Як і навіщо розвантажувати мозок після роботи: 10 практичних рад

Після роботи голова обертом, а рівень втоми досягає висоти Евересту? Візьміть за звичку щовечора заспокоювати і розслабляти свій розум, як – у статті

Просто нічого не робити півгодини після роботи - це не розкіш, а відпочинок / Фото: freepik.com

У сучасно світі ми оточуємо себе мультизадачами: після основної роботи біжимо на підробіток або починаємо вирішувати масу домашніх справ, поки в найбільш невідповідний момент не "сідає батарейка". Не допускати нервових зривів, не послабляти свою життєву енергію й імунну систему допоможе корисна звичка ефективно розслаблятися після важкого трудового дня. Як швидко, а головне – безпечно і ефективно розвантажити мозок після важкого трудового дня, скинути побутовий стрес, що накопичився, і чому важливо відпочивати правильно – розповіла кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Марина Діденко.

Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Чому важливо відпочивати повноцінно і вечорами, а не тільки на вікенд

Дуже часто ми себе самі програмуємо, що "відпочинок потрібно заслужити" або "відпочити можна тільки у відпустці". І ми перестаємо прислухатися до себе, тому що "ще не час". Однак, як для повноцінного дихання однаково важливі вдих і видих, так і для повноцінного життя – робота і відпочинок.

Якщо ви перевантажуєтесь на роботі (а багато хто з нас працюють більше, ніж 8 годин), а вдома ледва встигнувши повечеряти відразу починаєте прання/прибирання, або продовжуєте виконувати взяту додому роботу – то ваша нервова система рано чи пізно не витримає. На жаль, сучасна людина не тільки не відпочиває через надмірну зайнятість, але й не знає, як правильно релакснути. Деякі намагаються "відключити" себе від нагромадженого стресу і втоми за допомогою алкоголю, що формує ну зовсім шкідливі звички.

Басейн, спортзал, сеанс йоги або масажу – незважаючи на популярність всього цього, у багатьох просто не доходять руки, не кажучи вже про те, що це недешево. Підсумок – неврози, гастрити, проблеми з серцем і судинами, нервові судоми. Плюс установка – що просто нічого не робити навіть півгодини – це неприпустима розкіш. Особливо важко перемикатися з режиму "робота" в режим "відпочинок" трудоголікам.

Як же розмежувати час для відпочинку і роботи?

Відпочинок, як і робота вимагає:

визначеного часу – доведеться навчитися його планувати, це важливо;

місця – тут доведеться поекспериментувати з активностями, навіть найпростішими – не дивуйтеся, багато хто з нас не можуть знайти часу навіть на читання книги;

тривалості – так, на відпочинок, як і на роботу буде йти якийсь період часу;

активації певного режиму мозку – важливо навчитися іноді дозволяти собі нічого не робити і не лаяти себе за це.

Важливо знайти той тип релаксації (пасивного відпочинку), тобто нескладну активність, яка не буде вас втомлювати ще більше. А також навчитися контролювати самому, як витрачати свій час, енергію і увагу. І якщо для вас важливо і приємно пограти з дітьми, значить це і буде вашим відпочинком. Не потрібно "винаходити велосипед": це може бути що завгодно, наприклад, настільна гра, турбота про домашнього улюбленця, або вирощування квітів. Головне, щоб у вас це добре виходило і таким чином ви досягали ефекту розслаблення.

Якщо вам приємно пограти з про своїм вихованцем, значить це і буде вашим відпочинком

І один з головних кроків на шляху до розслаблення – вміти вимикатися від роботи: якщо ввечері вдома або на вихідних ви перевіряєте пошту, постійно відповідаєте на дзвінки – відпочити повноцінно не вийде. Інакше рівень стресу не знижується, і ви не відпочиваєте.

Так, потрібні саме години або дні, коли ви повністю переключіться на інше заняття або навіть "нічого неделание" і не будете думати про роботу.

Якщо вам ще важко собі це регулярно дозволяти, то варто звернутися за допомогою – щоб психотерапевт "прописав" вам відпочинок. І тоді говорити самому собі вголос "фахівець призначив мені відпочинок".

А чи є способи розвантажити мозок вдома самостійно?

Спочатку важливо, щоб в ваш мозок не "свердлила" стала думка, що поки ви розслабляєтеся – обов'язково забудете щось важливе. Тому:

Створіть для себе систему записів і планування. Ми перевантажені інформацією і різні завдання атакують нас з усіх боків. Створивши власну систему списків, вам не доведеться все пам'ятати і хвилюватися про те, що ви щось забудете. Якщо ви не можете розслабитися з-з потоку думок, то візьміть папір, ручку і запишіть їх. Почніть записувати все, що вас хвилює, всі думки, які приходять в голову. Перечитувати те, що ви написали, не потрібно, бо завдання цієї техніки – "розвантажити мозок". Почніть читати художні книги. Навіть 6-10 хвилин читання на день знижує рівень стресу, занурює в захоплюючий сюжет, також допомагає відключитися. Пам'ятайте, як вам було спокійно і приємно, коли в дитинстві батьки читали вам перед сном? Дозвольте тому хлопцеві або дівчинці, який живе всередині вас, зануритися на крилах фантазії в найнеймовірніші світи і пригоди. Відкрийте для себе нове захоплення. Нам потрібно на щось перемикатися, важливо, щоб це було заняття, яке не вимагає великого мозкової активності, а, навпаки, сприяє розслабленню. Почніть малювати, малювати картини за номерами, складати пазли, моделювати або вишивати. Це допоможе вам заглибитися в процес і поступово відключитися від робочих проблем. Обов'язково заплануйте собі на вечір 30 хвилинні прогулянки на свіжому повітрі, вийдіть раніше з громадського транспорту або загляньте в парк і просто пройдіться. Зробіть це своїм ритуалом. І не важливо, ваші прогулянки будуть під акомпанемент улюблених пісень або розмов з друзями або рідними, головне – перебувати на свіжому повітрі. Добре знайти собі посильну фізичну активність. Спорт знижує рівень гормону стресу кортизолу і підвищує тестостерон і ендорфін. Навантаження повинні бути помірними і приносити вам задоволення. Тому, якщо вам не подобається тренажерний зал, не варто ґвалтувати себе, тому що роздратування буде зростати. Підберіть вид активності, які вам подобається теніс, пілатес, танці, дзюдо чи боротьба. Варіантів насправді безліч, головне – себе почути! Слухайте музику, це заспокоює. Це може бути джаз, блюз або класика. Головне, щоб вам подобалося. Мелодійні ритми допоможуть заспокоїтися і знизити рівень стресу. Створіть собі якийсь вечірній ритуал – наприклад, вечірні чаювання спокійна розмова з рідними або друзями за чашкою чаю допоможе вам знайти внутрішній баланс. Постарайтеся знайти час і кошти і запишіться на сеанс масажу. Це також допомагає знизити рівень стресу і забезпечує вироблення гормонів щастя – серотоніну і дофіна. Навчіться медитувати. Зараз є безліч додатків, відеоуроків і занять на будь-який смак. Виберіть, що вам подобається і зробіть медитації своєї щоденною практикою.

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