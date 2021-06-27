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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 рецепти улюбленої з дитинства випічки до ранкової кави

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 червня, 07:01
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Потіште себе і свою сім'ю печивом "Гусячі лапки", для них потрібен сир, домашніми пишними сочниками та молочними коржиками. До випічки подавайте збиті вершки, джем або просто свіжі ягоди
Улюблена з дитинства випічка
Улюблена з дитинства випічка

Усе, що приготовлено вдома, – це завжди затишно і тепло. Це можуть бути пироги, які нам готували в дитинстві, а може бути і випічка. Усі ці рецепти комусь добре знайомі, хтось обожнював її маленькими, ну а хтось захоче спекти її до ранкової кави. І "Гусячі лапки", і молочні коржики добре зберігаються, а от сочники бажано з'їсти одразу. У календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як провести його незабутньо.

"Гусячі лапки"

"Гусячі лапки"
"Гусячі лапки" / Фото: instagram.com/tajemnicesmaku/

Інгредієнти

  • Сир – 500 г
  • Вершкове масло – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор – 100 г
  • Ванілін
  • Дрібка солі
  • Сметана -100 г
  • Борошно – 350 г

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти до однорідної маси, вимісити тісто, покласти в пакет і покласти на 20 хвилин в морозилку.
  2. Тісто розділити на 3 частини, розкачати тоненько і вирізати склянкою кружальця.
  3. На кружальце насипати цукор, двічі скласти цукром всередину, і ще раз додати цукор і скласти цукром всередину. Вийде трикутник, ножем зробити три надрізи у вигляді лапок.
  4. Деко застелити пергаментом, викласти печиво і випікати 25 хвилин за 180 градусів.

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Молочні коржики

Молочні коржики
Молочні коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/

Інгредієнти

  • Яйце – 1 шт.
  • Молоко – 80 г
  • Цукор – 200 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Розпушувач – 2 ч. л.
  • Борошно – 400 г
  • Ванілін – 1 пакетик

Спосіб приготування

  1. Молоко налити в сотейник, всипати цукор і поставити на вогонь. Підігріти молоко до розчинення цукру, не доводячи до кипіння.
  2. Щойно цукор розчинився, прибрати молоко з вогню і додати масло, розмішати до його повного розчинення. Дати повністю охолонути.
  3. В окремій ємності збити яйце і ванілін, додати в молочно-вершкову суміш, перемішати.
  4. Борошно просіяти з розпушувачем і в кілька підходів додати в суміш, замісити тісто. Воно має збиратися в кулю, не прилипаючи до рук.
  5. Присипати борошном поверхню і розкачати тісто приблизно 1 см завтовшки, якщо зробити тонше, то коржики будуть хрусткі.
  6. Вирізати формою коржики, викласти на деко, змастити яйцем і випікати 15-20 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яної скоринки.

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Сочники із сиром

Сочники з сиром
Сочники з сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста

  • Борошно – 210 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукрова пудра або дрібний цукор – 50 г
  • Масло – 100 г
  • Щіпка дрібної солі
  • Розпушувач – 1/4 ч. л.

Для начинки

  • Сир – 200 г
  • Цукор – 40 г
  • Борошно – 30 г
  • Сметана – 20 г
  • Жовток – 1/2 шт.

Для змазування

  • Жовток – 1/2 шт.
  • Тепла вода – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Приготуйте начинку. Всі інгредієнти складіть у миску і ретельно перемішайте міксером. Половину жовтка одразу відкладіть і змішайте з водою, щоб він не засох.
  2. Приготуйте тісто. Складіть в миску м'яке масло, яйце, сіль, пудру і збийте міксером. Всипте борошно з розпушувачем. Розмішайте і зліпіть тісто в грудку.
  3. Розділіть тісто на шість частин. Кожну частину скрутіть в недовгу ковбаску і розкачайте на присипаному борошном столі. Покладіть начинку і накрийте половиною тіста так, щоб вона була видна.
  4. Викладіть заготовки на застелене пергаментним папером деко. Змастіть жовтком з водою за допомогою пензлика і начинку, і тісто.
  5. Випікайте за 200 градусів 25 хвилин.

Як спекти пиріжки самоси з овочами за рецептом Григорія Германа – дізнаєтеся з відео.

І ще 15 рецептів домашнього печива знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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