5 теплых салатов к завтраку, на которые вы потратите не более получаса

Теплый салат из баклажанов / Фото: Depositphotos
Это, скорее, для тех, кто любит плотные завтраки и легкие ужины. Теплые салаты отлично насыщают, а те, что найдете ниже, еще и сбалансированы – в них есть овощи и полезные заправки. Итак, если вы хотите разнообразия и приготовить, например, не любимую творожную запеканку, а вкусный салат, воспользуйтесь этим рецептами. Также можно воспользоваться лайфхаками – как провести лето незабываемо – они в нашем календаре лета.
Теплый салат с грибами
Теплый грибной салат / Фото: instagram.com/pp_chudeem/
Ингредиенты
- 250 г шампиньоны;
- 150 г спаржа;
- 200 г авокадо;
- 100 г листья салата;
- 100 г помидор;
- 10 г лимонный сок;
- оливковое масло;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Шампиньоны очистить, нарезать мелко.
- На разогретой сковороде протушит грибы и спаржу, добавить специи и готовить еще пять минут.
- Авокадо и помидоры нарезать кубиками. Листья салата порвать руками.
- Смешать все ингредиенты и заправить лимонным соком.
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Теплый салат с курицей и яблоками
Салат из курицы и яблок / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 400 г куриной грудки;
- 1 луковица;
- 4 отварных картофелины в мундире;
- 2 зеленых яблока;
- 2-3 зубчика чеснока;
- смесь салатных листьев;
- растительное масло – для жарки;
- соль – по вкусу.
Для соуса
- 300 г густого натурального йогурта;
- 1 пучок кинзы или петрушки;
- 1 пучок укропа;
- 2 ч. л. меда;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- соль – по вкусу;
- свежемолотая смесь перцев – по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить.
- На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить.
- Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей.
- Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Картофель нарезать кубиками.
- Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок.
- Для соуса соединить йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед.
- Украсить листьями салата.
Теплый салат из куриной печени и помидоров черри
Салат из печени с помидорами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 150-200 г куриной печени;
- 6-7 помидоров черри;
- пучок салата + пучок рукколы;
- горсть кедровых орешков;
- 1 небольшое яблоко;
- 1/2 ст. л. соевого соуса;
- 1/2 ст. л. жидкого меда;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец.
Способ приготовления
- Орешки обжарить на сковороде до подрумянивания. Черри разрезать пополам. Яблоко нарезать тонкими ломтиками.
- Для соуса соединить в чашке соевый соус, сироп и масло, перемешать.
- Печень нарезать средними кусочками. На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить печень, посолить и поперчить, обжаривать три-четыре минуты (помешивая).
- Салат и рукколу порвать руками и выложить на блюдо. Сверху выложить печень, черри, яблоко и орешки. По вкусу досолить и поперчить. Заправить соусом.
Теплый салат из лосося и брокколи с горчичной заправкой
Салат из брокколи и лосося / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 300 г филе лосося;
- 300 г брокколи;
- пучок салата;
- 1 красная луковица;
- 1 ст. л. соевого соуса;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 2 ч. л. зернистой горчицы;
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Филе лосося отварить.
- Брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде в течение пяти минут от момента закипания.
- Смешать в чашке оливковое масло с лимонным соком, горчицей, солью и перцем.
- Порвать руками листья салата, добавить брокколи и тонко нарезанный лук.
- Готовое филе лосося поломать на кусочки и добавить в салат. Перемешать и полить заправкой.
Теплый салат с сыром
Салат из летних овощей / Фото: Depositphotos
Ингредиенты на 1 порцию
- Кабачок – 100 г;
- Баклажан – 100 г;
- Перец болгарский – 100 г;
- Помидор – 100 г;
- Фета – 50 г;
- Оливковое масло – 50 г;
- Соль, перец – по вкусу;
- Зелень – для украшения.
Способ приготовления
- Овощи моем, нарезаем на кружочки и обжариваем с обеих сторон, можно на сковороде гриль.
- Сразу же, не давая остыть, нарезаем небольшими брусочками и перемешиваем.
- Заправляем оливковым маслом и специями и выкладываем на тарелку.
- Сверху кладем нарезанный кубиками сыр, украшаем зеленью и сразу же подаем.
И еще один быстрый вариант для завтрака – гренки с тартаром из лосося – можно приготовить к завтраку. Подробности – в видео.
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