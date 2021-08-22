3 простих рецепти апетитних рогаликів

Рецепти рогаликів до чаю / Фото: instagram.com/natali_rezept_/

По-перше, рогаликів можна приготувати багато. Вистачить і на наступні сніданки. По-друге, варіянти начинок – це справа індивідуальна. Головне контролювати, щоб вона не витекла під час випікання. Якщо любите домашню ароматну випічку і завжди цю справу практикуєте, то рецепти нижче для вас. Цей матеріал допоможе всім, хто збирається на пікнік, визначитися – в якому магазині купувати продукти вигідніше.

Рогалики з джемом

Рогалики з джемом / Фото: instagram.com/vkusaradost/

Інгредієнти

1/2 ч. л. солі

3-5 ст. л. цукрової пудри

200 г сметани 20%

400 г борошна

200 г вершкового масла

200 г джему

Спосіб приготування

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Розітріть просіяне борошно із сіллю і шматочками маргарину. Додайте сметану, замісіть тісто до однорідного стану і покладіть у холодильник на 20 хвилин. Розділіть тісто на 3 частини, 2 поверніть в холодильник, одну – розкачайте тонким шаром. Наріжте трикутники, викладіть начинку і скрутіть рогалики. Викладіть рогалики на деко, в розігріту до 160 градусів духовку і запікайте до готовності. Потім приготуйте рогалики з решти тіста. Готові рогалики прикрасити цукровою пудрою.

Рогалики на сметані з горіховою начинкою

Рогалики з горіховою начинкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста

200 г маргарину

100 г сметани

3 жовтки

1 ст. л. оцту

350 – 400 г борошна

Для начинки

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3 білка

1 склянка цукру

мелені горіхи

Цукрова пудра

Спосіб приготування

У миску всипте борошно, сюди ж натріть холодний маргарин. Перемішайте руками до утворення крихти. Додайте сметану, жовтки і оцет. Швидко замісіть тісто, загорніть в харчову плівку і покладіть в холодильник мінімум на 3 години. Деко застеліть пекарським папером. Розігрійте духовку до 180 градусів. Збийте білки з цукром. Відріжте шматочок тіста і розкачайте коло. Розріжте коло на сектори. Кожен трикутник змастіть безе і посипте горіхами. Поверніть рогалики. Викладіть рогалики на деко і поставте випікати до золотистого кольору. Готові гарячі рогалики обваляйте в цукровій пудрі і остудіть.

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Сирні рогалики з мармеладною начинкою

Рогалики з мармеладом сирні / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

200 г сиру

150 г вершкового масла

300 г борошна

0,5 ч. л. розпушувача

0,35 ч. л. солі

1 ст. л. ванільного цукру

2 ст. л. цукру

200 г мармеладу

Спосіб приготування

Змішайте борошно, розпушувач, ванільний цукор і сіль. До них перекладіть м'які кубики масла. Перетріть тісто в крихту. До нього додайте розм'якшений сухий сир і цукор. Замішайте однорідне м'яке тісто, замотайте його в плівку і сховайте в холодильник на 30 хвилин. Мармелад наріжте шматочками близько 3 см. Охолоджене тісто поділіть на три частини, розкачайте в круглі пласти. Поріжте їх на трикутники, поверх викладіть шматочки домашнього мармеладу. Скачайте трикутники в рогалики, викладіть їх на застелене пергаментом деко. Присипте цукром. Готуйте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

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