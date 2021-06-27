3 рецепти улюбленої з дитинства випічки до ранкової кави

Усе, що приготовлено вдома, – це завжди затишно і тепло. Це можуть бути пироги, які нам готували в дитинстві, а може бути і випічка. Усі ці рецепти комусь добре знайомі, хтось обожнював її маленькими, ну а хтось захоче спекти її до ранкової кави. І "Гусячі лапки", і молочні коржики добре зберігаються, а от сочники бажано з'їсти одразу. У календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як провести його незабутньо.
"Гусячі лапки"
Інгредієнти
- Сир – 500 г
- Вершкове масло – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 100 г
- Ванілін
- Дрібка солі
- Сметана -100 г
- Борошно – 350 г
⠀ Спосіб приготування
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- Змішати всі інгредієнти до однорідної маси, вимісити тісто, покласти в пакет і покласти на 20 хвилин в морозилку.
- Тісто розділити на 3 частини, розкачати тоненько і вирізати склянкою кружальця.
- На кружальце насипати цукор, двічі скласти цукром всередину, і ще раз додати цукор і скласти цукром всередину. Вийде трикутник, ножем зробити три надрізи у вигляді лапок.
- Деко застелити пергаментом, викласти печиво і випікати 25 хвилин за 180 градусів.
Молочні коржики
Інгредієнти
- Яйце – 1 шт.
- Молоко – 80 г
- Цукор – 200 г
- Вершкове масло – 100 г
- Розпушувач – 2 ч. л.
- Борошно – 400 г
- Ванілін – 1 пакетик
Спосіб приготування
- Молоко налити в сотейник, всипати цукор і поставити на вогонь. Підігріти молоко до розчинення цукру, не доводячи до кипіння.
- Щойно цукор розчинився, прибрати молоко з вогню і додати масло, розмішати до його повного розчинення. Дати повністю охолонути.
- В окремій ємності збити яйце і ванілін, додати в молочно-вершкову суміш, перемішати.
- Борошно просіяти з розпушувачем і в кілька підходів додати в суміш, замісити тісто. Воно має збиратися в кулю, не прилипаючи до рук.
- Присипати борошном поверхню і розкачати тісто приблизно 1 см завтовшки, якщо зробити тонше, то коржики будуть хрусткі.
- Вирізати формою коржики, викласти на деко, змастити яйцем і випікати 15-20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яної скоринки.
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Сочники із сиром
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 210 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукрова пудра або дрібний цукор – 50 г
- Масло – 100 г
- Щіпка дрібної солі
- Розпушувач – 1/4 ч. л.
Для начинки
- Сир – 200 г
- Цукор – 40 г
- Борошно – 30 г
- Сметана – 20 г
- Жовток – 1/2 шт.
Для змазування
- Жовток – 1/2 шт.
- Тепла вода – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Приготуйте начинку. Всі інгредієнти складіть у миску і ретельно перемішайте міксером. Половину жовтка одразу відкладіть і змішайте з водою, щоб він не засох.
- Приготуйте тісто. Складіть в миску м'яке масло, яйце, сіль, пудру і збийте міксером. Всипте борошно з розпушувачем. Розмішайте і зліпіть тісто в грудку.
- Розділіть тісто на шість частин. Кожну частину скрутіть в недовгу ковбаску і розкачайте на присипаному борошном столі. Покладіть начинку і накрийте половиною тіста так, щоб вона була видна.
- Викладіть заготовки на застелене пергаментним папером деко. Змастіть жовтком з водою за допомогою пензлика і начинку, і тісто.
- Випікайте за 200 градусів 25 хвилин.
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