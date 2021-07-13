5 теплых салатов к завтраку, на которые вы потратите не более получаса

Для некоторых из них вам нужна курица и куриная печень – их можно разморозить с вечера. Остальные ингредиенты – сезонные овощи, которые, как и курица, готовятся быстро. Для заправки можно взять йогурт или растительное масло

Теплый салат из баклажанов / Фото: Depositphotos

Это, скорее, для тех, кто любит плотные завтраки и легкие ужины. Теплые салаты отлично насыщают, а те, что найдете ниже, еще и сбалансированы – в них есть овощи и полезные заправки. Итак, если вы хотите разнообразия и приготовить, например, не любимую творожную запеканку, а вкусный салат, воспользуйтесь этим рецептами. Также можно воспользоваться лайфхаками – как провести лето незабываемо – они в нашем календаре лета.

Теплый салат с грибами

Теплый грибной салат / Фото: instagram.com/pp_chudeem/

Ингредиенты

250 г шампиньоны;

150 г спаржа;

200 г авокадо;

100 г листья салата;

100 г помидор;

10 г лимонный сок;

оливковое масло;

специи – по вкусу.

Способ приготовления

Шампиньоны очистить, нарезать мелко. На разогретой сковороде протушит грибы и спаржу, добавить специи и готовить еще пять минут. Авокадо и помидоры нарезать кубиками. Листья салата порвать руками. Смешать все ингредиенты и заправить лимонным соком.

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Теплый салат с курицей и яблоками

Салат из курицы и яблок / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

400 г куриной грудки;

1 луковица;

4 отварных картофелины в мундире;

2 зеленых яблока;

2-3 зубчика чеснока;

смесь салатных листьев;

растительное масло – для жарки;

соль – по вкусу.

Для соуса

300 г густого натурального йогурта;

1 пучок кинзы или петрушки;

1 пучок укропа;

2 ч. л. меда;

2 ст. л. лимонного сока;

соль – по вкусу;

свежемолотая смесь перцев – по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить. На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить. Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Картофель нарезать кубиками. Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок. Для соуса соединить йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед. Украсить листьями салата.

Теплый салат из куриной печени и помидоров черри

Салат из печени с помидорами / Фото: Depositphotos Реклама

Ингредиенты

150-200 г куриной печени;

6-7 помидоров черри;

пучок салата + пучок рукколы;

горсть кедровых орешков;

1 небольшое яблоко;

1/2 ст. л. соевого соуса;

1/2 ст. л. жидкого меда;

1 ст. л. оливкового масла;

соль, перец.

Способ приготовления

Орешки обжарить на сковороде до подрумянивания. Черри разрезать пополам. Яблоко нарезать тонкими ломтиками. Для соуса соединить в чашке соевый соус, сироп и масло, перемешать. Печень нарезать средними кусочками. На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить печень, посолить и поперчить, обжаривать три-четыре минуты (помешивая). Салат и рукколу порвать руками и выложить на блюдо. Сверху выложить печень, черри, яблоко и орешки. По вкусу досолить и поперчить. Заправить соусом.

Теплый салат из лосося и брокколи с горчичной заправкой

Салат из брокколи и лосося / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г филе лосося;

300 г брокколи;

пучок салата;

1 красная луковица;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. лимонного сока;

3 ст. л. оливкового масла;

2 ч. л. зернистой горчицы;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления

Филе лосося отварить. Брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде в течение пяти минут от момента закипания. Смешать в чашке оливковое масло с лимонным соком, горчицей, солью и перцем. Порвать руками листья салата, добавить брокколи и тонко нарезанный лук. Готовое филе лосося поломать на кусочки и добавить в салат. Перемешать и полить заправкой.

Теплый салат с сыром

Салат из летних овощей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 1 порцию

Кабачок – 100 г;

Баклажан – 100 г;

Перец болгарский – 100 г;

Помидор – 100 г;

Фета – 50 г;

Оливковое масло – 50 г;

Соль, перец – по вкусу;

Зелень – для украшения.

Способ приготовления

Овощи моем, нарезаем на кружочки и обжариваем с обеих сторон, можно на сковороде гриль. Сразу же, не давая остыть, нарезаем небольшими брусочками и перемешиваем. Заправляем оливковым маслом и специями и выкладываем на тарелку. Сверху кладем нарезанный кубиками сыр, украшаем зеленью и сразу же подаем.

И еще один быстрый вариант для завтрака – гренки с тартаром из лосося – можно приготовить к завтраку. Подробности – в видео.

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