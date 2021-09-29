5 способів пережити Ретроградний Меркурій і не стресувати / Фото: Pexels

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Але спершу перевіримо на прикладі трьох мемів, чи справді вам потрібні 5 порад. Можливо, ви й самі впораєтеся з ретроградними викликами з позитивом.

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Якщо побачені меми викликали у вас відчуття дежавю, а в думках лише одне слово – "жиза", то поради для вас. Розпочнімо!

Знайомо, коли плани пішли коту під хвіст, а настрій від цього ще більше погіршився? Вирішувати нічого не хочеться, бо цьому є лише одне виправдання – Ретроградний Меркурій.

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/ Фото: memesmix.net

А чи переносили важливі зустрічі на дні, коли Ретроградний Меркурій завершиться? Бо вірили, що в цей період хепі-енду не буде.

/ Фото: memesmix.net

Найвідважніші тут є? Ті, хто в Ретроградний Меркурій прокачував свої скіли, попри ретроградні "перепони", але все ж відчував дискомфорт?

/ Фото: memesmix.net

Якщо хоча б 2 меми з 3 – жиза, то наступні рекомендації для вас.

Відправтеся в подорож у Карпати

Подорожі роблять людей щасливішими на 7%. І це не жарт, а результат наукового дослідження про яке ми розповідали в попередній статті. Заплануйте поїздку в Карпати на весь ретроградний період. Залишіться в готелі, або облаштуйте намет.

Ви не лише насолодитеся естетикою гір, а й надихнетеся на нові кар’єрні звершення. Зміна місця перебування в цей період піде вам на користь: ви мінімізуєте список справ, тож оминете небажані офлайн зустрічі та спонтанні рішення.

Не ходіть попри магазин з технікою Apple

В ретроградний період рекомендують не купувати техніку. Звісно, після презентації новеньких iPhone 13 рекомендація мало кого зупинить. Але астрологи певні, що з 27 вересня по 18 жовтня техніку можуть продати неякісну. Якщо все ж придбаєте, то збережіть чек. Або ж перенесіть ризиковий шопінг на потім.

Придбайте антистрес

В ретроградний період вам можуть затримати виплату зарплати на роботі, а додаткові витрати навпаки збільшаться. Але вам потрібно бути емоційно сильними та зберігати спокій. Тож придбайте сімпл-дімпл і буде вам щастя.

Викиньте светр і стару тумбу, яким понад п’ять років

Астрологи рекомендують звільнити місце вдома для нових речей. І сказати до побачення тим, які давно хотіли викинути, але завжди відкладали це "прощання". Під час ретрограду огляньте дім та залиште найважливіше, щоб було місце для нових речей, які наповнять життя позитивною енергетикою.

Придбайте планер

Астрологи в ретроградний період рекомендують перенести важливі зустрічі, не робити серйозні покупки та не освоювати нову професію чи курси. Придбайте планер та запишіть все, що не змогли реалізувати під час Ретроградного Меркурія. І заплануйте ці справи на сприятливіший період.

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