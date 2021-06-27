3 рецепти улюбленої з дитинства випічки до ранкової кави

Потіште себе і свою сім'ю печивом "Гусячі лапки", для них потрібен сир, домашніми пишними сочниками та молочними коржиками. До випічки подавайте збиті вершки, джем або просто свіжі ягоди

Улюблена з дитинства випічка

Усе, що приготовлено вдома, – це завжди затишно і тепло. Це можуть бути пироги, які нам готували в дитинстві, а може бути і випічка. Усі ці рецепти комусь добре знайомі, хтось обожнював її маленькими, ну а хтось захоче спекти її до ранкової кави. І "Гусячі лапки", і молочні коржики добре зберігаються, а от сочники бажано з'їсти одразу. У календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як провести його незабутньо.

"Гусячі лапки"

"Гусячі лапки" / Фото: instagram.com/tajemnicesmaku/

Інгредієнти

Сир – 500 г

Вершкове масло – 200 г

Яйце – 1 шт.

Цукор – 100 г

Ванілін

Дрібка солі

Сметана -100 г

Борошно – 350 г

⠀ Спосіб приготування

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Змішати всі інгредієнти до однорідної маси, вимісити тісто, покласти в пакет і покласти на 20 хвилин в морозилку. Тісто розділити на 3 частини, розкачати тоненько і вирізати склянкою кружальця. На кружальце насипати цукор, двічі скласти цукром всередину, і ще раз додати цукор і скласти цукром всередину. Вийде трикутник, ножем зробити три надрізи у вигляді лапок. Деко застелити пергаментом, викласти печиво і випікати 25 хвилин за 180 градусів.

Молочні коржики

Молочні коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/

Інгредієнти

Яйце – 1 шт.

Молоко – 80 г

Цукор – 200 г

Вершкове масло – 100 г

Розпушувач – 2 ч. л.

Борошно – 400 г

Ванілін – 1 пакетик

Спосіб приготування

Молоко налити в сотейник, всипати цукор і поставити на вогонь. Підігріти молоко до розчинення цукру, не доводячи до кипіння. Щойно цукор розчинився, прибрати молоко з вогню і додати масло, розмішати до його повного розчинення. Дати повністю охолонути. В окремій ємності збити яйце і ванілін, додати в молочно-вершкову суміш, перемішати. Борошно просіяти з розпушувачем і в кілька підходів додати в суміш, замісити тісто. Воно має збиратися в кулю, не прилипаючи до рук. Присипати борошном поверхню і розкачати тісто приблизно 1 см завтовшки, якщо зробити тонше, то коржики будуть хрусткі. Вирізати формою коржики, викласти на деко, змастити яйцем і випікати 15-20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яної скоринки.

Сочники із сиром

Сочники з сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста

Борошно – 210 г

Яйце – 1 шт.

Цукрова пудра або дрібний цукор – 50 г

Масло – 100 г

Щіпка дрібної солі

Розпушувач – 1/4 ч. л.

Для начинки

Сир – 200 г

Цукор – 40 г

Борошно – 30 г

Сметана – 20 г

Жовток – 1/2 шт.

Для змазування

Жовток – 1/2 шт.

Тепла вода – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Приготуйте начинку. Всі інгредієнти складіть у миску і ретельно перемішайте міксером. Половину жовтка одразу відкладіть і змішайте з водою, щоб він не засох. Приготуйте тісто. Складіть в миску м'яке масло, яйце, сіль, пудру і збийте міксером. Всипте борошно з розпушувачем. Розмішайте і зліпіть тісто в грудку. Розділіть тісто на шість частин. Кожну частину скрутіть в недовгу ковбаску і розкачайте на присипаному борошном столі. Покладіть начинку і накрийте половиною тіста так, щоб вона була видна. Викладіть заготовки на застелене пергаментним папером деко. Змастіть жовтком з водою за допомогою пензлика і начинку, і тісто. Випікайте за 200 градусів 25 хвилин.

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