и обжариваем с обеих сторон, можно на сковороде гриль.
  2. Сразу же, не давая остыть, нарезаем небольшими брусочками и перемешиваем.
  3. Заправляем оливковым маслом и специями и выкладываем на тарелку.
  4. Сверху кладем нарезанный кубиками сыр, украшаем зеленью и сразу же подаем.

И еще один быстрый вариант для завтрака – гренки с тартаром из лосося – можно приготовить к завтраку. Подробности – в видео.

Рецепты 5 вкусных и полезных салатов с курицей найдете здесь.

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