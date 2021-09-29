5 способов пережить Ретроградный Меркурий и не стрессовать / Фото: Pexels

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Но сначала проверим на примере трех мемов, действительно ли вам нужны 5 советов. Возможно, вы и сами справитесь с ретроградными вызовами с позитивом.

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Если увиденные мемы вызвали у вас чувство дежавю, а в мыслях только одно слово – "жиза", то советы для вас. Начнем!

Знакомо, когда планы пошли коту под хвост, а настроение от этого еще больше ухудшилось? Решать ничего не хочется, ведь этому есть только одно оправдание – Ретроградный Меркурий.

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Жизненный мем о периоде Ретроградного Меркурия / Фото: memesmix.net

А переносили важные встречи на дни, когда Ретроградный Меркурий закончится? Ибо верили, что в этот период хеппи-энда не будет.

Жизненный мем о периоде Ретроградного Меркурия / Фото: memesmix.net

Отважные здесь есть? Те, кто в Ретроградный Меркурий прокачивал свои скиллы, несмотря на ретроградные "преграды", но все же чувствовал дискомфорт?

Жизненный мем о периоде Ретроградного Меркурия / Фото: memesmix.net

Если хотя бы 2 мема с 3 – жиза, то следующие рекомендации для вас.

Отправьтесь в путешествие в Карпаты

Путешествия делают людей счастливее на 7%. И это не шутка, а результат научного исследования, о котором мы рассказывали в предыдущей статье. Запланируйте поездку в Карпаты на весь ретроградный период. Останьтесь в отеле, или обустройте палатку.

Вы не только насладитесь эстетикой гор, но и вдохновитесь на новые карьерные свершения. Изменение места пребывания в данный период пойдет вам на пользу: вы минимизируете список дел, поэтому обойдете нежелательные оффлайн встречи и спонтанные решения.

Не ходите рядом с магазинами техники Apple

В ретроградный период рекомендуют не покупать технику. Конечно, после презентации новеньких iPhone 13 рекомендация мало кого остановит. Но астрологи уверены, что с 27 сентября по 18 октября технику могут продать некачественную. Если все же приобретете, то сохраните чек. Или перенесите шопинг на потом, ведь он сейчас рисковый.

Приобретите антистресс

В ретроградный период вам могут задержать выплату зарплаты на работе, а дополнительные расходы, наоборот увеличатся. Но вам нужно быть эмоционально сильными и сохранять спокойствие. Поэтому приобретите симпл-димпл и будет вам счастье.

Выбросьте свитер и старую тумбу, которым более пяти лет

Астрологи рекомендуют освободить место в доме для новых вещей. И сказать до свидания тем, которые давно хотели выбросить, но всегда откладывали это "прощание". Во время Ретроградного Меркурия осмотрите дом и оставьте самое важное, чтобы было место для новых вещей, которые наполнят жизнь положительной энергетикой.

Приобретите планер

Астрологи в ретроградный период рекомендуют перенести важные встречи, не делать серьезные покупки, а также не осваивать новую профессию или курсы. Приобретите планер и запишите все, что не смогли реализовать во время Ретроградного Меркурия. И запланируйте эти дела на более благоприятный период.

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